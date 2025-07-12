Ünlü oyuncudan iki yıllık evlilikte ikinci bebek sürprizi... Birini büyütmeden diğerini doğuracak!

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Görünüşe göre ünlü oyuncu ve eşi, ailelerini genişletme konusunda epey hızlı çıktı. Daha ilk bebekleri yeni bir yaşına gelmişken şimdi de karnı burnunda sosyal medya pozuyla ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.

BİRİ BÜYÜMEDEN DİĞERİNİ DOĞURACAK

Mutluluktan ayakları yere basmayan bu ünlü oyuncu, rol aldığı High School Musical adlı yapımla şöhreti bulan Vanessa Hudgens… 2023 yılında Amerikan futbolu yıldızı Çole Tucker ile hayatını birleştiren 36 yaşındaki Hudgens, şimdi ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Hudgens bu mutlu haberi de sosyal medya hesabından kocası Cole Tucker ile birlikte verdiği pozla duyurdu. Hudgens, giderek büyüyen karnını gözler önüne seren o pozlarını "İkinci raund" mesajı eşliğinde paylaştı.

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Bu ikinci hamilelik duyurusunda hem Vanessa'nın hem de Cole'un beyazlar giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

Görünüşe göre Vanessa Hudgens ile Cole Tucker'ın bebeklerine kavuşmasına fazla zaman kalmadı.

Cole Tucker ile 2023 yılında Meksika'da evlenen Vanessa Hudgens, ilk bebeğine hamile olduğunu da geçen yılın Oscar töreninde kırmızı halıya karnı burnunda çıkarak gözler önüne sermişti.

Ünlü çiftin cinsiyetini ve adını açıklamadıkları ilk bebekleri geçen yıl Cole Tucker'ın doğum günü olan 3 Temmuz'da dünyaya gözlerini açtı.

Hudgens ile Amerikan futbolu oyuncusu Cole Tucker, görünüşe bakılırsa ikinci bebeklerine de kısa bir süre sonra kavuşacak.

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MODERN ÇAĞLARIN AŞKI

Vanessa Hudgens ile Cole Tucker, kelimenin tam anlamıyla bir modern çağlar aşkı yaşıyor... 2020 yılında flört etmeye başlayan Hudgens ile Tucker, bir zoom toplantısında tanıştı.

Anlattığına göre Hudgens, bu toplantının ardından Cole Tucker'ı Instagram'da takip etmeye başladı.

Tucker da boş durmamış ve hemen ona direkt mesaj göndermiş. Bu şekilde başlayan ilişkileri de bugünlere uzandı genç çiftin.

DÜĞÜNLERİ ÇOK MASRAFLI BULUYORDU

Vanessa Hudgens ile Cole Tucker, 2023 yılında Meksika'nın Tulum kentinde evlendi. Bunun öncesinde düğünlerin çok masraflı olduğundan yakınan Hudgens ile Tucker'ın düğününe sadece çok yakınları olan 100 konuk katıldı.

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Daha önce High School Musical adlı yapımdaki rol arkadaşı Zac Efron ve genç oyuncu Austin Butler'ın da aralarında bulunduğu meslektaşlarıyla aşk yaşayan Vanessa Hudgens, sonunda aradığı huzuru Cole Tucker'da buldu.

Çift, şimdi büyük çocukları ve onunla aralarında fazla yaş farkı bulunmayacak olan ikinci bebeklerini el birliğiyle büyütmeye hazırlanıyor.