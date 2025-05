İlk rolünü 60 yaşında oynamıştı... 95 yaşında yıldız oldu… Tekerlekli sandalyeyle geldi, ayakta alkışlandı

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu bir ömür süren kariyerinde artık emekli olup bir köşeye çekilecekken bir anda sinema dünyasının en aranan ve adından en çok söz ettiren yıldızlarından biri haline geldi.

Bugünlerde Cannes Film Festivali’nde gazetecileri peşinden koşturan, son filmiyle kırmızı halıya çıkıp poz veren ve salondaki seyirciler tarafından ayakta alkışlanan bu isim tam 95 yaşında!

Kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan, uzun yıllar sonra sinema oyunculuğuna geçen June Squibb, Scarlett Johansson’ın ilk yönetmenlik denemesi olan filmi Eleanor the Great’de başrol oynadı.

Filmi için Scarlett Johansson’la birlikte Cannes’a giden June Squibb ilerlemiş yaşına rağmen enerjisi, güler yüzü ve elbette filmdeki oyunculuğuyla adından çok söz ettirdi.

Scarlett Johansson, ilk kez yönetmenlik yaptığı filmi için büyük bir mutluluk yaşarken 95 yaşındaki başrol oyuncusunu övmeye doyamadı ve onun muhteşem bir performans gösterdiğini söyledi.

İkili bol bol poz verirken filmin gösteriminin ardından seyirciler Scarlett Johansson’ı ve June Squibb’i dakikalarca ayakta alkışladı.

Bir sinema filminde ilk kez 60 yaşında rol alan June Squibb Woody Allen'ın romantik komedisi Alice (1990) ile başladığı Hollywood kariyerinde The Age of Innocence (1993), In & Out (1997), Meet Joe Black (1998), About Schmidt (2002) ve Far from Heaven (2002) gibi önemli filmlerde yardımcı rollerde yer aldı.

Scarlett Johansson, Erin Kellyman and June Squibb get emotional after the ‘Eleanor the Great’ premiere #Cannes2025 pic.twitter.com/4I9OgmAaxq — Deadline (@DEADLINE) May 20, 2025

Alexander Payne'in bol ödüllü filmi Nebraska'daki (2013) rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ına da aday olmayı başardı.

Squibb, 2024 yılında aksiyon komedi filmi Thelma'da ilk kez başrol oynadı.

Telefon dolandırıcılığa kurban giden bir karakteri oynadığı filmde torunuyla birlikte bu dolandırıcıların peşinden giden ve epey aksiyon yüklü sahnelerde rolünün hakkını ziyadesiyle veren ünlü oyuncu eleştirmenlerden büyük övgü almıştı.

“June Squibb, gerçekten komik olan enerjik, büyüleyici bir macera komedisinde hâlâ oyunculuğunun zirvesinde olduğunu kanıtlıyor” gibi yorumların ardından Hollywood yapımcılarının dikkatini iyiden iyiye çeken usta oyuncu en sonunda Scarlett Johansson’ın da radarına girerek 95 yaşında ikinci başrolünü kapmış oldu…

Kariyerinde böyle bir noktaya gelmeyi hiç beklemediğini söyleyen yıldız isim film çekecek kadar enerjik ve sağlıklı kalmak için haftada en az bir saat yürüyüş ve pilates yapmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncu daha önce de yıllarca dans ettiğini ve günde bir saat yüzdüğünü açıklamıştı.

Ama tek sırrı bu değil… June Squibb sosyalleşerek ve beynini zorlayarak zihnini meşgul tuttuğunu ve her yaştan kişiyle arkadaşlık kurarak enerjik kaldığını söylüyor.