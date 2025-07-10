Ä°lk kocasÄ±nÄ± topraÄŸa verdi... OÄŸlunu evlendirdi... Bu yaÅŸÄ±nda sevda baÅŸÄ±nda duman... ÃœnlÃ¼ model niÅŸanlandÄ±

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Ä°ÅŸte bir sÃ¼re Ã¶nce "YaÅŸÄ±m ilerledi diye gÃ¶rÃ¼nmez olmak istemiyorum" diyen Ã¼nlÃ¼ model de bunun bir Ã¶rneÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi...

Ã–nce daha genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda aÅŸÄ±k olup evlendiÄŸi kocasÄ±nÄ± topraÄŸa verdi. ArdÄ±ndan bu evlilikten dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k oÄŸlunu evlendirdi.

KÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu deseniz o da artÄ±k 27 yaÅŸÄ±nda. Yani kendi ayaklarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde durabilecek durumda.

Ã–zetle sÄ±ra artÄ±k kendisine geldi... Bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu sevgilisinin evlenme teklifine "evet" dedi... MutluluÄŸunu da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

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Ä°KÄ° AY Ã–NCE 60 YAÅžINA GÄ°RDÄ°.. ÅžÄ°MDÄ° DE NÄ°ÅžANLANDI

Bu gÃ¼zel ve insanÄ±n iÃ§ini aydÄ±nlatan Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ±, bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Ã¼nlÃ¼ model Paulina Porizkovaâ€¦

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BugÃ¼n artÄ±k 60 yaÅŸÄ±nda olan Ã‡ek model Porizkova, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu sevgilisi, senaryo yazarÄ± Jeff Greenstein'in evlenme teklifine "evet" dedi. Onun hediye ettiÄŸi tek taÅŸ yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sosyal medya hesabÄ±ndan gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

YaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Porizkova, sevgilisinin elini tutup yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kameralara gÃ¶steriyor.

" O bana sordu" yazdÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda Porizkova'nÄ±n gÃ¶zlerinin mutluluktan dolu dolu olduÄŸu da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Bu arada Greenstein'in mutluluÄŸu da gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸerdi doÄŸrusu.

'BÄ°RBÄ°RÄ°NÄ°Z Ä°Ã‡Ä°N YARATILMIÅžSINIZ'

Ä°lk evliliÄŸini bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran The Cars grubundan Rick Ocasek ile yapan Porizkova, iki erkek evlat sahibi oldu.

Ocasek'in 2019 yÄ±lÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra kÄ±sa sÃ¼ren gÃ¶nÃ¼l maceralarÄ± yaÅŸayan Paulina Porizkova, 2023 yÄ±lÄ±ndan beri Jeff Greenstein ile birlikte.

ÃœnlÃ¼ modelin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± niÅŸan duyurusuna Ã¼nlÃ¼ ve Ã¼nsÃ¼z takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum ve tebrik mesajÄ± geldi..

Genel olarak hepsinin ortak dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi Porizkova ve Greenstein'in birbirleriyle ne kadar uyumlu olduÄŸuydu... Bunu da "Siz birbiriniz iÃ§in yaratÄ±lmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z" diyerek ifade ettiler.

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Porizkova ile Greenstein, 2023 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte. Hem birbirlerine aÅŸÄ±k olan hem de hayatÄ± eÄŸlenceli bir ÅŸekilde yaÅŸayan Ã§ift, ÅŸimdi de niÅŸanlandÄ±.





Paulina Porizkova'nÄ±n Rick Ocasek ile evliliÄŸinden iki oÄŸlu var. BÃ¼yÃ¼k oÄŸlu 31 yaÅŸÄ±ndaki Jonathan Raven, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce evlendi. KÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Oliver Orion da artÄ±k 27 yaÅŸÄ±nda bir yetiÅŸkin.

BU YAÅžINA KADAR NÄ°CE BADÄ°RELER ATLATTI

Paulina Porizkova, 60 yaÅŸÄ±nda yeniden doÄŸdu ama Ã¼nlÃ¼ modelin bu noktalara gelmesi de Ã¶yle kolay olmadÄ±.

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Hayat yolunda nice badireler atlattÄ±, nice gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Åžimdi gÃ¼len gÃ¶zlerinin ardÄ±nda gerÃ§ekten de bÃ¼yÃ¼k trajediler gizli.

BugÃ¼nkÃ¼ adÄ±yla Ã‡ekya eski adÄ±yla Ã‡ekoslavakya'da dÃ¼nyaya geldi Paulina Porizkovaâ€¦ O sÄ±rada komÃ¼nist ve katÄ± bir rejimle yÃ¶netilen Ã¼lkeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± ise ayrÄ± bir olay.

SonrasÄ±nda model olarak yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada The Cars grubunun bir klibinde oynadÄ±. Ä°lk kocasÄ± Rick Ocasek ile o ÅŸekilde tanÄ±ÅŸtÄ±.

AralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu. Fakat Osacek'in sakladÄ±ÄŸÄ± bir sÄ±r vardÄ±: Evliydi... Bunu da Porizkova'ya onunla ilk kez Ã¶pÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra aÃ§Ä±kladÄ±.

ÃœnlÃ¼ model o sÃ¼reci sorasÄ±nda "KarÄ±sÄ±nÄ± Ã¼Ã§ yÄ±l benimle aldattÄ±" sÃ¶zleriyle ifade etti.

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EVLÄ°LÄ°K HAYATI HAYAL ETTÄ°ÄžÄ° GÄ°BÄ° OLMADI

TanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda Porizkova 19, Ocasek ise 45 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Sonunda evlendiler ama bu Porizkova'nÄ±n umduÄŸu ÅŸekilde ilerlemedi.

