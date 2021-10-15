İlk NFT dizi Nurgül Yeşilçay'dan

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ROL aldığı diziler 100’den fazla ülkeye satılan, 2017 yılının dizi ihracat şampiyonu Nurgül Yeşilçay, ses getirecek bir projeyi hayata geçirdi. Ünlü oyuncu, 6 aydır üzerinde çalıştığı mini diziyle dünyada bir ilke imza atacak. Kamera yerine fotoğraf makinesinin kullanıldığı, fotoroman mantığıyla hazırlanan “Poz” dizisi, kasım ayında NFT olarak dijital ortamda satışa sunulacak. Diziyi sadece 50 kişi satın alabilecek.



BU BİR “DİJİROMAN”



Nurgül Yeşilçay’ın senaristliğini ve yönetmenliğini, sevgilisi Necati Kocabay’ın da yapımcılığını üstlendiği “Poz”, 3-4 dakikalık 7 ayrı bölümden oluşuyor. İkili, fotoromanlardan yola çıkarak hazırladıkları projeyi bir “dijiroman” olarak tanımlıyor. Dizide bölümlerin akışı sadece fotoğraf kullanılarak sağlanıyor.

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‘Poz’un hikâyesi

Gerilim-kara komedi türündeki “Poz”un hikâyesi şöyle: Çocuklu bir çift olan Suzan ve Harun, sıradan hayatlarına devam ederken, Harun ressam bir kıza âşık olur. Suzan’ın durumdan haberdar olmasıyla olaylar felakete dönüşür.

NFT NEDİR

NFT, İngilizce adıyla “Non-fungible Tokens”, “dijital sertifika” olarak da tanımlanabiliyor. NFT’ler, dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiriyor.