Ä°lk kocasÄ±nÄ± arkadaÅŸÄ±na kaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±... Ä°kinci kocasÄ± da hÄ±rsÄ± yÃ¼zÃ¼nden elden gidecek... Her gece giyinip kuÅŸanÄ±p alkÄ±ÅŸlara koÅŸuyor

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Bu ihanet acÄ±sÄ±nÄ± gidermek iÃ§in birbirlerini teselli ederken yuvasÄ±nÄ± yÄ±kan arkadaÅŸÄ±nÄ±n kocasÄ±yla birbirlerine aÅŸÄ±k oldular. Ã‡ift, 15 yÄ±ldÄ±r evli.

DoÄŸrusu bu zamana kadar da evliliklerini gayet iyi gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler. Birbirlerinin hayatlarÄ±na da kariyerlerine de saygÄ± gÃ¶sterdiler ve sonsuz bir hoÅŸgÃ¶rÃ¼yle yaklaÅŸtÄ±lar.

Ama ÅŸimdi Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin cephesinden gelen haberlere bakÄ±lÄ±rsa bu ikinci evliliÄŸi sarsÄ±ntÄ±da. Bunun nedeni ise Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n kariyerini hayatÄ±nda her ÅŸeyin hatta kocasÄ±nÄ±n bile Ã¶nÃ¼nde tutmasÄ±.

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Ä°LK KOCASINI ARKADAÅžINA KAPTIRMIÅžTI... Ä°KÄ°NCÄ° KOCASI DA TEHLÄ°KEDE

Bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± 60 yaÅŸÄ±ndan sonra neredeyse yeniden doÄŸan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Shania Twain.



60 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±, 15 yÄ±ldÄ±r Frederic Thibeaud ile evli. Bu son zamanlara kadar da evlilikleri gayet iyi gitti.

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Ama Twain ve Thiebaud cephesinden gelen haberlere bakÄ±lÄ±rsa, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± kariyeri uÄŸruna evini ve kocasÄ±nÄ± ihmal etmeye baÅŸladÄ±. Bu durum da onun yuvasÄ±nÄ± sarsÄ±yor.

Shania Twain, 24 Temmuz'da piyasaya Ã§Ä±kacak olan yeni albÃ¼mÃ¼ Little Miss Twain iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±.





YENÄ° ALBÃœMÃœ Ä°Ã‡Ä°N DURMADAN Ã‡ALIÅžIYOR

TanÄ±tÄ±m faaliyetleri kapsamÄ±nda da Londra'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ Wembley Stadyumu'nda Harry Styles'Ä±n konser serisinde 12 gece boyunca sahneye Ã§Ä±kÄ±yor.

Bu durum da Twain'in kocasÄ± Frederic Thiebaud ile geÃ§irdiÄŸi zamanÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azalttÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa karÄ±sÄ±na her zaman bÃ¼yÃ¼k destek veren Thiebaud, onun Ã§alÄ±ÅŸma programÄ±na asla mÃ¼dahale etmiyor.

DiÄŸer yandan yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼n turneleri de var Shania Twain'in Ã¶nÃ¼nde. Bu da kocasÄ±ndan daha uzun sÃ¼re ayrÄ± kalmasÄ±nÄ± gerektirecek.





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YAÅžLANMADIÄžINI, SALONLARI DOLDURDUÄžUNU Ä°SPATLAMAYA Ã‡ABALIYOR:Â Ã‡Ã¼nkÃ¼ Twain, hala parlak gÃ¼nlerinin geride kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hala salonlarÄ± doldurabilen bir yÄ±ldÄ±z olduÄŸunu ispatlama derdinde. Onun bu yaÅŸtan sonra kendini bu kadar zorlamasÄ± da kocasÄ± Frederic Thiebaud'yu rahatsÄ±z ediyor. Bu da Ã§iftin arasÄ±nda bir gerilime neden oluyor. Åžimdi kariyerinin yanÄ± sÄ±ra evliliÄŸini de ayakta tutmakla ilgili bir sÄ±nav bekliyor Shania Twain'i.

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Bu arada hatÄ±rlamak gerekirse Shania Twain, mÃ¼zik kariyerinin yÃ¼kselmesine bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi olan ilk kocasÄ± Robert Mutt Lange'Ä±, ÅŸu andaki kocasÄ± Frederic Thiebaud'nun o zamanlar evli olduÄŸu Marie Ane Thiebaud'ya kaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki Ã§ift, aile dostu olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yordu. Ancak sonra zamanla Robert ile Anne Marie arasÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu. Ä°kisi de eÅŸlerine ihanet etti.

Bu skandalÄ±n Ã¼zerinden biraz zaman geÃ§tikten sonra bu sefer eÅŸlerini kaptÄ±ran Shania Twain ile Frederic Thiebaud yakÄ±nlaÅŸtÄ±. Ã‡ift, sonunda bir plaj dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdi.

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Shania Twain'in ilk kocasÄ±, Frederic Thiebaud'nun ilk karÄ±sÄ±yla yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±. Evlilikleri bu yÃ¼zden yÄ±kÄ±lan Shania ile Frederic birbirleriyle yakÄ±nlaÅŸtÄ±. 2010 yÄ±lÄ±nda da Porto Riko'da bir plaj dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle evlendiler.

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