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İlk evliliğini daha 18'inde lise aşkıyla yapmıştı... Aradığı neşeyi 15 yaş genç sevgilide buldu... Saçlarını bile koklayarak öpüyor

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#Sofia Vergara#Douglas Chabbot#Joe Manganiello
İlk evliliğini daha 18inde lise aşkıyla yapmıştı... Aradığı neşeyi 15 yaş genç sevgilide buldu... Saçlarını bile koklayarak öpüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 12:55

İnsan böyledir... Hayatı hiçbir zaman dümdüz ve tek bir çizgide ilerlemez... Yıllar içinde yaş aldıkça olaylara bakışı da önemsediği değerler de değişebilir

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Bir zamanlar aşktan gözü hiçbir şey görmezken yaşanmışlıklarla birlikte artık aşkın yanında biraz da mantık ve kendine tam uygunluk arar.

Belli ki Sofia Vergara'ya olan da bu...

İlk evliliğini daha 18inde lise aşkıyla yapmıştı... Aradığı neşeyi 15 yaş genç sevgilide buldu... Saçlarını bile koklayarak öpüyor
KÜÇÜCÜKYAŞINDA İLK EVLİLİĞİNİ YAPTI
İlk evliliğini 18 yaşındayken lise aşkı Joe Gonzalez ile yapan Vergara, daha evliliğin ne olduğunu anlamadan 19 yaşındayken şu anda artık 30'larında bir yetişkin olan oğlu Manolo'yu dünyaya getirdi.

Sonra kocasından boşandı, küçücük oğlunun elinden tutup ülkesi Kolombiya'yı terk etti ve kalbindeki hayallerle ABD'nin yolunu tuttu.

İlk evliliğini daha 18inde lise aşkıyla yapmıştı... Aradığı neşeyi 15 yaş genç sevgilide buldu... Saçlarını bile koklayarak öpüyor
Vergara, ilk evliliğini daha 18 yaşındayken ülkesi Kolombiya'da Joe Gonzalez ile yaptı. Sonra bu evlilikten doğan oğlu Manolo ufacıkken onu da alıp ABD'ye göç etti.
İlk evliliğini daha 18inde lise aşkıyla yapmıştı... Aradığı neşeyi 15 yaş genç sevgilide buldu... Saçlarını bile koklayarak öpüyor
Kolombiyalı yıldızın tek çocuğu Manolo, artık 30'lu yaşlarında bir yetişkin.

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İlk evliliğini daha 18inde lise aşkıyla yapmıştı... Aradığı neşeyi 15 yaş genç sevgilide buldu... Saçlarını bile koklayarak öpüyor
ZOR HAYALLERİ BİRER BİRER GERÇEK OLDU
Doğrusu herkesin başaramayacağı bir şeyi yaptı ve Hollywood'da o ülkede doğanların bile zorlanabileceği hayallerine kısa zamanda ulaştı.

Hatta rol aldığı Modern Family dizisiyle bir dönem TV sektörünün en çok kazanan kadın yıldızı bile oldu.

Bütün bunlar olup biterken nice aşklar yaşadı Vergara.

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İlk evliliğini daha 18inde lise aşkıyla yapmıştı... Aradığı neşeyi 15 yaş genç sevgilide buldu... Saçlarını bile koklayarak öpüyor
EVLİLİK BİTTİ, ÇOCUK KONUSU GÜNDEME GELDİ
Çarpıcı güzelliğiyle dikkat çeken yıldız, ABD'de de meslektaşı Joe Manganiello ile bir evlilik yaptı.

Büyük bir aşkla başlayan bu evlilik, 2015'te başladı ve 2024'te bitti. İşte o zaman konuşulan bir konu vardı.

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Vergara'nın bir röportajda söylediğine göre Manganiello, bu evlilikten bir çocuk istemişti. Fakat artık 50'li yaşlarına gelen Vergara ise çocuk doğurmaya yanaşmadığı için evlilik bitmişti.

Manganiello "Ben Sofia'yı istemediği bir şeye zorlamadım" dese de bu boşanma akıllarda bu olayla kaldı.

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NİŞAN HABERİ BEKLERKEN AYRILDILAR
Sonrasında Vergara, ortopedik cerrah, Justin Saliman ile bir aşk yaşadı. Aslında tam da onun hayalindeki gibi bir sevgiliydi Saliman.

Yaşı yaşına uygundu, kendisi gibi evlenip boşanmış ve çocuk sahibi olmuştu. Üstelik maddi olarak da Vergara'yla aynı düzeydeydi.

Herkes en azından bir nişan haberi beklerken çift ayrılık açıklaması yaptı.

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KENDİSİNDEN 15 YAŞ GENÇ
Kolombiyalı yıldız Sofia Vergara bir süredir iş insanı Douglas Chabbot ile birlikte. İşin en ilginç yanı da Chabbot'nun Sofia Vergara'dan 15 yaş genç olması.

Ünlüler dünyasının tanıdığı bir sima olan Douglas Chabbot, 39 yaşında.

Ama belli ki bu durum iki sevgiliyi hiç rahatsız etmiyor. Zaten bir süredir gittikleri her yerde sarmaş dolaş aşk pozları vermekten çekinmiyorlar.

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DÜNYA KUPASINI HEYECANINI SEVGİLİSİNİN KOLLARINDA YAŞADI
Sofia Vergara ile Douglas Chabbot son olarak FIFA Dünya Kupası'nın İspanya ile Arjantin arasında oynanan final maçındaydı. Vergara orada çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

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Bütün pozlarda her ikisinin de ne kadar mutlu olduğu gözlerden kaçmıyor zaten. Bu arada Vergara, final maçı sırasında Telemundo TV kanalında konuk olarak bile yer aldı.

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ARTIK HAYATIN TADINI ÇIKARMA ZAMANI
Öyle ya da böyle görünüşe göre Sofia Vergara bir süredir tam da istediği gibi bir hayat yaşıyor.

İkinci kocası Joe Manganiello'dan boşandıktan sonra "Ben artık kendi torunlarımı sevmek istiyorum. Ayrıca toplumsal konumu ve yaşı da bana uygun birini hayatıma alacağım" demişti Vergara.

Hepsinin de ötesinde hayatın tadını birlikte çıkarabileceği birini istiyordu.

Görünen o ki yaş konusu dışında Vergara istediği gibi bir romantik ilişkiye kavuştu. Şimdi sırada oğlu Manolo'nun kendisine bir torun vermesi kaldı.

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#Sofia Vergara#Douglas Chabbot#Joe Manganiello

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