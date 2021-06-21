MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleriİlker Aksum: O arabadan sağ çıkmam mucize
GeriMagazin İlker Aksum: O arabadan sağ çıkmam mucize
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 21.06.2021 - 07:09 | Son Güncelleme:

İlker Aksum: O arabadan sağ çıkmam mucize

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
İlker Aksum: O arabadan sağ çıkmam mucize

29 Mayıs’ta Adana’da trafik kazası geçiren İlker Aksum, olayın ardından ilk kez önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Aracıyla seyir halindeyken refüjdeki ağaca çarparak takla attığını anlatan İlker Aksum, kazanın şokunu günler sonra atlatabildiğini söyledi. “O arabadan sağ çıkmam mucize. 15 gündür fizik tedavi görüyorum. Şimdi zımba gibiyim” diyen oyuncu, yeni projelere hazırlandığını da açıkladı: “Bir Mevlânâ projesiyle ekrana döneceğim. Onun hazırlıklarına başladım.”

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi