İlk fotoğrafı milyonlarca dolara satılmıştı… Dünyanın en ünlü bebeği 20 yaşında!

Bir film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan anne ve babası o daha doğmadan dünyanın farklı coğrafyalarından üç çocuk evlat edinmişti.

Bu yüzden de Shiloh Nouvel adı verilen bu bebek o günlerde dünyanın en merak edilen kişisi olmuştu. Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin ilk biyolojik çocukları olan kızları daha annesinin karnındayken meşhur oldu!

Shiloh doğduğunda bütün magazin basını büyük bir yarış içine girmiş, en sonunda ilk fotoğrafı ünlü magazin dergileri Hello! ve People’ın kapağına basılmıştı. Angelina Jolie ve Brad Pitt kızlarının fotoğraflarını 4 milyon dolara bu dergilere sattılar.

Parayı da Afrika'daki çocuklara yardım eden hayır kurumlarına bağışladılar. Bu fotoğraf, o dönem için medya tarihinin en yüksek ücretli bebek fotoğraflarından biri olarak tarihe geçti.

Shiloh, tüm çocukluk ve genç kızlık dönemini evlatlık ağabeyleri Pax ve Maddox’a benzeme hevesi yüzünden saçlarını kısacık kestirip erkek çocuğu gibi giyinerek geçirdi. Bu da basının ona olan ilgisini iyice artırdı. Gazeteler attıkları manşetlerde ona “Erkek Fatma” diyor, Shiloh da bundan hiç rahatsız olmadan kendi istediği gibi görünmeye devam ediyordu.

İşte o ünlü bebek artık büyüdü ve 20’nci yaş gününü kutladı. Angelina Jolie ve Brad Pitt’in Shiloh’nun ardından Knox ve Vivienne adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Onlar da önümüzdeki temmuz ayında 18 yaşını doldurarak reşit olacaklar.

Shiloh da tıpkı Pax, Maddox ve Zahara gibi anne ve babası ayrılıp büyük bir kavgaya tutuştuktan sonra anneleri Angelina Jolie’den taraf olmuştu. Hatta o da tıpkı ağabeyleri ve ablası gibi 18 yaşını doldurur doldurmaz mahkemeye koşup babasının soyadını istemediğini belirtti.

Artık kendini sadece Shiloh Nouvel Jolie olarak tanıtan ünlü bebek ergenliğinin büyük bölümünü de sürekli eşofman giyip kısa saçlı halde geçirdikten sonra yavaş yavaş diğer yaşıtlarına benzemeye başladı.

Annesiyle birlikte kırmızı halılarda boy gösterirken uzattığı saçları ve hafif makyaj yapmaya başlamasıyla da aynı annesi Angelina Jolie’nin gençliğine benzediği söylenir oldu.

İlk biyolojik çocuğu olan Shiloh kendisiyle görüşmediği için büyük üzüntü çektiği söylenen Brad Pitt’in buna rağmen kızından vazgeçmediği, onun büyüdüğünde gerçekleri anlayacağına ve kendisine döneceğine dair büyük bir umut taşıdığı iddia ediliyor.

Bağımsız karakteriyle öne çıkan Shiloh uzun süredir dansa gönül vermiş durumda. Bir yandan da ağabeyleriyle birlikte annesinin oynadığı ya da yapımcısı olduğu filmlerde ufak tefek görevler alarak çalışma hayatına atıldı bile.

Genç yıldız üyesi olduğu dans topluluğuyla çalışmaya devam ediyor. Bir yandan da 18 yaşından beri dansçı arkadaşlarıyla aynı evde yaşıyor.

Dans projelerinde kısaca "Shi" adını kullanan Shiloh dünyaca ünlü Fransız moda evi Isabel Marant'ın Los Angeles'taki özel bir etkinliğinde koreograf ve dansçı olarak sahne aldı. Son olarak da şarkıcı Dayoung'un "What's a Girl to Do" adlı müzik klibinde dansçı oldu ve bir klipte de olsa ilk oyunculuk deneyimini yaşadı…