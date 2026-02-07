El bebek, gül bebek... Hep yanımda ol bebek... "Altın kız" babasının iş yerinde büyüdü

Haberin Devamı

Durum böyle olunca özellikle de ilk kez evlat sahibi olanlar o minicik bebekten bir an bile ayrı kalmak istemez... Zorunlu olarak ayrıldıklarında da hep onun sıcaklığını ve kokusunu hissederler.

Üstelik kim olursanız olun bu durum hiç değişmez. İster sıradan bir insan olun, ister dünyanın tanıdığı bir ünlü.

Özetle evlat sevgisi hep bir başkadır.

EL BEBEK GÜL BEBEK

İşte bunlardan biri de Ürdün'ün veliaht prensi Hüseyin ve tabii ki karısı Prenses Rajwa.

2023 yılının haziran ayında gösterişli bir törenle evlenen çift, bir yıl sonra da ilk bebekleri İman'ı kucaklarına aldı.

Minik İman, birçok açıdan aile için bir ilk oldu. Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın ilk torunuydu... Rajwa ile Hüseyin'in de ilk çocuğu.

Durum böyle olunca da o minik bebek kelimenin tam anlamıyla el üstünde tutuldu doğduğundan beri. Dünyadaki milyonlarca ailenin, aralarına yeni katılan o küçük üyeyi el bebek gül bebek büyüttüğü gibi büyüdü İman da.

Sonuç olarak geçen yıl da bir yaşına girdi.





HER ADIMDA MİNİK KIZLARI DA YANLARINDA

Rajwa ve Hüseyin ile ilgili dikkat çeken bir durum var. Nereye giderlerse gitsinler İman'ı yanlarından ayırmıyorlar.

Birlikte çıktıkları ilk uluslararası gezi olan Fransa ve İngiltere turunda da bebek yanlarındaydı. Geçen yaz Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğünü için gittikleri İtalya'da da.

Minik bebeğin dadısı da çifte eşlik etse de onlar her fırsatta İman ile vakit geçiriyor bu tür gezilerde Rajwa ile Hüseyin.





ONU SIK SIK ÇALIŞMA OFİSİNE DE GÖTÜRÜYOR

Belli ki Prens Hüseyin minik kızını öyle özlüyor ki onu çalışma ofisine giderken bile yanından ayırmıyor. Daha birkaç aylık bebekken bile İman'ı defalarca ofisine götürdü Hüseyin.

Kızı büyüdükçe belli ki bu durum daha da sıklaştı. Hüseyin yine kızını kucağına alıp ofisine götürüyor zaman zaman. Öyle ki minik İman'ın evi kadar babasının çalışma ofisinde büyüdüğünü söylemek de yanlış olmaz.

Baba ile kızının yakın zamanda yaşadığı ofis keyfinin fotoğrafları da sosyal medyada yayıldı. Hüseyin ile İman'ın, arka planda bol bol aile fotoğrafının yer aldığı pozu paylaşılır paylaşılmaz da çok sayıda beğeni aldı.

Hüseyin, daha birkaç aylık bir bebek olduğu dönemden beri kızı İman'ı sık sık çalışma ofisine götürüyor. Orada onunla vakit geçiriyor.





İLK EVLATTAN İLK TORUN

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuklarının en büyüğü olan Hüseyin, 20234'ün haziran ayında Rajwa Alsahif ile gösterişli bir törenle evlendi.

Zamanı geldiğinde Ürdün tahtına oturacak olan Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği de 2024'ün ağustos ayında dünyaya gözlerini açtı.

Halasıyla aynı adı taşıyan minik İman daha doğduğu günden itibaren sadece ailesinin değil tüm dünyanın ilgi odağı oldu.

Hastanede çekilen ilk pozları, yanında annesi, babasının kucağındaki birkaç günlük bebek hali, babaannesi Kraliçe Rania ile iş toplantısına katıldığı gün çekilen pozları derken İman, kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüyor.

KIZIYLA AYNI GÜN DOĞAN TÜM BEBEKLERE ALTIN HEDİYE ETTİ: Bu arada gelen haberlere göre mutluluktan ayakları yerden kesilen Hüseyin, aynı bölümde dünyaya gelen bütün bebekler için de bir hediye hazırladı. Prens, karısıyla aynı zamanda doğum yapan anneler ve dünyaya gelen bebeklere özel kutular içinde tebrik kartı ile yanında bir de altın lira hediye etti.





30 YIL SONRA İLK GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Rajwa ile Hüseyin 2023 yılının haziran ayında dünyanın dört bir yanından kraliyet ailelerinin katıldığı bir düğünle evlendi.

Bu düğünün aile için farklı bir önemi vardı. Çünkü Hüseyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın tam 30 yıl önce evlendiği haziran ayını düğün için seçti.

Çift, oğullarından tam 30 yıl önce 10 Haziran'da yine dönemine damga vuran bir törenle evlenmişti.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın düğünü de ondan hiç geri kalmadı. Hollanda, İngiltere, Danimarka, İspanya, Nepal, Norveç, İsveç, Brunei gibi ülkelerin kraliyet ailesi temsilcileri törene katıldı. Onların yanı sıra uluslararası üst düzey devlet görevlileri de iki gencin mutluluğuna tanıklık etti.

O gün önce Hüseyin ile Rajwa'nın nikahı kıyıldı. O törende Hüseyin askeri üniforması içindeydi. Rajwa ise bedenini saran asimetrik, sade ve şık bir gelinlik giydi. Duvağı da başının üzerine Ürdün kraliyet ailesine ait bir taçla yerleştirildi.