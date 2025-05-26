İlk nişanlısından buruk ayrılmıştı... Mutluluğu ikincisinde buldu... Ünlü şarkıcı muradına erdi

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O an dünya insanın başına yıkılsa da gün gelir hepsi unutulur... Çünkü sonunda aranan aşk ve huzur bulunmuş, hayal edilen yuva kurulmuştur..

İşte ünlü şarkıcı Demi Lovato'nun başına gelen tam da böyle bir durum. İlk nişanlısı Max Ehrich ile bir yuva bile kuramadan yollarını ayıran, uzun süre de bunun acısını çeken Lovato, sonunda aşkta aradığını buldu.

Ünlü şarkıcı, 2022 yılından bu yana birlikte olduğu, 2023'te de nişanlandığı meslektaşı Jordan Lutes ya da müzik dünyasındaki adıyla Jutes ile geçtiğimiz hafta sonu evlendi.

Lovato ile Jutes, California'da kelimenin tam anlamıyla masal gibi bir törenle hayatlarını birleştirdi.

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Demi Lovato düğününde ünlü modacı Vivienne Westwood'un imzasını taşıyan saten bir gelinlik giydi. Bu tercihiyle bir süredir dikkat çeken kilo kaybını da gözler önüne serdi ünlü şarkıcı. Görünümünü de zarif bir duvakla tamamladı.

Demi Lovato, nikahın ardından düzenlenen resepsiyonda da yine Westwood'un tasarımı olan, yine bedenine oturan ama bu kez üzeri ışıltılarla süslü başka bir beyaz gece elbisesi giydi.

Lovato, aslına bakılırsa bir süredir bu özel günün hazırlanıyordu. Bu yılın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, müzik dünyasında Jutes olarak tanınan ve gerçek adı Jordan Lutes olan sevgilisiyle çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşıp ona olan aşkını ilan etti.

O paylaşımda "Jordan, seninle evlenmeye sabırsızlanıyorum… Bu son 3 yıl, hayatımın en iyi üç yılıydı. Bunun için sana teşekkür etmem gerek" diyerek seslenmişti.

Ünlü şarkıcı Lovato, sevgilisiyle yan yana yaşlanmak ve onuna bir aile kurmak istediğini de saklamamıştı o paylaşımında.

Jutes de kendi sosyal medya sayfasından Lovato'nun bu paylaşımına "Sevgililer Günü'n kutlu olsun hayatımın aşkı" diyerek yanıt vermişti. Ardından da "Kendimi dünyanın en şanslı erkeği olarak hissetmekten hiç vazgeçmeyeceğim" diye seslenmişti.

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34 yaşındaki Jordan Lutes, 32 yaşındaki Lovato'ya 2023 yılının aralık ayında evlenme teklif etti. Çift o gün nişanlandı.

Daha sonra ortaya çıktığına göre Jutes, evlenme teklifi sırasında Lovato'ya bir sürpriz yaptı. Ona sanki romantik bir akşam yemeğine gideceklermiş gibi davrandı ve ünlü bir restorana götürdü.

Daha önceden haber verdiği bütün aile üyeleri ve yakın dostları da oradaydı. İşte o sürpriz buluşmada Jutes, Lovato'ya evlenme teklif etti. Böylece iki aşık geleceklere uzanan yola el ele çıkmış oldu.

O gece Jutes, armut şekli özel tasarım bir yüzükle Demi Lovato'ya evlenme teklif etti. O günün ardından Lovato mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. "Aşkım... Seninle evleneceğim için ne kadar heyecanlı olduğumu kelimelerle ifade edemem... Seninle geçirdiğim her gün düşlerimin gerçeğe dönüşmesi. İşte hayatımızın geri kalanı . Seni seviyorum bebeğim..." diye yazdı.

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Lovato ile Jordan Lutes, 2022 yılından bu yana birlikte. İki aşık ilişkilerini de 2023 yılının şubat ayında birlikte katıldıkları bir etkinliğin kırmızı halısında resmen ilan etti.

Lovato, daha sonra Jennifer Hudson'ın sunduğu sohbet programında Jutes ile bir stüdyo çalışması sırasında tanıştıklarını anlatmıştı.

o sırada birlikte çalışan ikili sonunda da aşka düştü. Yolları da evliliğe uzandı.