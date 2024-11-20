İlk evliliği hüsranla bitmişti… En sonunda gerçek aşkı buldu… ‘Ondan çocuğu olsun istiyor’

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28 yaşındaki güzel yıldız ve 35 yaşındaki Joe Jonas 2019'da önce Las Vegas’ta gizlice nikah kıymış sonra da muhteşem bir düğünle evlenmişti.

Hollywood'un gözde çiftlerinden Sophie Turner ve Joe Jonas olaylı şekilde boşandı

MUTLU EVLİLİK DÖRT YILDA BİTTİ... ZATEN O MUTLU BİLE DEĞİLDİ

Dört yaşında Willa ve iki yaşında Delphine adında iki, kızları olan çift 2023’ün sonlarında görünüşte mutlu bir evlilikleri varken ayrılıp hayranlarını şakına çevirdi.

Eski çift, Jonas Brothers yıldızının boşanma davası açmasından bir yıldan biraz fazla bir süre sonra, geçen eylül ayında boşanmalarını sonuçlandırdı.

Güzel yıldız eski kocası tarafından çocuklarına bakmamakla suçlanmıştı... Ancak boşanma sürecinde tüm gerçekler ortaya çıktı

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ESKİ KOCASI ONU "KÖTÜ ANNE" OLMAKLA SUÇLADI

Joe Jonas Sophie Turner’ı kötü bir anne olmakla ve kızlarına bakmak yerine “partilemekle” suçlarken ünlü çift kızlarının velayeti için hukuk savaşına tutuşmuştu.

Sophie Turner, Joe Jonas ile dört yıllık evliliğinin sona ermesinden aylar sonra, geçtiğimiz aralık ayında Vikont Cowdray'in oğlu ve Pearson Yayıncılık’ın milyarder varisi, çapkın aristokrat Peregrine Pearson aşkı buldu.

Sophie Turner Joe Jonas'tan ayrıldıktan sonra aşkı İngiliz aristokrat Peregrine Pearson'da buldu

İlk zamanlar gizli gizli buluşup paparazzilere yakalanan çift şimdilerde aşklarını saklamıyor hatta sarmaş dolaş pozlarını Instagram’dan paylaşmaya bile başladılar.

MUTLULUĞU YENİ AŞKININ KOLLARINDA BULDU: O, DOĞRU ADAM

Ünlü oyuncunun yakın çevresinin söylediklerine göre Sophie Turner sevgilisi için “doğru adamı buldum” derken bir yandan da onunla gelecekte yeniden bir aile kurmanın ve çocuk sahibi olmanın hayalini kurmaya çoktan başlamış.

Ünlü oyuncunun ilişkisinin giderek ciddileştiği ve Sophie Turner'ın "doğru adam o" dediği Peregrine Pearson'la aile kurmak istediği söyleniyor

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Yakın dostlarından biri Daily Mail’e “Sophie şu an için gündemde olmasa da bir gün çocuk sahibi olmaya açık. Peregrine'e aşık ve onun da bir gün baba olmak istediğini biliyor. Bu konuyu kendi arlarında konuşmaya çoktan başladılar” dedi.

Sophie Turner’ın çocuklarını çok sevdiğini ve onlara her zaman öncelik verdiğini gören sevgilisi Peregrine Pearson’ın ona bu yüzden çok hayranlık duyduğu da ünlü çiftler ilgili söylentiler arasında.

Ünlü çiftin Sophie Turner kızlarını memleketi İngiltere'de büyütmek istediği ancak Joe Jonas buna izin vermediği için açılmıştı... Sophie Turner daha sonra evlilikleri boyunca kocasından baskı gördüğünü açıkladı

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"SONSUZA DEK SÜRECEK BİR AŞK"

Joe Jonas’la evliliğinden aradığını bulamayan Sophie Turner, “sonsuza kadar sürecek bir aşk” aramış ancak bu aradığını bulamayarak kendisini çok üzen bir de boşanma süreci yaşamıştı.

Taze aşıklar için konuşan yakınları “Sophie sonsuza dek mutlu olmak istiyor. Ama bunu yapabileceği kişi Joe değildi. Peregrine’nin doğru kişi olduğunu görüyor ve bir gün ondan çocuk sahibi olmayı çok istiyor ve bunun gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek. Kesinlikle deneyecekler” diyor.

Sophie Turner'ın tıpkı peri masallarındaki gibi sonsuza dek sürecek bir aşk aradığı, bunu da yeni aşkında bulduğu konuşuluyor

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ONUNLA YENİDEN AİLE KURMAK İSTİYOR... ANNELİK HAYALLERİ UZAKTA DEĞİL

Ünlü oyuncu artık ona her konuda sorun çıkarmayan ve ona inanıp derdini dinleyen bir aşk bulduğu için çok mutlu. Şimdilik bu yeni filizlenen aşkın tadını çıkaran bir yandan da ara verdiği kariyerine odaklanan Sophie Turner iki kızı olmasına rağmen yeniden anne olmaya sıcak bakıyor.

Peregrine Pearson, İngiltere medyasında adeta bir imparatorluk haline gelen Pearson Yayıncılık’ın sahibi ve aynı zamanda da soylu bir aileden gelen Vikont Cowdray Michael Pearson'ın en büyük oğlu ve varisi.

Sophie turner’ın oyunculuk kariyerinden elde ettiği serveti şöhretinin doruğundayken anne olduğu için kariyerine ara verince 10 milyon dolarda kalmıştı.

Peregrine Pearson’la yaşadığı ilişkiyi uzun süre saklayan Sophie Turner artık sevgilisiyle aşk pozlarını Instagram'dan paylaşmaya başladı

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YENİ AŞKI ÜLKENİN EN ZENGİNLERİNDEN

Peregrine Pearson’ın ise 224 milyon dolardan fazla olduğu söylenen bir aile serveti var.

Yakışıklı aristokratın Chelsea'de 5 milyon dolarlık bir evi, babasının ise Batı Sussex'te 22 yatak odası ve 16.500 dönüm arazisi olan geniş bir malikanesi var.