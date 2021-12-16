Ä°lk buluÅŸmayÄ± anlattÄ±: HarcanmÄ±ÅŸtÄ±m Rezil oldum ve Ã§ok utandÄ±m

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ÅžÃ–HRETE GÄ°DEN YOL OLARAK GÃ–RÃœYORLARDI

Bir dÃ¶nem gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±nmak isteyen genÃ§ kÄ±zlarÄ±n en Ã¶nemli basamaklardan biri olarak nitelendirdiÄŸi Ã¼nlÃ¼ Playboy malikanesinin eski sakinlerinden biri olan Holly Madison orada yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

KENDÄ°SÄ°NDEN 60 YAÅž BÃœYÃœK SEVGÄ°LÄ°

Playboy dergisinin kurucusu ve sÃ¶z konusu malikanenin sahibi olan Hugh Hefner ile 2001- 2008 arasÄ±nda sevgili olan Holly Madison, Power: Hugh Hefner" adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Kendisinden tam 60 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan Hefner ile gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi yaÅŸayan 41 yayÄ±ndaki Madison, geÃ§en hafta da Secrets of Playboy (Playboy'un SÄ±rlarÄ±) adlÄ± belgeselde anlattÄ±klarÄ±yla gÃ¼ndem olmuÅŸtu.

Ä°LK KEZ BULUÅžTUKLARI GECEYÄ° ANLATTI

Holly Madison, yayÄ±nda tam olarak dedesi yaÅŸÄ±ndaki Hefner ile ilk buluÅŸmalarÄ±nÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ±, o sÄ±rada neler hissettiÄŸini anlattÄ±. Hugh Hefner ile buluÅŸtuklarÄ± ilk gece birlikte bir gece kulÃ¼bÃ¼ne gittiklerini sÃ¶yledi Holly Madison. Kendisi her ne kadar bu gece iÃ§in o tÃ¼r bir beklentisi olmasa da gecenin sonunda Hefner'in malikanesine gittiklerini sÃ¶zlerine ekledi.

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'KENDÄ°MÄ° REZÄ°L OLMUÅž VE UTANMIÅž HÄ°SSETTÄ°M'

Holly Madison, bir noktada kendi kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan gecenin Hefner'in yatak odasÄ±nda sonlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "HarcanmÄ±ÅŸtÄ±m. Her ÅŸey olup bittikten sonra rezil edilmiÅŸ ve utanmÄ±ÅŸ hissettim. Bu olay duygularÄ±m Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mden Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir darbe etkisi yarattÄ±."

'HER ÅžEY ANÄ°DEN OLDU'

Madison, Hefner ve malikanedeki diÄŸer kÄ±z arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda bazÄ± Ã¶zel yakÄ±nlaÅŸmalar olduÄŸunu hissettiÄŸini ve kendi durumunun da malikanedeki itibarÄ±nÄ± nasÄ±l etkileyeceÄŸi konusunda endiÅŸelendiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. "Her ÅŸey aniden oldu ve malikanedeki herkesin hakkÄ±mda bilgisi olduÄŸunu hissettim. Bu da beni korkuttu" diye konuÅŸtu.

BELGESELDE ANLATTI

2022 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±nda ekrana gelecek olan Secrets of Playboy (Playboy'un SÄ±rlarÄ±) adlÄ± belgeselin konuklarÄ±ndan biri olan Holly Madison, 2001 ile 2008 arasÄ±nda dergi iÃ§in sayÄ±sÄ±z poz verdi. Bu sÃ¼re iÃ§inde Playboy GÃ¼zeli olarak anÄ±lan Madison, o malikanenin sakinlerinden biri olduÄŸu sÄ±rada yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da samimiyetle anlattÄ±.

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"Ã–FKEDEN DELÄ°RDÄ°"

Holly Madison, altÄ± ay boyunca hepsi dolgun ve kÄ±vrÄ±mlÄ± vÃ¼cutlara sahip, sarÄ± saÃ§lÄ±, birbirine benzeyen kadÄ±nlarla birlikte yaÅŸadÄ±ktan sonra kendine gÃ¼venini artÄ±rmak iÃ§in bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. SÄ±rf bu yÃ¼zden saÃ§larÄ±nÄ± kestirdiÄŸini sÃ¶yledi Madison. Fakat anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re sonuÃ§, kendine gÃ¼venini artÄ±rmak bir yana bambaÅŸka bir hal aldÄ±. Hugh Hefner onu yeni saÃ§ modeliyle gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ zaman Ã¶fkeden deliye dÃ¶ndÃ¼. O onlarÄ± ÅŸu cÃ¼mlelerle anlattÄ± Madison: "BaÄŸÄ±rÄ±p Ã§aÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ± ve bu saÃ§ modelinin beni yaÅŸlÄ± ve deÄŸersiz gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi."

