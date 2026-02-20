İlk iftar yemeğinde kalabalık aile buluştu: Başka ülkeye gelin gitti ama atalarına saygıda kusur etmedi

Haberin Devamı

En büyüğünden en küçüğüne özenle giyinen aile, artık her yıl gelenek haline gelen iftar yemeğinde buluştu.

Yine yüzlerinden bir arada olmanın ve bir Ramazan ayına daha birlikte ulaşmanın mutluluğu vardı.

GELENEKSEL İFTAR BULUŞMASI

Bu ünlü aile Ürdün kraliyet ailesi.

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania, geleneksel iftar yemeğini dün gece verdi. Büyükler küçükler, çocuklar, gelinler, damatlar ve torunlar olarak ailenin farklı kuşakları bir kez daha buluştu.

Neşe içinde geçen yemekte yaşananlar da ailenin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.





HERKESE HAYIRLI BİR RAMAZAN DİLEDİLER

Kraliçe Rania, iftar yemeğinden görüntüleri Instagram sayfasında paylaştı.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Rania "Bu mübarek ayda, evlerimize aile ve sevdiklerimizin sıcaklığı dolsun. Ramazan herkese hayırlı olsun" mesajını yazdı.

Kral Abdullah'ın veliahdı Prens Hüseyin de karısı Prenses Rajwa ile birlikte yemeğe giderken çekilen bir fotoğrafı paylaşarak "Bu akşam aile iftarında Rajwa ile birlikte. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye yazdı.

Ürdün'ün gelecekteki kraliçesi Rajwa, aile köklerinin geldiği Suudi Arabistan'ın geleneksel tarzını yansıtan bir kıyafet giydi.





GELİN- KAYNANA YİNE GİYİM KUŞAMLARIYLA İLGİ ÇEKTİ

Ramazan ayının ilk iftar buluşmasında Ürdün kraliyet ailesi üyeleri birlikte vakit geçirdi.

Ev sahipliğini üstlenen Kraliçe Rania, bütün konuklarla ilgilenirken gecenin sonunda da herkese hediyeler dağıttı.

Elbette dünyanın en iddialı giyinen kadınlarından biri olarak bilinen Rania ile gelini Rajwa'nın giyimi kuşamı da gecenin akılda kalan ayrıntılarından oldu.

Her ikisi de geleneksel çizgiler taşıyan giysiler tercih etti. Rania, kırmızı giyinirken gelini Rajwa'nın kıyafeti ülkesi Suudi Arabistan'ın motiflerini taşıyordu.





ATALARINA SELAM GÖNDERDİ

Rajwa'nın elbisesi, siyah üzerine kırmızı ağırlıklı olmak üzere farklı renklerde işlenen motifleriyle dikkat çekti. Bu motiflerin el işlemesi olduğunu da hatırlatalım.

Prenses Rajwa Art of Heritage Najdi imzalı kıyafetini, ünlülerin çok tercih ettiği tasarımcı Jimmy Choo'nun imzasını taşıyan yüksek topuklu siyah ayakkabılarla tamamladı.

Bu arada Rajwa'nın giydiği kıyafetin doğup büyüdüğü, köklerinin geldiği Suudi Arabistan'a bir selam niteliğinde olduğunu hatırlatalım.





KENDİ ÜLKESİNDE YAYGIN OLAN TARZDA

Orta Doğu coğrafyasında erkekler tarafından da giyilen ayak bileğine kadar uzanan bu kıyafete kandura, savb ya da sob adı veriliyor.

Rajwa, iftar yemeği için doğum yeri olan Suudi Arabistan'ın tarzını yansıtan bir kıyafet giydi.

Bir küçük not... Bu kıyafet genellikle erkekler tarafından giyiliyor ve açık renkte oluyor. Ama kadınlar da kendilerine özel tasarımlarda hazırlanan bu kıyafetleri giyiyorlar.