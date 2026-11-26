Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bir de ünlü bir fotoğrafçı tarafından kendisine verilen "Dünyanın en güzel kadını" unvanı...

Bugünkü "top model" tanımının ilk temsilcisi olarak bilinen Alman model Veruschka ya da gerçek adıyla Vera von Lehndorff 87 yaşında hayata veda etti.

Alman Bild gazetesinin haberine göre Veruschka, Berlin'deki evinde, yanında ailesi ve sevdikleriyle son nefesini verdi.

Haberin Devamı

1960'larda ve 1970'lerde moda dünyasını şekillendiren isimlerden biri olan Veruschka'nın ölüm haberi sosyal medya üzerinden de duyuruldu. İlk top model , 'sıra dışı bir kadın ve global bir ikon" olarak nitelendirildi o duyuruda.

Ünlü fotoğrafçı Richard Avedon'un "Dünyanın en güzel kadını" olarak tanımladığı Veruschka, kendi dönemindeki modellik anlayışının dışına çıkıp bedenini etkileyici ve dramatik bir şekilde kullanmasıyla biliniyordu.

Gözden Kaçmasın 56 yaşında hem cazibenin hem hafif dekoltenin dersini verdi Haberi görüntüle

Moda dünyasına vurduğu damga aradan geçen yıllara rağmen silinmeyen isimlerden biri olan Veruschka, ya da tam adıyla Vera Anna Gottliebe Gräfin von Lehndorff 14 Mayıs 1939'da şimdi Rusya'ya ait olan Kaliningrad'da dünyaya geldi.

Babası Heinrich von Lehndorff Steinort, bir konttu. Modelin çocukluğunu, İkinci Dünya Savaşı'nın çalkantıları şekillendirdi.

Babası 1944'te Adolf Hitler'e yönelik bir suikast girişimine karıştığı için idam edildi. O sırada ünlü model, daha 5 yaşındaydı. Ailesinin geri kalanı da Nazi rejimi tarafından cezaevine gönderildi.

Savaş bittiğinde ise Veruschka'nın içine doğduğu o aristokratik ortam artık yok olmuştu.

Haberin Devamı

Sanat eğitimi alan Verusckha, 1959 yılında Floransa'da keşfedildi. Modellik kariyerinin ilk yılları hayal kırıklıklarıyla dolu geçse de sonradan kendi kuşağının en gözde modellerinden biri haline geldi.

1960'ların ortaları ve 70'lerde ise o artık o dönemde adı konulmasa da bir top modeldi. Richard Avedon Irving Penn, David Bailey gibi ünlü fotoğrafçılarla çalıştı.

Vogue dergisinin kapağına 13 kez poz verdi. Sonuç olarak kendi kuşağının en çok kazanan modellerinden birine dönüştü.

Veruschka, modelliğin yanı sıra sinema oyunculuğunu da denedi. Michelangelo Antonioni'nin Blow Up filminin yanı sıra 2006 yapımı James Bond filmi Casino Royale'de de rol aldı.

Bunca başarılı kariyerine ve şöhretine rağmen 2008 yılında Bild gazetesine verdiği röportajda "Asla bir model yani anlamsız bir nesne olmak istemedim" diye konuştu Veruschka…

Haberin Devamı

"Hayalim, her zaman kendimi rahat hissetmediğim anlarda ortadan kaybolmak ve tamamen özgür olabilmekti" diye anlattı.