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'KIRMIZI RUJ SÃœRDÃœÄžÃœNÃœ GÃ–RÃœNCE Ã–FKELENDÄ°'

Holly Madison'Ä±n bu anlattÄ±klarÄ±nÄ±, Hugh Hefner'in arkadaÅŸÄ± Jonathan Baker da doÄŸruladÄ±. Baker "Onun saÃ§larÄ±nÄ± kestirdiÄŸi zamanÄ± hatÄ±rlÄ±yorum. Hugh bu yÃ¼zden Ã§ok mutsuz oldu" diye konuÅŸtu. Madison ile birlikte Girls Next Door adlÄ± ÅŸovda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Bridget Madquardt da Hugh Hefner'in Madison'a karÅŸÄ± zaman zaman Ã§ok kaba olduÄŸunu belirtti. Marquardt bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bir keresinde kÄ±rmÄ±zÄ± ruj sÃ¼rdÃ¼ ve bu da Hugh Hefner'i Ã¶fkelendirdi. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kÄ±rmÄ±zÄ± ruju hiÃ§ sevmezdi ve Holly'nin hemen gidip o ruju silmesi gerekti." Marquardt, Playboy Malikanesi'nde yaÅŸamanÄ±n Madison iÃ§in giderek daha gerilimli bir hale geldiÄŸini, depresyona girdiÄŸini ve tavÄ±rlarÄ±nÄ±n giderek deÄŸiÅŸtiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

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'GENÃ‡ KIZLARA UYUÅžTURUCU VERÄ°P BÄ°RLÄ°KTE OLUYORLARDI"

Daha sonra Hugh Hefner'Ä±n tuhaf hayat tarzÄ±na dahil olmayÄ± "tehlikeli bir seÃ§im" olarak gÃ¶ren tek kiÅŸi Holly Madison deÄŸil belgesele gÃ¶re. 1976 ile 1981 arasÄ±nda Playboy Malikanesi'nde yaÅŸayan Hugh Hefner'Ä±n eski sevgilisi Sondra Theodore da kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yaÅŸanan baÅŸka bir gerÃ§eÄŸi dile getirdi. Hefner'Ä±n malikanede uyuÅŸturucu kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± hep reddettiÄŸini sÃ¶yleyen Theodore bunun bÃ¼yÃ¼k bir yalan olduÄŸunu anlattÄ±. Onun iddiasÄ±na gÃ¶re bazÄ± erkeklerin, genÃ§ kÄ±zlara uyuÅŸturucu verip onlarÄ± etkisiz hale getirdiÄŸini ve sonra da onlarla cinsellik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

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CÄ°NSEL SALDIRILAR, Ä°NTÄ°HARLAR VE CÄ°NAYETLER

Playboy'un SÄ±rlarÄ± adlÄ± belgesel, Ã¼nlÃ¼ malikanenin yÃ¼ksek duvarlarÄ± ve kapalÄ± kapÄ±larÄ± ardÄ±nda 60 yÄ±ldÄ±r saklanan cinsel saldÄ±rÄ±lar, fuhuÅŸ, intihar ve cinayetleri de ortaya Ã§Ä±karmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

EÅžÄ° ONU ALDATTI SONRA GÃœZEL KADINLARIN GÃ–ZDESÄ° OLDU

Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner, 27 EylÃ¼l 2017'de 91 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra da malikanesi eski parlak gÃ¼nlerini ve gÃ¶steriÅŸini kaybetti. Efsane erkek dergisi Playboy'un patronu Hugh Hefner.... Ve iÅŸte Hefner'in eÅŸi tarafÄ±ndan aldatÄ±lan bir adamdan, dÃ¼nyadaki en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi bir ÅŸÃ¶hret fabrikatÃ¶rÃ¼ne dÃ¶nÃ¼ÅŸmesinin kÄ±sa Ã¶ykÃ¼sÃ¼â€¦

YARATICI YAZARLIK EÄžÄ°TÄ°MÄ° GÃ–RDÃœ

Hugh Marston Hefner, ya da yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ona seslendiÄŸi adÄ±yla Hef, 1926 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Ãœniversitede psikoloji, yaratÄ±cÄ± yazarlÄ±k ve sanat dallarÄ±nda eÄŸitim gÃ¶ren Hefner, bir dÃ¶nem de sosyoloji ve ABD'de cinsellikle ilgili yasalar Ã¼zerine lisans yaptÄ±. Ä°ÅŸ hayatÄ±na Esquire dergisinde metin yazarlÄ±ÄŸÄ± yaparak baÅŸladÄ±. 1952 yÄ±lÄ±nda bu iÅŸten ayrÄ±ldÄ±. Bir yÄ±l sonra kÄ±sa zamanda efsane haline gelen Playboy dergisini Ã§Ä±kardÄ±. Dergi de Marilyn Monroe'nun 1949 yÄ±lÄ±nda Ã§ekilen efsanevi takvim pozu da yer alÄ±yordu.

