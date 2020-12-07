"İlk çalıştığım gün Tarkan’dan iş teklifi aldım"

Tarkan ile ilk tanışmasını anlatan Ağaoğlu " O dönem Tarkan'a ulaşma sürecim sanki benim hayatımda çizilmişti. Bir organizasyon çalışmasında, bir pahalı araç durdu yanımda. Bir baktım ki Tarkan arkada oturuyor. Arabanın kapısını açtı ve indi. İnince ben de tuttum. ‘Hoş geldiniz’ dedim. ‘Hoş bulduk’ dedi. Beraber yata kadar yürüdük. Aslında oraya gitmeleri lazımdı ama bana geldiler direkt. Adam, oraya milyon dolarlık organizasyon yapmış, Tarkan benim kucağıma geldi yani. Daha sonra Tarkan'ı çağırdılar. Tarkan çıktı benimle tanıştı. Programın sonlarına doğru Menajeri Uygar Ataş, geldi dedi ki; ‘Bizimle sürekli çalışır mısın?’ dedi. ‘Bu ne’ dedim? kendi kendime, milli piyangodan çıkar gibi sürekli bir teklif geliyor bana. Ardından aradı 'hemen sözleşme yapalım' dedi. Böylece başlamış olduk" dedi.







