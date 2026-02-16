İlk gördüğünde 'şehvet düşkünü ihtiyar' diye düşünmüştü... 22 yıl geçti, aşkları hala ateşli: 80'lik oyuncunun kalp çarpıntısı uzaklardan duyuldu!

Haberin Devamı

Ama kimse sanmasın ki aşk sadece gençlere özgü bir duygu. Hiç öyle değil çünkü. İnsan kaç yaşında olursa olsun aşkını canlı tutabilir...

Üstelik yıllarca evli bile olsa.

OLGUN AŞIKLAR

İşte sinema dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Harrison Ford ile Calista Flockhart da bunlara bir örnek.

2002 yılından bu yana birlikte ünlü çift. Üstelik ikisi de artık belli bir hayat tecrübesine sahip.

Ally McBeal dizisiyle ünlenen Flockhart 61 Indiana Jones başta birçok karaktere hayat verin Harrison Ford da artık 83 yaşında. Epey uzun bir zamandır da birbirlerinin hayat arkadaşı ünlü çift.

Ama buna rağmen aşklarının ateşi hiç sönmedi. Ünlü çift, geçtiğimiz hafta sonu yani 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de bunun bir örneğini gözler önüne serdi.

Flockhart ile Ford çeyrek asra yakın süredir birlikte.





AŞKIN ATEŞİ YERLİ YERİNDE

Hollywood'un en mutlu evli çiftlerinden biri olarak bilinen Flockhart ile Ford, o gün Los Angeles Havalimanı'nda görüntülendi.

Uçmaya olan tutkusuyla bilinen Harrison Ford'un kullandığı uçaktan inen çift, daha kapı önünde birbirlerinin gözlerinin içine bakıp dudaklarına öpücük kondurdular.

Neredeyse çeyrek asırdır birlikte olan Calista Flockhart ile Harrison Ford'un yaşadığı aşk gerçekten çok büyük. Tanışmaları da aşkları da filmlere yaraşır türden.

Flockhart ile Ford, çok fazla göz önünde bir hayat sürdürmüyorlar. Ama gittikleri her yerde de kelimenin tam anlamıyla bir mutluluk ve aşk tablosu sergiliyorlar.

BİR ÖDÜL GECESİNDE TANIŞTILAR

Calista Flocthart, bir süre önce verdiği bir röportajda röportajda Ford ile ilk kez bir araya geldikleri gecede olanları anlattı. Ünlü oyuncuyu gördüğü ilk anda neler düşünüp hissettiğini saklamadı.

Şöyle biraz geriye gidelim... Calista Flockhart ile Harrison Ford, 2002 yılında 59'uncusu düzenlenen Altın Küre (Golden Globe) gecesinde ilk kez aynı ortamda karşı karşıya gelip tanıştılar.

Ama Flockhart anlattığına göre Ford'u ilk gördüğü anda öyle büyük bir coşkuya kapılmadı. Dahası da var.

The Times'e söylediğine göre Flockhart, Harrison Ford'un özdeşleştiği yapımlardan biri olan Star Wars (Yıldız Savaşları) serisini hiç izlememişti. Çünkü sinema salonu bile olmayan küçük bir kasabada büyümüştü.

'BU ŞEHVET DÜŞKÜNÜ YAŞLI ADAMIN BURADA NE İŞİ VAR'

Flockhart o gece hakkında şunları da anlattı: "Harrison Ford'un kim olduğunu biliyordum. Ama onu görünce 'Aaa! Bu Harrison Ford' demedim. Daha çok aklımdan geçen düşünce 'Bu şehvetli yaşlı adam bizim masamızda ne yapıyor' oldu."

Ama sonra olaylar onun bu ilk andaki görüşlerini yalanlayacak şekilde gelişti. İkili tanıştıktan kısa süre sonra flört etmeye başladı. Hatta sonra evlendiler.

O gece onlarla aynı masada bulunan ve tanışmalarına vesile olan kişi Flockhart'ın Ally McBeal dizisindeki rol arkadaşlarından James Marsden'dı.

O gecenin ardından üçü birlikte bir yemeğe çıktılar. Sonra da Ford ile Flockhart'ın ilişkisi başladı zaten.

Tabii bu durum onlar kadar tanışmalarını sağlayan Marsden için de bir mutluluk kaynağı oldu. Yeni ve kalıcı bir aşkın doğmasına önayak oldu Marsden.





'YENİDEN AŞIK OLABİLDİĞİME HİÇ ŞAŞIRMADIM'

Harrison Ford o sırada ikinci eşi Melissa Mathison ile yasal olarak evliydi. Aslında Mathison, boşanma davası açmıştı ve bunun sonuçlanması da 2004 yılını buldu.

Ford ile Flockhart, bir çift olarak ilk kez 2002 yılının eylül ayındaki Venedik Film Festivali'nde el ele kırmızı halıya çıktılar. Bu şekilde ilişkilerini de kamuoyuna duyurmuş oldular.

Aralarında hatırı sayılır bir yaş farkı olsa da Ford ile Flockhart'ın kalpleri bu aşk sayesinde ilk aşkını yaşayan gençler gibi attı.

Hatta öncesinde iki evlilik geçiren Harrison Ford'un ilerleyen yaşı bile onun hayatına yeni giren sevgilisi nedeniyle heyecan duymasını engellemedi.

Deneyimli oyuncu, Calista Flackhart ile aşkının başlamasından bir yıl sonra verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Aşığım... Romantik aşk en heyecanlı ve en tatmin edici duygu. Sanırım bunun için hayatınızın her aşamasında bir potansiyel var. Yeniden aşık olabildiğime hiç şaşırmadım. Bu benim için sürpriz değildi" diye konuşmuştu.