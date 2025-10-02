İlk evlilik teklifinde tek taş havuzun dibine atılmıştı... Servetinin yarısını eski kocasına verdi... 'Keşke ikinci teklifi de reddetseydim'

Haberin Devamı

Ama bazen bunun tersi de olur. Özellikle de gösteri dünyasında!

Bazı durumlarda geliri daha fazla olan kadın tarafı, eski kocasına kelimenin tam anlamıyla bir servet ödemek zorunda kalabilir.

BOŞANDIĞI KOCASINA BİR EV, ARAZİ VE LÜKS ARABALAR VERDİ

Tıpkı ekranın ünlü yüzlerinden Christina Haack gibi...

Bir özel TV kanalında yayınlanan emlak ve ev içi tasarımı programlarıyla adını duyuran 43 yaşındaki Haack, üçüncü evliliğini de geride bıraktı.

İlk evliliğini aynı programda üne kavuştuğu Tarık El Moussa ile yapan Haack, iki çocuklu bu evliliğini bitirdi. Ardından bir çocuk daha dünyaya getirdiği Ant Anstead ile evlendi.

Şimdilik son olarak 2021'de Joshua Hall ile hayatını birleştirdi. Fakat bu üçüncü evliliği de boşanmayla sonuçlandı. Christina Haack'ın yuvası bir kez daha dağıldı.

Serveti daha büyük taraf Haack olduğu için de boşanırken eski kocası Hall'a değerli bir arazi, bir ev ve lüks arabalar verdi. Hatta Joshua Hall bütün bunların üzerine "Daha çok istemediğim için bana minnettar olmalı" bile dedi.

'İLK EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİM'

Tabii ki Christina Haack, üçüncü evliliğini yaparken işlerin bir gün bu noktaya geleceğini bilemezdi.

Fakat People dergisine verdiği yeni röportajda aslında Joshua Hall ile evlenmemesi konusunda bir "işaret" geldiğini ama o ilk anda bunu anlayamadığını söyledi.

Haack, "Joshua bana ilk evlilik teklif ettiğinde 'Hayır' dedim. O da yüzüğü fırlatıp havuza attı. Bu, muhtemelen ilk kırmızı bayraktı" dedi. Christina Haack, bu hikayeyi daha önce kimsenin duymadığını ama gerçek olduğunu sözlerine ekledi.

Anlattığına göre Joshua Hall'un hemen yanı başında evlenme teklif ettiği bu havuzun dekorasyonunu da kendisi yapmıştı. Ama ona göre evlilik teklifinin zamanlaması yanlıştı. Bu yüzden de reddetti.

ESKİ KOCASI BU SÖZLERİ YALANLADI

Haack, evlenme teklifini geri çevirme nedenini şöyle anlattı: "İlişkimiz öyle harika değildi. Bir dargın bir barışık gidiyorduk. İşler iyiyken iyiydi, ama ben o zaman evlenmeye hazır değildim."

Christina Haack, o sırada Hall'un teklifini reddederken neler söylediğini hatırlamadığını belirtti. Ama sonrasında Joshua Hall'un o tek taş yüzüğü fırlatıp havuza attığını çok net hatırlıyor.

O bunları anlattıktan sonra olaylı boşandığı kocası Hall da sözcüsü aracılığıyla "Christina'nın ne anlattığı hakkında bir fikri olmadığını" belirtti.





ASLINDA APAR TOPAR NİŞANLANIP GİZLİCE EVLENDİLER

Her ne kadar Christina Haack, Joshua Hall'un ilk teklifini reddettiğini söylese de flört etmeye başladıktan altı ay sonra çift nişanlandı.

Bu mutlu haberi de 2021 yılının eylül ayında duyurdular.

Meksika'da nişanlanan Haack ile Hall, bir ay sonra da evlendiler. Ama bunu 2022 yılının nisan ayına kadar kamuoyuna duyurmadılar. 2024 yılının temmuz ayında da Joshua Hall, boşanma davası açtı.

Eski çiftin ayrılığı ve boşanması ise öyle sessiz sakin bir şekilde olmadı. Birbirleriyle bazen basın bazen de sosyal medya aracılığıyla kavgaya tutuştu.

