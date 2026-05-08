İlk göz ağrısı, yıllardır içinde bir buruk acı: Annen istediği kadar koparmaya çalışsın: Seni geri alacağım!

Ama hayat işte... Zamanlar değişti, duygular değişti... Aşk da evlilik de bitti. Hem de bir zamanlar onların adı Brangelina olarak anılırken akla hayale gelmeyecek biçimde.





HEPSİ BABALARINI HAYATLARINDAN ÇIKARDI

Angelina Jolie ile Brad Pitt, kelimenin tam anlamıyla kanlı bıçaklı oldu. 62 yaşındaki Pitt ile 51 yaşındaki Jolie artık birbirlerini bırakın görmek belki de adlarını bile duymak istemiyorlar...

Bu arada eski çift arasındaki kavgaya üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocukları da taraf oldu. Hepsi de anneleri Angelina Jolie'nin yanında yer aldı. Hatta ikizlerden Knox Leon hariç geri kalan tüm kardeşler, babalarının soyadını bile istemedi.

Bütün bunlar olup biterken Angelina Jolie çocuklarına sarıldı, Brad Pitt ise yeni sevgilisi Ines de Ramon'da teselli bulmaya çalıştı.

Ama son olarak ortada dolaşan söylentilere bakılırsa yolunda giden bu aşk bile Pitt'in derdine derman değil.





KIZININ HAYAT YOLCULUĞUNU GÖRDÜKÇE YÜREĞİ SIZLIYOR

İlerleyen yaşına rağmen kariyerini başarıyla sürdüren Brad Pitt'in son dönemde aklında Jolie ile ilişkisinden dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu Shiloh var.

Önümüzdeki 27 Mayıs'ta 19 yaşını bitirecek olan Shiloh, usul usul gösteri dünyasında kariyer yapmaya başladı. Gerçi oyuncu değil dansçı olmayı tercih etti. Hatta bu konuda emin adımlarla ilerliyor Shiloh.

Son olarak da K -pop şarkıcısı Dayoung'ın What's a Girl To Do adlı şarkısının klibinde rol aldı.

Söylenenlere göre Pitt, ilk göz ağrısının, ilk biyolojik çocuğunun, kendisinden uzakta büyümesini, hatta kendine bir hayat inşa etmesini izliyor.

Brad Pitt'e yakın kaynaklara göre de bu durum Pitt'in yüreğini sızlatıyor bir baba olarak.





ONU YENİDEN KAZANMAK İSTİYOR

Bir kaynak bu konuda "Brad için buruk bir duygu bu. Kızının kendi yolunu izlemesinden ve yeteneğinden gayet memnun. Ama bütün bunlar, Brad'e kızının hayatında hiç yer alamadığını da acı bir şekilde hatırlatıyor" dedi.

Brad Pitt, son derece çaresiz bir biçimde uzun sözün kısası.

Diğer yandan kızı Shiloh'u tamamen hayatından çıkarmaktan yana değil. Onu geri kazanmak istiyor. Bu konuda da gayet umutlu.

Yine aynı kaynak "Brad; Shiloh'nun onu sevdiğinden emin. Onu bir gün hayatına geri alacağına inanıyor. Bunun gerçekleşeceği anı bekliyor ve ne kadar zaman alırsa alsın beklemeye hazır" diye anlattı durumu.

Epey zamandır ortada dolaşan söylentilere göre altı çocuğun babalarından uzaklaşmasının nedeni Angelina Jolie... Bundan bir süre önce Pitt'in 'Eski karım çocukları bana karşı zehirliyor' dediği de ileri sürülüyordu.

BİR BABA İLE KIZI ARASINDAKİ BAĞ TAMAMEN KOPAR MI HİÇ!

Brad Pitt, kendi kanından ve canından kızı Shiloh ile bağlarının tamamen yok olabileceğine asla inanmak istemiyor özetle.

Söylenenlere göre aile dağılmadan önce Brad Pitt ile kızı Shiloh birbirlerine çok yakındı. Hatta Angelina Jolie ile ayrılıklarının ilk döneminde babasının yanına gitmek istediğini bile söylüyordu.

Ama aradan geçen zaman içinde Shiloh'nun babasıyla bağları iyice koptu. Hatta 18 yaşına girdiğinde ilk iş olarak babasının Pitt soyadını sildirmek için yasal yollara bile başvurdu Shiloh.

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in çocukları kavgalı boşanma sırasında annelerinin yanında yer aldı hep. 24 yaşındaki Maddox, 22 yaşındaki Pax Thien, 21 yaşındaki Zahara, 19 yaşındaki Shiloh ile 17 yaşındaki ikizler Vivienne Marcheline ile Knox Leon, babalarıyla neredeyse hiç görüşmüyorlar.





Brad Pitt bir süredir Ines de Ramon ile gayet yolunda giden bir ilişki yaşıyor. Ama bu bile onun çocuklarına olan hasretini dindiremiyor.