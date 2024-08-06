BaÅŸÄ±na ilk kez gelmemiÅŸ... Yine aceleyle ameliyat masasÄ±na yatmÄ±ÅŸtÄ±

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Bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda, 42 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Middleton'Ä±n karÄ±n bÃ¶lgesinden bir ameliyat geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. AÃ§Ä±klamada bunun planlÄ± bir ameliyat olduÄŸu bilgisi yer aldÄ±.

Ama sonradan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã§ok da planlÄ± deÄŸildi bu operasyon. SonuÃ§ olarak Middleton kanser tedavisi gÃ¶receÄŸini kendisi aÃ§Ä±kladÄ±.

BÃ¼tÃ¼n bunlar Galler Prensesi'ne yÃ¶nelik ilgiyi biraz daha artÄ±rdÄ±. Aylar sÃ¼ren sessizliÄŸinin ardÄ±ndan geÃ§en haziran ayÄ±nda aile iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan Trooping The Colour etkinliÄŸinde kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Sonra da Wimbledon'da erkekler final maÃ§Ä±na konuk oldu. Belli ki eskisi kadar olmasa da usulcaÂ gÃ¶revlerinden eksik kalmayacak Middleton.

Olup biteni kÄ±saca Ã¶zetlersek Kate Middleton iyi gÃ¼nlerinde olduÄŸu gibi kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde de yani hastalÄ±ÄŸÄ±nda da milyonlarca insanÄ±n dikkatini Ã¼zerinde topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tladÄ±.

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YILLAR Ã–NCE DE ACÄ°LEN AMELÄ°YAT EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°Â

Kate ile ilgili son dÃ¶nemde en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ± hastalÄ±ÄŸÄ± elbette.

AslÄ±nda hayranlarÄ± Ã§ok iyi bilir ancak bilmeyenler de hakkÄ±nda yazÄ±lan biyografiyle Ã¶ÄŸrendi ki Kate yÄ±llar Ã¶nce de hayati bir nedenle acilen ameliyat masasÄ±na yattÄ±.

Ãœstelik bunun izlerini de Ã¼zerinde taÅŸÄ±yor, hayatÄ± boyunca da taÅŸÄ±yacak.

Kate Middleton'Ä±n hayatÄ±nÄ± konu alan Catherine: The Princess of Wales adlÄ± kitabÄ±nda deneyimli yazar Robert Jobson bu konuyu da masaya yatÄ±rdÄ±.

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YARA Ä°ZÄ°NÄ°N Ã–YKÃœSÃœÂ

Jobson, Kate'in alnÄ±nda ilk kezÂ yÄ±llar Ã¶nce dikkat Ã§eken ve Ã§eÅŸitli sÃ¶ylentilere de yol aÃ§an o izin Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

Robert Jobson kitabÄ±nda, Kate'in Ã¼Ã§ hamileliÄŸi sÄ±rasÄ±nda da mustarip olduÄŸu "sabah hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±" da hatÄ±rlatarak "Sabah bulantÄ±larÄ±nÄ±n verdiÄŸi gÃ¼Ã§ten dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ nÃ¶betler ve tabii ki bebeklerini doÄŸurmak iÃ§in St Mary's Hastanesi'nin Lindo KanadÄ±'nda yatmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, Catherine hayatÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunda neyse ki hastaneden uzak durdu" diye yazdÄ±.

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YUMRUYU Ã–ÄžRETMENLERÄ° FARK ETTÄ°Â

ArdÄ±ndan da ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda baÅŸÄ±na geleni anlattÄ±: "GenÃ§ken, Marlborough Koleji'nde Ã¶ÄŸrenci olduÄŸu sÄ±rada baÅŸÄ±nÄ±n sol tarafÄ±nda, saÃ§ Ã§izgisinin hemen altÄ±nda bir yumru fark edildi" satÄ±rlarÄ±na yer verdi.

Jobson'Ä±n kitabÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Kate'in baÅŸÄ±nÄ±n sol yanÄ±ndaki yumruyu ilk olarak Ã¶ÄŸretmenleri fark etti.

Hemen ailesine haber verildi ve annesi Carole kÄ±zÄ±nÄ± hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Orada yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerin sonucunda da Kate, yumrunun alÄ±nmasÄ± iÃ§in ameliyat masasÄ±na yattÄ±.

BilindiÄŸi kadarÄ±yla o operasyonun ardÄ±ndan kanser gibi ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunu Ã§Ä±kmadÄ±. Kate, Prens William ile evlendikten sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk etkinliklerde o yara izi dikkat Ã§ekmeye baÅŸladÄ±.

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Durum Ã¶yle bir hale geldi ki Kensington SarayÄ± "Kate'in alnÄ±nÄ±n sol yanÄ±ndaki yara izi Ã§ocukluk Ã§aÄŸÄ±nda geÃ§irdiÄŸi bir operasyondanÂ kaynaklanÄ±yor" diye aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

HAKKINDA Ã‡OK YORUM YAPILMIÅžTI

Kate'in ÅŸakaÄŸÄ±ndaki yara izi ilk olarak 2011 yÄ±lÄ±nda Clarence House'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte dikkat Ã§ekmiÅŸti.

HakkÄ±nda da Ã§ok sayÄ±da iddia ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk olarak bazÄ± gÃ¼zellik uzmanlarÄ± bu izin, yanlÄ±ÅŸ uygulanan bir saÃ§ eklentisi nedeniyle olduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. BazÄ± doktorlar da sÃ¶z konusu izin bir doÄŸum izinin ameliyatla alÄ±nmasÄ± sonucu oluÅŸtuÄŸu yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu arada Middleton'Ä±n o yara izi artÄ±k gÃ¶rÃ¼nmez hale geldi. Bunun nedeni de Kate'in tercih ettiÄŸi ve kullandÄ±ÄŸÄ± saÃ§ modelleri.

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