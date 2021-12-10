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İlker Kaleli'den Sıla'ya: Alkışların en büyüğü sana sevgilim...

#İlker Kaleli#Sıla #İnstagram
İlker Kaleliden Sılaya: Alkışların en büyüğü sana sevgilim...

Sıla ile birlikte stüdyoda çekilen fotoğraflarını paylaşan İlker Kaleli, sevgilisine sosyal medya hesabından teşekkür etti.

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Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen ve rol aldığı “Poyraz Karayel”, “Dip”, “Silsile” gibi birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren İlker Kaleli, sevgilisi Sıla’nın yeni single’ı için stüdyoya girdi.

Kaleli, Duman grubuna ait şarkının hem düzenlemesini yaptı hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.

Projeyi tamamlayan çiftten İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'ya sosyal medya hesabından teşekkür etti.

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Sıla ile birlikte stüdyoda çekilen fotoğraflarını paylaşan İlker Kaleli, altına bir de not düştü:

"Mutfakta bir köşe, kışlardan bir gündü. Sofra sıcak, muhabbet sekti.
İlk defa ne zaman döküldük dile bilmiyorum ama uzunca demlendi mırıldanmalarla bu hatıra aramızda.

Buradan bakınca, 8-9 yaşlarında başlamış seslere hayal kurmalar, bazen rastgele bir mekanın yorgun bir köşesinde, terkedilmiş bir piyanonun başında, bazen bir rolün içinde avaz avaz sahnede. Bazen gözden düşmüş eşyaların arasında rastgele bulunmuş bir gitarla mırıldanarak, bazen de bir dost sahnesinde içimden geldiğince. Çok zaman gelip geçti böyle.
Hayaller hep çoktu, rüya tek başına.

Muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla…
Alkışların en büyüğü sana sevgilim.

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Emeği geçen, destek ve varlığıyla güç veren tüm müzisyen dostlara…
Sonsuz teşekkürler.
Gönlünüze sağlık."

İlker Kaleliden Sılaya: Alkışların en büyüğü sana sevgilim...

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#İlker Kaleli#Sıla#İnstagram

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