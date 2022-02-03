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İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan evlilik açıklaması!

#İlker Kaleli#Sıla#Ahmet Kural
İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıladan evlilik açıklaması
Behlül AYDIN

Nişantaşı’nda görüntülenen Sıla, İlker Kaleli’yle evlilik hazırlığında oldukları haberleri sorulunca “Yok öyle bir şey” dedi.

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MODACISINA GELDİ

Sıla önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bir modacının atölyesine gelen ve içeride 2 saat kalan şarkıcı, çıkışta şoförünün aracını getirmesini beklerken görüntülendi.

Oyuncu sevgilisi İlker Kaleli’yle evlilik hazırlığı yaptığı haberleriyle gündeme gelen Sıla, konuyla ilgili sorulara “Yok öyle bir şey” yanıtını verdi.

İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıladan evlilik açıklaması

AHMET KURAL’I KONUŞMUYOR

Sıla’nın eski sevgilisi Ahmet Kural, ünlü şarkıcıyı dövdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmış ve karar geçtiğimiz günlerde kesinleşmişti.

Sıla, avukatının “Geç de olsa adalet tecelli ettiği için mutluyuz” açıklamasına karşın konuşmaktan kaçındı, “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

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Gözden Kaçmasın

Sıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendi
#SILA#İLKER KALELİ
Sıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendiHürriyet LogoHürriyet.com.tr

SEVGİLİYE TEŞEKKÜR

Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen ve rol aldığı “Poyraz Karayel”, “Dip”, “Silsile” gibi birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren İlker Kaleli, sevgilisi Sıla’nın yeni single’ı için stüdyoya girdi.

Kaleli, Duman grubuna ait şarkının hem düzenlemesini yaptı hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.

Projeyi tamamlayan çiftten İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'ya sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Sıla ile birlikte stüdyoda çekilen fotoğraflarını paylaşan İlker Kaleli, altına bir de not düştü:

"Mutfakta bir köşe, kışlardan bir gündü. Sofra sıcak, muhabbet sekti.
İlk defa ne zaman döküldük dile bilmiyorum ama uzunca demlendi mırıldanmalarla bu hatıra aramızda.

Buradan bakınca, 8-9 yaşlarında başlamış seslere hayal kurmalar, bazen rastgele bir mekanın yorgun bir köşesinde, terkedilmiş bir piyanonun başında, bazen bir rolün içinde avaz avaz sahnede. Bazen gözden düşmüş eşyaların arasında rastgele bulunmuş bir gitarla mırıldanarak, bazen de bir dost sahnesinde içimden geldiğince. Çok zaman gelip geçti böyle.
Hayaller hep çoktu, Rüya tek başına.

Muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla…
Alkışların en büyüğü sana sevgilim.

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Emeği geçen, destek ve varlığıyla güç veren tüm müzisyen dostlara…
Sonsuz teşekkürler.
Gönlünüze sağlık."

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#İlker Kaleli#Sıla#Ahmet Kural

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