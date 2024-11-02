İlk bebeğini daha sarılamadan kaybetmişti: Güzel gözlü yıldızın hayali gerçek oldu: O artık bir anne!

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Daddario, daha önce hamile kalmış ama yaşadığı bir dizi talihsizlik sonucu düşük yapmış ve bebeğini kucağına bile alamadan kaybetmişti.

Ama bu kez 38 yaşındaki yıldızın annelik hayali sonunda gerçek oldu! Daddario ile kocası Form, evliliklerinden dünyaya gelen ilk bebeklerine kavuştu.

BEBEĞİNİ ŞEKERE BENZETTİ

Alexandra Daddario, mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu.

Bebeğinin hastanede doğduktan kısa bir süre sonra çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı güzel oyuncu. Kundağına sarılı bebeğinin üzerine de birkaç tane küçük şekerleme paketi koydu.

Daddario, Hollywood'da gösterişli bir şekilde yaşanan Cadılar Bayramı kutlamalarına gönderme yaparak "Bu biraz tuhaf bir şeker kavanozu" notunu yazdı.

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Her ne kadar annelik sevincini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşsa da bebeğin ne zaman doğduğunu, cinsiyetini ve adını açıklamadı güzel oyuncu.

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Güzel yıldız paylaşımında bebeğinin yüzünü göstermedi. Kundaktaki bebeğin üzerine Cadılar Bayramı kutlamalarına gönderme yaparak birkaç tane küçük şekerleme paketi koydu.





İLK HAMİLELİĞİ HÜSRANLA SONUÇLANDI

Bu bebeğe kavuşmadan önce Alexandra Daddario ile kocası Andrew Form bir hamilelik heyecanı yaşamıştı. Fakat ilk hamilelik düşükle sonuçlandı.

Daddario Vogue dergisine verdiği röportajda bu yaşadığının çok çok acılı bir kayıp olduğunu itiraf etmişti.

Güzel oyuncu geçtiğimiz temmuz ayında hamileliğini ilan etmeden önce de annelik yolculuğunun epey zorlu olduğunu saklamadı.

Daddario o ropörtajda "Bu zor ve karmaşık bir süreçti. Fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Ama eğer böyle bir kayıp ve travma yaşamadıysanız bunu açıklamak hiç kolay değil" diye konuştu.

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BEBEĞİYLE İLGİLİ HAYALLERİ VAR

İşte bu yaşadığı düşükle sonuçlanan hamileliği nedeniyle ikinci kez anne adayı olduğunda karmaşık duygular yaşadığını da gizlemedi güzel oyuncu.

Ama yine de bu kez bebeğini sağlıkla dünyaya getireceği konusunda umudunu hiç yitirmedi.

Hatta sosyal medya sayfasında "Çocuğumun okul öncesi eğitimini Margot Robbie ve Hailey Bieber'ın çocuklarıyla alacağını düşünüp heyecanlanıyorum" demekten de geri kalmadı.

KENDİSİNİN İLK KOCASININ ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU

Alexandra Daddario ilk bebeğini kucağına aldı ama 55 yaşındaki kocası Andrew Form, eski eşi Jordana Brewster ile birlikte iki tane çocuk sahibi oldu. Bir başka deyişle bu dünyaya gelen bebek Daddario'nun ilk, Andrew Form'un ise üçüncü bebeği.

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Bu arada Andrew Form ile eski eşi Jordana Brewster'ın evliliklerinde dünyaya gelen her iki çocuğa da taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğunu hatırlatalım.

Alexandra Daddario ise bebeğini doğal yollarla dünyaya getirdi.

Daddario ile Form, 2020 yılında tanıştılar. Bir yıl sonra evlenme teklifi geldi, 2022 yılında da New Orleans'ta renkli bir düğünle hayatlarını birleştirdiler.