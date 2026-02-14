İlk kez aşksız kaldı: Yatakta tek başına

Haberin Devamı

Ama bazıları da yalnız başlarına ya kırık kalplerini onarmaya çalışıyor ya da bu bir başınalığın keyfini çıkarıyor.

Her ne kadar duygularını çok fazla dışarıya vurmuyor olsa da bunlardan biri de Nicole Kidman…

BU YIL SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE AŞKSIZ KALDI

Ünlü yıldız belki de hayatında ilk kez bir Sevgililer Günü'nü aşksız geçiriyor.

2006 yılında hayatını birleştirdiği Keith Urban ile 19 yıllık evliliğini bitiren Kidman, sosyal medya sayfasından tek başına çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Üzerinde bir gömlekle, gözleri huzurla kapalı poz verdiği bu fotoğrafı da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Bu arada küçük bir not... Nicole Kidman bu paylaşımında herkesin 'Galentine' Günü'nü kutladı. Bunun anlamına gelirsek... Bu aslında Sevgililer Günü'nden bir gün önce yani 13 Şubat'ta kutlanıyor. Amaç da kadın dayanışmasını ve arkadaşlığı ön plana çıkarmak. Paylaşımında sergilediği görünüme bakılırsa Nicole Kidman, belki de son zamanlarda Keith Urban ile yaşadığı sorunlardan kurtulmanın da rahatlığını hissediyor.





DEDİKODULAR DOĞRU ÇIKTI

Nicole Kidman ile Keith Urban, evliliklerinin bittiğini geçen yıl açıkladı. Ki zaten bu konuda uzun zamandır söylentiler alıp başını gitmişti.

Bu yılın ilk ayında da sakince boşandılar. Yani nice umutlarla başlayan evlilikleri nihayet bitti.

17 yaşında Sunday Rose ve 15 yaşında Faith Margaret adında iki tane kızları olan ünlü çiftin boşanması, sessiz ve sakin şekilde tamamlandı.

Kidman ile Urban, en önemli konularda anlaşmaya vardı. Bunlardan biri kızlarının velayetiydi. Yapılan anlaşmaya göre Sunday Rose ile Faith Margaret, yılın 306 günü anneleri Nicole Kidman ile geçirecek.

Babaları Keith Urban ise her iki haftada bir hafta sonlarını kızlarıyla birlikte olacak.

BİRBİRLERİNDEN NAFAKA İSTEMEDİLER

Nicole Kidman ve Keith Urban'ın boşanmasıyla ilgili başka bir ayrıntı da her ikisinin de eş ya da çocuk nafakası istememesi oldu.

Bunun nedeni her ikisinin de aylık gelirlerinin 10 bin doları aştığını belgelemesi oldu.

Kidman ile Urban, ayrıca, yatırımlar, banka hesapları, ev eşyaları, beyaz eşyalar, araçlar ve kişisel eşyalar da dahil olmak üzere tüm malların karşılıklı anlaşma ile bölüşüleceği ve her birinin şu anda elinde bulunanları koruyacağı konusunda da anlaştılar.

Hollywood'un son zamanlarda gördüğü en sakin boşanma davalarından birinin kahramanı olan Nicole Kidman ile Keith Urban, kendi mahkeme giderlerini de kendileri üstlendi.

Nicole Kidman ile Keith Urban'ın bir evlilik anlaşması yapıp yapmadığı ise net olarak bilinmiyor.

2025 yılının bütün bir yaz mevsimini ayrı ayrı geçiren Kidman ile Urban hakkındaki boşanma söylentileri eylül ayında doğrulandı.

Bu arada bunun Nicole Kidman için ikinci boşanma deneyimi olduğunu hatırlatalım. Oyuncu, ilk evliliğini 1990 ile 2001 arasında Tom Cruise ile yapmıştı.