Haber Giriş: 09.02.2020 - 12:14,
İlk parasını kazandı 3 milyon TL
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, bu kararlarını paraya dönüştürmeye başladı.
Çift, bir bankanın ABD’nin Florida eyaletinde düzenlediği etkinlikte yaptıkları konuşma için 400 bin sterlin (3.1 milyon TL) aldı. Kraliyet görevlerinden ayrılma kararı için üzgün olmadığını belirten Harry, eşi ve oğlunun kendi çocukluğunda yaşadığı gibi bir travma yaşamalarını istemediğini söyledi.
Fotoğraf: BACKGRID USA
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