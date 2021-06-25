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Haber Giriş: 25.06.2021 - 08:31 | Son Güncelleme:

İlkay Gündoğan'dan otizmli çocuklara sürpriz

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İlkay Gündoğan'dan otizmli çocuklara sürpriz

Manchester City’nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, otizmli çocukları sevindirdi. Futbolcunun gönderdiği imzalı formalar, Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine büyük mutluluk yaşattı.

ADINA SINIF AÇILACAK

Tohum Otizm Vakfı’nın Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin eğitime ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü “Sınıf Donanımı Projesi”ne İlkay Gündoğan da destek verdi. Başarılı futbolcu, projeye yeni eğitim döneminde adına açılacak sınıfla katkıda bulundu.

MİNİKLERİN BÜYÜK MUTLULUĞU

İngiliz takımı Manchester City’de top koşturan İlkay Gündoğan, Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine de bir sürpriz yaptı ve onlara imzaladığı formaları gönderdi. 8 numaralı formaları alan minikler, büyük sevinç yaşadı.

İlkay Gündoğandan otizmli çocuklara sürpriz

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