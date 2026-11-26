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Bir de ünlü bir fotoğrafçı tarafından kendisine verilen "Dünyanın en güzel kadını" unvanı...
Bugünkü "top model" tanımının ilk temsilcisi olarak bilinen Alman model Veruschka ya da gerçek adıyla Vera von Lehndorff 87 yaşında hayata veda etti.
Alman Bild gazetesinin haberine göre Veruschka, Berlin'deki evinde, yanında ailesi ve sevdikleriyle son nefesini verdi.
Ünlü fotoğrafçı Richard Avedon'un "Dünyanın en güzel kadını" olarak tanımladığı Veruschka, kendi dönemindeki modellik anlayışının dışına çıkıp bedenini etkileyici ve dramatik bir şekilde kullanmasıyla biliniyordu.
Babası Heinrich von Lehndorff Steinort, bir konttu. Modelin çocukluğunu, İkinci Dünya Savaşı'nın çalkantıları şekillendirdi.
Babası 1944'te Adolf Hitler'e yönelik bir suikast girişimine karıştığı için idam edildi. O sırada ünlü model, daha 5 yaşındaydı. Ailesinin geri kalanı da Nazi rejimi tarafından cezaevine gönderildi.
Savaş bittiğinde ise Veruschka'nın içine doğduğu o aristokratik ortam artık yok olmuştu.
1960'ların ortaları ve 70'lerde ise o artık o dönemde adı konulmasa da bir top modeldi. Richard Avedon Irving Penn, David Bailey gibi ünlü fotoğrafçılarla çalıştı.
Vogue dergisinin kapağına 13 kez poz verdi. Sonuç olarak kendi kuşağının en çok kazanan modellerinden birine dönüştü.
Bunca başarılı kariyerine ve şöhretine rağmen 2008 yılında Bild gazetesine verdiği röportajda "Asla bir model yani anlamsız bir nesne olmak istemedim" diye konuştu Veruschka…
"Hayalim, her zaman kendimi rahat hissetmediğim anlarda ortadan kaybolmak ve tamamen özgür olabilmekti" diye anlattı.