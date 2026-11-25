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Ãœstelik de bu yÄ±l yarÄ±ÅŸmada kelimenin tam anlamÄ±yla bir tarih yazÄ±ldÄ±. Ä°lk kez Ã§ocuk sahibi bir genÃ§ kadÄ±n Kainat GÃ¼zeli tacÄ±nÄ± giydi.

Miss Universe 2026 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ipi gÃ¶ÄŸÃ¼sleyen kiÅŸi aynÄ± zamanda ev sahibi Ã¼lke Porto Riko'yu temsil eden Jennifer Barreto oldu.

27 yaÅŸÄ±ndaki psikolog ve sosyal gÃ¼venlik uzmanÄ± Barreto, Kainat GÃ¼zeli seÃ§ildi.

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Porto Riko'nun San Juan kentinde dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmanÄ±n finalinde geÃ§en yÄ±lki olaylÄ± yarÄ±ÅŸmanÄ±n birincisi Fatima Bosch, tacÄ±nÄ± yeni seÃ§ilen Jennifer Barreto'ya teslim etti.

Barreto, 3 bin 150 adet elmastan oluÅŸan ve Sonsuz MirasÄ±n IÅŸÄ±ltÄ±sÄ± adlÄ± tacÄ± taktÄ±ktan sonra sevinÃ§ gÃ¶zyaÅŸlarÄ± dÃ¶ktÃ¼. Yeni Kainat GÃ¼zeli'nin Penelope adÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu bulunuyor.



Bu yÄ±l yarÄ±ÅŸmada Ã§ocuk sahibi baÅŸka yarÄ±ÅŸmacÄ±lar da vardÄ±. Ama 'Ã§ocuklu Kainat GÃ¼zeli' seÃ§ilen kiÅŸi Jennifer Barreto oldu.

YarÄ±ÅŸmada Dominik Cumhuriyeti'ni temsil eden Melissa Nunes ikinci seÃ§ildi.

Venezule temsilcisi Clara Vegas da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu.

SunuculuÄŸunu Ã¼nlÃ¼ oyuncu ve TV yÃ¼zÃ¼ Mario Lopez ile 2022'nin Kainat GÃ¼zeli R'Bonney Gabriel'in Ã¼stlendiÄŸi yarÄ±ÅŸmada 117 Ã¼lkeyi temsil eden gÃ¼zeller yer aldÄ±.

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GeÃ§en yÄ±la gÃ¶re sakin geÃ§se de bu yÄ±lki yarÄ±ÅŸmada da bazÄ± talihsizlikler yaÅŸandÄ±. Fransa gÃ¼zeli provalar sÄ±rasÄ±nda yaralandÄ± ve tekerlekli sandalyeyle otelden Ã§Ä±karÄ±lÄ±p hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

AyrÄ±ca bazÄ± Afrika Ã¼lkelerinden gelen yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n, vize kÄ±sÄ±tlamalarÄ± nedeniyle podyuma Ã§Ä±kmalarÄ± da tehlikeye girdi.

Jennifer Barreto'nun Penelope adÄ±nda bir kÄ±zÄ± var. GenÃ§ kadÄ±n, Kainat GÃ¼zeli (Miss Universe) yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci seÃ§ilen ilk anne oldu.Â

GeÃ§en yÄ±lki olaylÄ± yarÄ±ÅŸmada Fatima Bosch birinci seÃ§ilmiÅŸti.

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Bu arada TÃ¼rkiye bu yÄ±lki Miss Universe yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmaktan son anda vazgeÃ§ti. Ãœlkemiz adÄ±na podyuma Ã§Ä±kmasÄ± beklenen Alara EriÃ§, geÃ§en ay tam yola Ã§Ä±kacakken, eksikliklerin giderilmediÄŸi gerekÃ§esiyle katÄ±lÄ±m iptal edildi.

EriÃ§, yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± hava limanÄ±nda Ã¶ÄŸrendi. HissettiÄŸi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.

Organizasyon komitesi ise Alara EriÃ§'in Porto Riko'ya gitmesi iÃ§in ABD vizesine ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu ancak randevular uzadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bunun gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini bu yÃ¼zden de katÄ±lÄ±mÄ±n gerÃ§ekleÅŸemediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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