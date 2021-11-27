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İlker Kaleli çaldı, sevgilisi Sıla söyledi... Müzikte büyük buluşma

#Sıla#İlker Kaleli#Yeni Şarkı
İlker Kaleli çaldı, sevgilisi Sıla söyledi... Müzikte büyük buluşma
Sinem Vural

Sıla’nın yeni şarkısının düzenlemesini sevgilisi İlker Kaleli yaptı. Kaleli, şarkının akustik ve elektro gitarlarını da çaldı.

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HEM ÇALDI HEM DÜZENLEDİ

Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen ve rol aldığı “Poyraz Karayel”, “Dip”, “Silsile” gibi birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren İlker Kaleli, bu kez sevgilisi Sıla’nın yeni single’ı için stüdyoya girdi. Kaleli, Duman grubuna ait şarkının hem düzenlemesini yaptı hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.

İlker Kaleli çaldı, sevgilisi Sıla söyledi... Müzikte büyük buluşma

İskender Paydaş’ın Bodrum’daki müzik stüdyosunda çalışan Sıla ve İlker Kaleli’nin sürpriz işbirliği, müzisyen Umut Yaşar Sarıkaya’nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı.

SILA İÇİN BİR İLK

Müzik kariyerinde ilk kez kendi yazmadığı bir şarkıyı yayınlamaya hazırlanan Sıla’nın single’ı, önümüzdeki günlerde Sony Müzik etiketiyle
çıkacak. Ünlü ismin şarkıyı sahnede ilk kez 10 Aralık’ta Zorlu PSM’de vereceği konserde seslendirmesi bekleniyor.

İlker Kaleli çaldı, sevgilisi Sıla söyledi... Müzikte büyük buluşma

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#Sıla#İlker Kaleli#Yeni Şarkı

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