O KÄ°TABI YAYINLAYARAK BÄ°R CESARET Ã–RNEÄžÄ° SERGÄ°LEDÄ°

Hefner'in Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± derginin 50 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir bir efsane olarak kalmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli sebeplerinden biri onun yayÄ±ncÄ±lÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±. Dergiyi kurduÄŸu ilk yÄ±llarda Playboy tarzÄ±ndaki yayÄ±nlardan farklÄ± olarak o dÃ¶nemin gÃ¼ncel konularÄ±yla ilgili makaleler, siyasi ve kÃ¼ltÃ¼rel yazÄ±lar yayÄ±nladÄ±. Hefner, Ray Bradbury'nin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ve 1950'lerde kimsenin yayÄ±nlamak istemediÄŸi Fahrenheit 451 adlÄ± kitabÄ± da yayÄ±nladÄ±. Bu o dÃ¶nem iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir cesaret Ã¶rneÄŸiydi. Kitap daha sonra FranÃ§ois Truffaut tarafÄ±ndan sinemaya da uyarlandÄ±.

HAYATININ EN YIKICI DAKÄ°KALARI

Hefner, ilk evliliÄŸini 23 yaÅŸÄ±ndayken Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Mildred Williams ile yaptÄ±. Ã‡iftin iki Ã§ocuÄŸu oldu: Christie ve David. Fakat Hefner sevdiÄŸi kadÄ±n ile evlenmek Ã¼zereyken tam da dÃ¼ÄŸÃ¼n arifesinde Mildred'Ä±n itirafÄ± ona kendi deyimiyle "hayatÄ±nÄ±n en yÄ±kÄ±cÄ± dakikalarÄ±nÄ±" yaÅŸattÄ±. Mildred, Hugh Hefner askerdeyken onu bir baÅŸka erkekle aldatmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¼yÃ¼k bir sarsÄ±ntÄ±yla baÅŸlayan bu evlilik ancak 10 yÄ±l dayanabildi. Ã‡iftin evliliÄŸi, 1959 yÄ±lÄ±nda sona erdi. Bu arada Hefner, yayÄ±ncÄ±lÄ±k kariyerinde de hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla ilerliyordu. Hugh Hefner, 1989 yÄ±lÄ±nda kendi dergisinin kapak gÃ¼zellerinden Kimberley Conrad ile evlendi. Bu evlilikten iki erkek Ã§ocuk sahibi oldu. Bundan sonra da bu tÃ¼r evlilikler ve iliÅŸkiler onun hayatÄ±nda sÄ±radan olaylar haline geldi.

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Ã‡APKINLIKLARI BÄ°TMEK BÄ°LMEDÄ°

Hefner gÃ¶rkemli malikanesinde kendisi sayesinde ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸan Holly Madison ve Kendra Wilkinson'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da genÃ§ kadÄ±nla yaÅŸadÄ±. Kelimenin tam anlamÄ±yla attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±m Magazin basÄ±nÄ±nda yer bulan Hefner, bu yÄ±lÄ±n ilk aylarÄ±nda 19 yaÅŸÄ±ndaki ikiz kardeÅŸler Karissa ve Kristina Shannon ile flÃ¶rt etmiÅŸti. 80 yaÅŸÄ±nÄ± aÅŸan Hefner'Ä±n aynÄ± anda Crystal Harris adlÄ± Playboy kÄ±zÄ±yla iliÅŸkisi olduÄŸu da iddia edildi.

MEZARINI Ã–LMEDEN Ã–NCE SATIN ALMIÅžTI

Hefner'Ä±n ilginÃ§likleri bu kadarla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Efsane yayÄ±ncÄ± Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde yÄ±llar Ã¶nce kendi dergisi iÃ§in de poz veren Marilyn Monroe ile birlikte uyuyacak sonsuz uykusunu... Hefner, Monroe'nun mezarÄ±nÄ±n yanÄ±nda bulunan boÅŸ mezarÄ± yÄ±llar Ã¶nce satÄ±n aldÄ±..

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