Christina Haack, boşandığı kocası hakkında bazı ilginç açıklamalarda bulundu. Bazen de bunun için sosyal medya hesabını kullandı.

Haack'ın söylediği bazı şeyler de belli ki Josh Hall'u kızdırdı.. Ki bunlar arasında kişiliğine yönelik olanlar da vardı.

Haack'ın ileri sürdüğüne göre Josh Hall'un kendine güvensiz olduğu bazı noktalar vardı. Ayrıca iki çocuğunun babası eski kocası Tarek El Moussa ile samimiyetini ise kıskanıyordu.

'HİÇ OLGUN BİR DAVRANIŞ DEĞİL'

İşte bütün bunların üzerine Josh Hall, İngiliz Daily Mail gazetesine bir röportaj verdi ve eski karısının bazı sözlerini yalanladı.

Hall, aslında kamuoyunun gözleri önünde böylesine bir çekişme ve husumet yaşamak istemediğini belirtti.

Josh Hall "İkimizin de çocuklarına ve ailelerine saygılı olmaya çalıştım. Ama şimdi bir şeyler söylemeliyim. Cünkü ne yazık ki inanlar sadece onun söylediklerini okuyor" dedi.

44 yaşındaki Hall, her ne kadar hem Christina Haack'ın hem de kendisinin ekran sayesinde tanındığının farkında olsa da yine de boşanmalarının aslında kamuoyunun ilgi alanına girmemesi gerektiğini savundu.

Elbette sosyal medyada da bu konuda bazı paylaşımlar yapılabileceğini belirten Hall 'Yine de sinirli bir genç gibi davranmanın' kendisinin yapacağı bir şey olmadığını sözlerine ekledi.





'SAHİP OLDUĞUM HER ŞEYİ ONUNLA PAYLAŞTIM'

Evlilikleri resmi olarak sona ermeden öne 42 yaşındaki Christina Haack, eski kocasının kendisinden aylık 65 bin dolar nafaka istediğini söylemişti. Ama Josh Hall bu iddiayı reddetti.

Sonra da "Kesinlikle benden daha fazla para kazandı. Ben de elimden geleni verdim" diye konuştu... Bu arada Christina Haack'ın 25 milyon dolar serveti olduğunu da not düşelim

Hall ilişkileri boyunca sahip olduğu her şeyi Haack ile paylaştığını da sözlerine ekledi.





BOŞANIRKEN KARISINDEN EV, ARAZİ, LÜKS OTOMOBİLLER ALDI

Yapılan boşanma anlaşmasına göre Christina Haack, eski kocasına 300 bin dolar ödedi...Bunun yanı sıra eski kocasının avukatlık ücreti olan 40 bin doları ve yasal giderler için gereken 100 bin dolar da onun cebinden çıktı.

Josh Hall da bu olaylı ayrılık için kendisinin de 25 bin dolar gibi bir harcama yaptığını savundu.

Resmi boşanma sırasında her ikisi de eş nafakası haklarından ise feragat eti.

Ama görünüşe göre bu boşanmadan kazançlı çıkan taraf Josh Hall oldu...





'DAHA FAZLASINI İSTEMEDİĞİM İÇİN BANA TEŞEKKÜR ETSİN'

Christina Haack'tan Tennessee'de bir ev, Kaliforniya'da bir arazi, mobilya, aralarında bazı klasik lüks otomobillerin de bulunduğu birkaç tane motorlu taşıt aldı.

Yine de kendi ileri sürdüğüne göre 'gönüllü olarak' çok daha fazlasından vazgeçti.

Josh Hall son olarak eski karısı Christina Haack'a da bu konuda bir mesaj gönderdi: "Çok daha fazlasından vazgeçtik... Christina bunun için bana minnettar olmalı."

Christina Haack'ın, Tarık El Moussa ile evliliğinden iki, Ant Anstead ile evliliğinden de bir çocuğu var.





Haack, üçüncü evliliği bittikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir iş insanı Chris Larocca ile birlikte.