Yoksa bunlar hastalığın ilk belirtileri mi? Ünlü oyuncuyu demans korkusu sardı!

Yoksa bunlar hastalığın ilk belirtileri mi Ünlü oyuncuyu demans korkusu sardı
Hollywood'un ünlü yıldızı George Clooney'i nasıl bilirsiniz? Bu soruya "Mesleğinde başarılı olmasının yanı sıra 64 yaşına gelmesine rağmen hala koruduğu yakışıklı görüntüsüyle tabii ki" cevabını verir birçok kişi. Gerçekten de hem mesleki anlamda hem de fiziksel görüntü anlamında hiç de haksız değil bu cevap.

Geçen yıl sahneye çıktığı Broodway oyunu nedeniyle saçını boyaması eleştiri hatta yer yer şaka konusu olsa da Clooney, 'gri saçlı delikanlı' unvanını kimselere kaptırmış değil henüz.

Bu konuda kendisinden epeyce genç olan 47 yaşındaki karısı Amal Clooney'in de ikizleri Ella ile  Alexander'ın da büyük katkısı var elbette.

Ayrılık söylentilerine rağmen sürdürdüğü mutlu aile hayatının Clooney'in ruhunu genç tutmaya katkısı büyük.

Yoksa bunlar hastalığın ilk belirtileri mi Ünlü oyuncuyu demans korkusu sardı

AMA USUL USUL YAŞINA YENİLMEYE BAŞLADI
Ama bazı ayrıntılar var ki yaşla gelen söylenenlere göre Clooney bile onlara karşı direncini kaybetmiş durumda.

Kısaca özetlemek gerekirse Clooney, son zamanlarda hafızasıyla ilgili bazı sorunlar yaşıyor. Bazen söylemesi gereken replikleri unuttuğunu kendisi bile itiraf ediyor.

Bu durum da elbette büyük bir kaygıyı beraberinde getiriyor.

Yoksa bunlar hastalığın ilk belirtileri mi Ünlü oyuncuyu demans korkusu sardı

DEMANSA YAKALANDI KORKUSU 
Birçok kişinin hiç unutmadığı gibi frontotemporal demans ile mücadele eden Bruce Willis'in hastalığının ilk belirtilerinden biriydi bu da.

Willis de rol aldığı yapımlarda repliklerini unutmaya başlamıştı. Hatta kullandığı bir kulaklık aracılığıyla unuttuğu replikleri ona hatırlatılıyordu.

Aynı durum George Clooney'in de başına gelince şimdi yakın çevresini bir demans korkusu sardı.

Jay Kelly adlı yeni filmiyle gündemde olan George Clooney'in bu durumu, sinema sektöründe çalışanlar arasında kulaktan kulağa konuşuluyor.

Yoksa bunlar hastalığın ilk belirtileri mi Ünlü oyuncuyu demans korkusu sardı

YAŞINDAN MI YOKSA DEMANS MI BAŞLIYOR?
Filmin kamera arkasında çalışan bir kaynak Radar adlı internet sitesine yaptığı açıklamada "İnsanlar, George Clooney'in repliklerini unutması konusunda artık daha açık bir şekilde konuşmaya başladı. Bunun yaşından mı yoksa daha ciddi bir sağlık sorunundan mı kaynaklandığı merak ediliyor" dedi.

Ayrıca yine bu kaynaklara göre Clooney'in en büyük endişelerinden biri demansa yakalanmak. Çünkü Clooney, her zaman "odadaki" en zeki kişi olmaya alışkın.

Yıllardır Clooney ile birlikte çalışan başka bir kaynak da "George her zaman keskin bir zekaya sahipti. Ama artık sette her şeyin ne kadar çabuk kaybolduğundan dert yanıyor. Bu durum da insanları korkutuyor. Çünkü kimse onun da bizim gibi yaşlanabileceğini düşünmek istemiyor" diye değerlendirdi durumu.

Yoksa bunlar hastalığın ilk belirtileri mi Ünlü oyuncuyu demans korkusu sardı

Clooney'in Good Night and Good Luck (İyi Geceler ve İyi Şanslar) adlı oyun için saçını boyaması hem şaşkınlık yaratmış hem de espri konusu olmuştu.

Yoksa bunlar hastalığın ilk belirtileri mi Ünlü oyuncuyu demans korkusu sardı

TİYATRO SAHNESİNDE ZORLUK ÇEKTİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ
Aslında hayranlarının yüreğine su serpen başka bir ayrıntı var.

Clooney, bu yılın başlarında Broadway'de İyi Geceler, İyi Şanslar adlı oyunda rol aldı. Bu da onun hafızasının o kadar da kötü olmadığının bir kanıtı olarak gösteriliyor.

Diğer yandan Clooney, bu konudaki sorununu kendisi dile getirmişti. Ünlü oyuncu "Sahnede replikleri hatırlamak zor ve başka bazı şeyleri de hatırlamak zor. Bu yüzden korktum" diye konuşmuştu.

Yoksa bunlar hastalığın ilk belirtileri mi Ünlü oyuncuyu demans korkusu sardı

REPLİK UNUTMA VE KEKEMELİK SORUNUNUN TEKRARIYLA BAŞLADI
Önce afazi sonra da frontotemporal demans teşhisi alan Bruce Willis'in hastalığı da ilk olarak çocukluk ve gençlik yıllarındaki kekemelik sorununun tekrarlamasıyla ilk belirtilerini vermişti.

Sonrasında setlerde birlikte çalıştığı kişiler de Willis'in son zamanlarda repliklerini hatırlayamadığını anlattı.

Bütün bunlar hatırlanınca da George Clooney'in yaşadığı hafıza sorunu da daha fazla endişe verici hale geliyor.

