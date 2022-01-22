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İlk dizisinde kardeşiyle oynadıİlk dizisinde kardeşiyle oynadı#Burak Demir
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İlk dizisinde kardeşiyle oynadı

#Burak Demir#Berrak Tüzünataç#Ezgi Şenler
İlk dizisinde kardeşiyle oynadı
Behlül AYDIN

Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerini araştırdığımız köşemizde bu hafta Berrak Tüzünataç, Ezgi Şenler, Işın Karaca ve Burak Demir var.

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BURAK DEMİR: İlk dizisinde kardeşiyle oynadı

· Burak Demir, oyunculuğa 2000 yılında TRT 1’de yayınlanmaya başlayan “Bizim Evin Halleri” dizisinde canlandırdığı ‘Rüzgar’ karakteriyle adım atmış. Dizide kardeşini oynayan oyuncu da gerçek kardeşi Murat Demir’miş. Murat Demir şimdilerde kukla sanatıyla ilgileniyormuş.

İlk dizisinde kardeşiyle oynadı

· Burak Demir’in babası bir zamanlar Türk Hava Yolları’nın lastik motorlu uçak modellerinden yaparmış. Demir çocukken hasta olduğunda babasından hep uçak maketi istermiş. Pervaneli, tek motorlu uçaklara ilgisi halen devam ediyormuş. Ve “Oyuncu olmasaydım kesin pilot olurdum” diyormuş.

İlk dizisinde kardeşiyle oynadı

· Bir dönem bir at çiftliğine ortakmış. O zamanlar 17 ata bakıyormuş. Kendisine ait iki atı İstanbul’a geldikten sonra atları çok seven iki kişiye armağan etmiş.
· Denizi ve dalış yapmayı çok seven Burak Demir, kızına da bu tutkusundan yola çıkarak Mavi ismini vermiş.

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İlk dizisinde kardeşiyle oynadı

· Bıçak kullanmayı çok severmiş. Bu nedenle mutfakta kesme işleri ona aitmiş.
· Burak Demir bisiklete binmeyi de çok seviyormuş. Hatta seti eve yakın olduğunda işe mutlaka bisikletle gidip geliyormuş. Eski yarış bisikletlerine olan ilgisi çocukluğundan bu yana sürüyormuş. Tamirini yapabilecek kadar da bisikletin tüm detaylarına hakimmiş.
İlk dizisinde kardeşiyle oynadı


BERRAK TÜZÜNATAÇ: Aşkı uğruna 9 kilo verdi

· Berrak Tüzünataç’ın kamerayla tanışması sunuculukla olmuş. Güzel oyuncu, henüz 18 yaşındayken bir televizyon kanalında haber sunuculuğu yaparak ekranlara “merhaba” demiş.

İlk dizisinde kardeşiyle oynadı
· Hayalinde ünlü bir haber spikeri olmak varken, bir anda oyunculuğa yönelmiş. BKM’nin düzenlediği bir tiyatro etkinliğine katılan Tüzünataç, aldığı oyunculuk teklifiyle kendini sette bulmuş. “Organize İşler” filminde Cem Yılmaz’ın sevgilisini canlandıran oyuncu, rolü küçük olmasına rağmen adını duyurmayı başardı.
· Tasarım alanında başarılı olan Tüzünataç, “Berrocks” isimli markasıyla bu yönünü de ortaya çıkarmıştı. Takı, mayo-bikini tasarımları ve tekstil, oyuncunun ilgi alanlarından.
İlk dizisinde kardeşiyle oynadı

· Doğallıktan yana olan güzel oyuncu, şimdiye kadar saçlarını hiç boyatmamış. Yüzünde de hiç estetik yokmuş.
· Çocukken kiloluymuş. 15 yaşındayken âşık olunca, sevdiği erkeği etkilemek adına zayıflamayı kafasına koyup tam 9 kilo vermiş!
· 2012'de New York’ta yaşadığı sağlık sorununun ardından kendisine glütensiz beslenmesi gerektiği söylenmiş. Oyuncu o günden beri yediklerine çok dikkat ediyor.

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IŞIN KARACA: Hülya Avşar dokunuşu

· Işın Karaca, “10 parmağında 10 marifet” olan sanatçılardan biri. Ünlü isim, 25 yıllık sanat kariyerine şarkıcılıktan oyunculuğa, yazarlıktan moda tasarımcılığına birçok meslek sığdırmış.
· Aslen Kıbrıslı ve gerçek ismi Işın Funda Büyükkaraca olan şarkıcı, çocukluğunu İngiltere’de geçirmiş.

İlk dizisinde kardeşiyle oynadı

· Hülya Avşar’la tanışması, hayatının dönüm noktası olmuş. Ankara’da sahne aldığı mekana gelen Avşar, ona “Seni Sezen Aksu’yla tanıştıracağım” demiş ve dediğini de yapmış.
· Karaca bir dönem Sezen Aksu’nun vokalistliğini yapmış.
· 18 yaşında sonra tiroit problemleri yaşayıp kilo almaya başlamış. 100 kilonun üzerine çıkan Karaca, tüp mide ameliyatı geçirerek yaklaşık 40 kilo vermiş.
· Işın Karaca’nın bir sinema filminde oynadığını biliyor muydunuz? Ünlü şarkıcı, Cem Başeskioğlu’nun yönettiği 2005 yapımı “Sen Ne Dilersen” filminde ‘Marika’ rolünü canlandırmış.
İlk dizisinde kardeşiyle oynadı

· Sanatçının en büyük takıntısı temizlikmiş. Karaca, bu durumun obsesif boyutta olmadığını söylese de, sinirliyken saatlerce temizlik yapıyormuş.
· En büyük hayali, 20 yıl sonra hâlâ şarkı söyleyebiliyor olmakmış.
· Küçüklüğünde paten kaymayı çok seviyormuş. Ancak bu konuda pek başarılı değilmiş ve sürekli bir yerlere çarpıp bayılıyormuş!

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EZGİ ŞENLER: Halasının takıları ona emanet

· Ezgi Şenler’in asıl hayali balerin olmakmış. Hacettepe Üniversitesi Bale Bölümü’nü bitiren Şenler, sonrasında oyunculuğun ağır bastığını söylüyor. Güzel oyuncu bir dönem bale eğitmenliği de yapmış.
· Şenler’in yanağındaki gamzeyi herkes yara izi sanıyormuş. Bu durumdan şikâyetçi olan oyuncu, “Yara değil gamze!” demekten yorulmuş.
· Ezgi Şenler küçükken çok yaramazmış. Yemek yemez, yemek vakti geldiğinde dolaplara saklanırmış. Annesini bezdiren oyuncu, yediklerini de su içmeden yutamazmış. Üstelik bu alışkanlığı halen devam ediyormuş.

İlk dizisinde kardeşiyle oynadı

· Yaramazlığı kadar sakarlığıyla da meşhurmuş. Düz yolda dahi yürürken sık sık düşermiş. Bir gün yolda düşen birine yardıma koştuğunuzda Ezgi Şenler’le karşılaşırsanız şaşırmayın!
· Oyuncunun en büyük fobisi yılanlarmış. Bu korkusu 8 yaşında “Harry Potter” serisini izlediğinde başlamış.
· Çok sevdiği halasını geçtiğimiz aylarda kaybeden Ezgi Şenler, şimdilerde onun takılarını takıyormuş.
· İlginç bir bilgi daha; Ezgi Şenler geceleri 3 yaşından beri yanından ayırmadığı palyaço bebeğiyle uyuyormuş!

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#Burak Demir#Berrak Tüzünataç#Ezgi Şenler

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