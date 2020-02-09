İlk parasını kazandı 3 milyon TL

Çift, bir bankanın ABD’nin Florida eyaletinde düzenlediği etkinlikte yaptıkları konuşma için 400 bin sterlin (3.1 milyon TL) aldı. Kraliyet görevlerinden ayrılma kararı için üzgün olmadığını belirten Harry, eşi ve oğlunun kendi çocukluğunda yaşadığı gibi bir travma yaşamalarını istemediğini söyledi.



Fotoğraf: BACKGRID USA