KocasÄ±nÄ±n kendisine baskÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onu deÄŸerli bir mÃ¼lk gibi Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yÄ±llar sonra fark etti. Hatta yÄ±llar sonra "Onun bana olan duygularÄ±nÄ± aÅŸk sandÄ±m. Ama saplantÄ±ydÄ±" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.Â

Ocabek'in kendisine karÅŸÄ± duygularÄ±nÄ± Yunan mitolojisindeki kendi yarattÄ±ÄŸÄ± heykele aÅŸÄ±k olan Pymgalion'a benzetti. Porizkova ise onu kaybetmemek iÃ§in isteklerine boyun eÄŸdi.

Bu zorlu evlilikte dÃ¼nyaya gelen iki oÄŸlu iÃ§in ise Ã§ok iyi bir baba olduÄŸunu anlattÄ± Porizkova.

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EVLÄ°LÄ°K BÄ°TTÄ° AMA BÄ°RBÄ°RLERÄ°NDEN KOPAMADILAR

2017 yÄ±lÄ±nda 30 yÄ±llÄ±k evlilikleri sessizce bitti: Ama ikisi de birbirlerinin hayatÄ±ndan tam olarak Ã§Ä±kamadÄ±lar. AyrÄ±lÄ±k kararÄ±na raÄŸmen birlikte yaÅŸamayÄ± sÃ¼rÃ¼rdÃ¼ler.

Ocasek 2019 yÄ±lÄ±nda 75 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti. Onun uykusunda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sabah kahvesini gÃ¶tÃ¼ren Paulina fark etti.

Ama Ã¼nlÃ¼ modelin Ã§ilesi bu Ã¶lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan da bitmedi. Ocasek'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra ayrÄ±lÄ±ÄŸa raÄŸmen bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±, geÃ§irdiÄŸi ameliyatÄ±n ardÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ± Ocasek'in onu mirasÄ±ndanÂ Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi.

SonrasÄ±nda da mali aÃ§Ä±dan zorlu bir sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ±. Bir ara Ã¶yle zorlandÄ± ki iki tane ev kredisinin altÄ±nda ezilip yiyecek almaya para bulamadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemler bile oldu. O zorlu sÃ¼reÃ§te Porizkova'pya arkadaÅŸlarÄ± destek oldu.

HAYATININ OLGUNLUK DÃ–NEMÄ°NDE MUTLULUÄžU BULDU:Â Â Ama Ã¶yle ya da bÃ¶yle hayatÄ±nÄ±n olgunluk dÃ¶neminde Porizkova hem huzuru hem de Greenstein ile birlikte gerÃ§ek aÅŸkÄ± buldu.

Paulina Porizkova çok gençken bir makyöz olan arkadaÅŸÄ± onun ve birkaç arkadaÅŸÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çekip Paris'te bir modellik ajansÄ±na gönderdi. Bu sayede Porizkova'nÄ±n da hayatÄ± deÄŸiÅŸti. 1980'lerin ilk yarÄ±sÄ±nda Porizkova kÄ±sa sürede kendini moda dünyasÄ±na kabul ettirdi. Hatta Orta Avrupa'dan çÄ±kÄ±p bu alanda isim yapan ilk model olarak da tarihe geçti. Uzun yÄ±llar mesleÄŸini sürdüren Paulina Porizkova, moda ve TV çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 1992 yÄ±lÄ±nda bir çocuk kitabÄ± yazdÄ±. 2007 yÄ±lÄ±nda da A Model Summer adlÄ± romanÄ± yayÄ±nlandÄ±.





DOÄžDUÄžU ÃœLKEDEN AÄ°LECE KAÃ‡IÅžLARI OLAY OLDU

1965 yÄ±lÄ±nda o dÃ¶nemdeki adÄ± Ã‡ekoslavakya olan Ã‡ekya'da dÃ¼nyaya gelen Paulina Porizkova, henÃ¼z 3 yaÅŸÄ±ndayken anne ve babasÄ±, Ã¼lkeden kaÃ§Ä±p Ä°sveÃ§'e gitti.

Paulina Porizkova'yÄ± ise bÃ¼yÃ¼kannesine bÄ±raktÄ±lar. O dÃ¶nemde bir demir perde Ã¼lkesi olan Ã‡ekoslavakya hÃ¼kÃ¼meti, Porizkova'nÄ±n anne ve babasÄ±nÄ±n onu almasÄ±na izin vermedi. Bu durum, o dÃ¶nemin Ä°sveÃ§ basÄ±nÄ±nda uzun sÃ¼re manÅŸetlerde kaldÄ±.



Daha sonra annesi Anna Ã§ocuklarÄ±nÄ± almak iÃ§in Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼. O sÄ±rada hamile olan Anna Porizkova, ev hahsine alÄ±ndÄ±. UluslararasÄ± baskÄ± sonucu ailenin Ã¼lkeden Ã§Ä±kmasÄ±na izin verildi. Bunun Ã¼zerine Porizkova ve annesi Ä°sveÃ§'e gitti. Fakat orada da babasÄ± onlarÄ± terk etti.

Porizkova, bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n Paris'teki bir modellik ajansÄ±na yolladÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarÄ± sayesinde kariyerine adÄ±m attÄ±. 1980'lerde DoÄŸu Bloku Ã¼lkelerinden Ã§Ä±kan ilk top model olarak tarihe geÃ§ti.Â Â

YaÅŸÄ± artÄ±k 60'a gelse de gÃ¼zelliÄŸi hala yerinde Porizkova'nÄ±n.Â

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