İlk kocası onu defalarca aldatmıştı… Yeniden evet dedi ama bu kez kaçarak evlenecek

Dinlenme rekorları kıran, herkesin diline dolanan bu şarkı bir ihanet ve intikam şarkısıydı ve ünlü şarkıcının özel hayatıyla ilgiliydi.

Miley Cyrus, bu şarkıyı onu aldatan eski eşi Liam Hemsworth’e yazmış, onun kendisine yaşattığı acıyı anlatarak, aldatılmanın intikamını bu hikâyeyi milyonlara anlatarak almıştı…

Ünlü şarkıcı bu acı günlerin ardından çoktan yeni aşkını buldu ve onunla yaşadığı büyük mutluluğu bir adım daha öteye taşıyarak evlenme kararı aldı.

Miley Cyrus sevgilisi Maxx Morando ile nişanlandı ve iki hafta önce duyulan bu haber ünlü şarkıcının hayranlarını heyecanlandırdı.

Ancak belli ki Miley Cyrus bu evlilik konusunda kararını baştan vermiş… Tıpkı “sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer” sözünde olduğu gibi…

Ünlü şarkıcının yeniden evlenmeye zor da olsa karar verdiği ancak bu kez hiç düğün ya da tören yapmayıp onunla kaçarak evlenmeyi düşündüğü iddia edildi.

Liam Hemsworth’le ses getiren aşkları ve ayrılıkları sonrasında nihayet aradığı mutluluğu ve dinginliği bulan ünlü şarkıcının bu kez her şeyi çok daha sessiz sakin yaşamaya karar verdiği ve düğünün bile umurunda olmadığı konuşuluyor.

Miley Cyrus ve Maxx Morando’nun çok sade ve kendi aralarında yapacakları basit bir törenle, kimselere duyurmadan gizlice evlenmek istediği, hatta kaçıp evlenmek istediği söyleniyor.

Çiftin yakın çevresinden kaynaklar “Kaçarak evlenmeyi ve sadece ikisinin olacağı çok özel bir şey yapmayı konuştular. Nişanlı oldukları dönemin keyfini çıkarmak istiyorlar ve evlilik işini aceleye getirme niyetleri yok” diyor.

33 yaşındaki Miley Cyrus ve 27 yaşındaki müzisyen Maxx Morando, 2021’de arkadaşlarının ayarladığı bir randevuya çıktıktan sonra sevgili olmuştu.

Ünlü davulcu Miley Cyrus’a turnesi sırasında evlenme teklif etmiş ve onu beklemediği bir anda şaşırtarak parmağına yüzüğü takmıştı.

Çift iki hafta önce kırmızı halıya birlikte çıktılar ve Miley Cyrus parmağındaki yüzüğü ilk kez burada gösterdi.

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth ilk kez 2009 yılında, ikisi de gencecik birer yıldızken, “The Last Song” filminin setinde tanışmışlardı. Bu tanışıklık kısa süre sonra fırtınalı bir aşka dönüşecekti.

Yıllarca bir ayrılıp bir barışarak tutkulu bir aşk yaşayan genç aşıklar 2016’da nişanlanmış, iki yıl sonra da çok az kişinin yer aldığı gizli bir törenle evlenmişti.

Ancak nikah masasına oturmalarının üzerinden bir yıl bile geçmemişken ayrıldılar ve boşanma davaları 2020’de tamamlandı. Bu fırtınalı aşkın sonunu getiren ise ihanet oldu.

Liam Hemsworth’ün Miley Cyrus’u farklı kadınlarla, defalarca aldattığı, ünlü şarkıcının da bunu anlayınca ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.

İşte ünlü şarkıcıya hem büyük bir başarı hem de ödül kazandıran, yukarıda bahsettiğimiz intikam şarkısı da böyle yazılmıştı…

Eski eşine söylediği açıkça belli olan şarkıda bu aşkın ona verdiği acıyı anlatan ünlü şarkıcı artık her şeyi geride bıraktığını “Ben kendimi senden daha iyi severim” sözleriyle mühürlemiş oldu…

Ayrılıklarına rağmen Miley Cyrus, birlikte oldukları dönemden kalan birkaç eşyaya hala sahip ve verdiği bir röportajda “Eski kocamla tanıştığımda giydiğim elbise ve ilk randevumuzda giydiğim elbise hala bende duruyor” dedi.