İlk bebeğine istediği ismi koyamamış... Hâlâ kalbinde saklıyor

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Hamileliğin duyurulmasından sonra geri sayım başladı. Ama o geri sayım dünya üzerindeki milyonlarca kişi için bitmek bilmiyordu.

O ülkede yaşamıyor olsa bile o kadar çok kişi nefesini tutmuş bebeğin dünyaya gelmesini bekliyordu ki!

Yüzyıllardır geniş bir coğrafyaya hükmeden ailenin başındaki kişi bile bütün yaz tatili planlarını erteleyip o bebeğin gelişini beklemeye başladı. Sonunda, beklenen bebek doğdu...

Bu arada eskilerin deyimiyle 'doğan büyüyor'... O ünlü bebek için de aynı durum söz konusu oldu. Yıllar geçti, köprülerin altında çok sular aktı. Doğumunu sadece ailesinin değil tüm dünyanın beklediği o bebek büyüdü. Hatta o kadar büyüdü ki artık hayatında yeni bir sayfa bile açıldı.

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ARTIK 11 YAŞINDA: NEREDEYSE DELİKANLI OLDU

Anladınız değil mi, İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyeleri Prens William ile Kate Middleton'ın ilk göz ağrısı Prens George'dan söz ettiğimizi.

22 Temmuz 2013 tarihinde dünyaya gözlerini açan George, artık 11 yaşına geldi. Yani tek basamaklı sayılardan oluşan yaşlarını bitirdi ve iki rakamlı yılların ikincisine sıra geldi.

Doğumundan bu yana sık sık anne ve babasıyla birlikte kamuoyu karşısına çıktığı için deyim yerindeyse milyonların gözü önünde büyüdü George.

Bundan bir süre önce babası gibi uçmaya meraklı olduğu ortaya çıkan Prens George'un daha bu yaşında ilk pilotluk dersini aldığı da ortaya çıktı.

Belli ki George da babası, annesi hatta ailesinin geri kalan üyeleri gibi ilerleyen yıllarda basının gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam edecek.

ANNESİNİN AKLINDA BAŞKA BİR İSİM VARMIŞ

Bu arada onunla ilgili başka bir ayrıntı da gün yüzüne çıktı.

Bugün bütün dünya onu Prens George olarak tanıyor ama aslına bakılırsa annesi Kate'in onun için düşündüğü bambaşka bir isim varmış. Eğer o isim seçilseydi bugün bütün dünya George'u bambaşka bir isimle tanıyacaktı.

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Bütün kraliyet aileleri üyelerinde olduğu gibi Prens George'un da bir değil birçok ismi var..

Önce hepsini şöyle bir hatırlayalım: George Alexander Louis... Bu isimlerin her biri de ailenin önde gelenlerine saygı niteliğinde.

George, Kraliçe 2. Elizabeth'in babasının yani eski krallardan birinin adı. Alexander ise Kraliçe Elizabeth'e saygı niteliğinde. Çünkü onun isimlerinden biri Alexandra... Alexander da bu ismin erkekler için kullanılan versiyonu.

Louis ise ailesinin Mountbatten Windsor soyadının ilk bölümünü borçlu olduğu Lord Louis Mountbatten'a bir selam.

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ ÖĞRENMEK İSTEMEDİLER

Bütün bunları hatırladıktan sonra gelelim Prens George daha dünyaya gelmeden önce annesinin onu koymak istediği isme.

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Kraliyet uzmanı Katie Nicholl'a göre hamilelik sırasında Kate ile Wililam bebeklerinin cinsiyetini öğrenmemeyi tercih ettiler. Amaçları bunun bir sürpriz olarak kalmasıydı.

Kensington Sarayı çalışanlarının o döneme dair anlattıkları böyle en azından.

Çiftin bir arkadaşının o dönemde anlattığına göre özellikle de William, bebeğin cinsiyetini öğrenmek istemedi. Bunun nedenini de "Hayatta çok az sürpriz var. Bebeğin cinsiyetinin de onlardan biri olmasını istiyoruz" diyerek anlatmıştı.

Fakat Kate, "bebeğin karnında çok hareketli olduğunu ve çok tekme attığını belirterek " büyük olasılıkla erkek olabileceğine inanıyordu.

Sonunda da öyle oldu zaten.

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ANNESİ ONU BAŞKA İSİMLE ÇAĞIRMAK İSTİYORDU

Bu arada Kate'in oğlu için koymak istediği isme gelirsek: Alexander! Kate Middleton, ilk doğan bebeğinin adının Alexander olmasını istiyordu.

Eğer annesinin arzusu gerçekleşseydi belki de dünya İngiltere tahtının gelecekteki sahibini Prens Alexander olarak tanıyacaktı.

Ama öyle olmadı. Her ne kadar Prens, bu ismi de taşısa da bütün dünya ve ailesi onu George olarak çağırıyor.

Sonuç olarak ülkenin gelecekteki kralı William ile kraliçesi Kate'in ilk bebeğine George adı verildi.

Bu ismin de aile için önemi büyük. Çünkü tarihte ondan önce tahta çıkmış aynı isimde başka krallar var.

En sonuncusu da büyük büyük dedesi George VI. Yani Kraliçe 2. Elizabeth'in babası. Dolayısıyla sırası gelip George tahta çıktığında eski kralın da adı yeniden tarih sahnesine anılıyor olacak.