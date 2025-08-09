Bunca yıl bu sevdayı nasıl taşıdın kalbinde! 26 yıl öncesinin gencecik set aşıkları bebek arabasıyla

Haberin Devamı

Herkesin bu konudaki duyguları farklı olabilir elbette.

Ama bir gerçek var ki ilk aşk gerçekten unutulmaz... Elbette o aşk o zamanki ateşiyle kalmaz ama yine de kalplerde hep ayrı bir yeri vardır.

SET ARKADAŞLIĞINDAN AŞK DOĞMUŞTU

Büyük olasılıkla ünlü oyuncu Katie Holmes'a olan da bu...

Ama burada sözünü ettiğimiz, yeniden yan yana geldiğinde yüzünü güldüren o eski ve büyük aşkı, boşandığı kocası Tom Cruise değil...

Her ne kadar Katie Holmes, bugüne kadar en çok konuşulan ilişkisini ve tabii ki evliliğini Cruise ile yaşamış olsa da onun öncesinde bambaşka bir isimle birlikte magazin basının manşetlerine çıkıyordu.

Bugün 46 yaşında bir genç kız annesi olan Katie Holmes, oyuncu olarak adını Dawson's Creek adlı diziyle duyurdu... İşte o dizide rol arkadaşı olan Joshua Jackson ile de 1998 ile 1999 arasında süren bir aşk yaşadı.

Bir başka deyişle Holmes ile Jackson'ın set arkadaşlığı gerçek hayatta aşka dönüştü. Ama o dönemde gençliğin heyecanı ve ateşiyle yaşanan bu aşk çok da uzun ömürlü olmadı.

Sonrasında Katie Holmes, Tom Cruise ile evlendi, Joshua Jackson da Jodie Turner Smith ile. Ama her ikisinin evliliği de uzun sürmedi. Eşlerinden boşandılar.

1990'larda gencecik iki oyuncu olarak Dawson's Creek dizisinde kamera karşısına geçen iki meslektaş yıllar sonra bu kez bir sinema filminde başrolleri paylaşmak için bir araya geldi.

Happy Hour adlı filmin çekimleri için bir araya gelen Katie Holmes ile Joshua Jackson arasında kameralar kapandıktan sonra yaşanan samimiyet sosyal medyada da konu oldu.

KAMERA ARKASI SAMİMİYETLERİ DEDİKODU YARATTI: İLK AŞKINI UNUTAMAMIŞ!

Birçok kişi Katie Holmes'un 26 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisine hala aşık olduğunu ileri sürdü.

Aslında iki oyuncu hakkında böyle düşünülmesi de çok tuhaf değil. Çünkü çekim molalarında bile ikisi arasındaki kimya uzaktan görülebiliyor. Kameralar kapandıktan sonra bir kenara çekilip birbirleriyle sohbet ediyorlar. Ekip üyeleriyle konuşup şakalaşırken de aralarındaki uyum gözden kaçmıyor.

Sosyal medyada dolaşan söylentilere göre Katie Holmes'un eski sevgilisine karşı duyguları bitmiş değil.

Holmes'un bir hayranı "Hala ona aşık gibi görünüyor" diye yorum yaptı. Bir başkası da "Bu adama karşı hisleri var. Onu suçlayamam elbette. Kesinlikle çok tatlı" yazarak görüşünü ifade etti.

Bir başkası da Joshua Jackson'ın hemen Katie Holmes'a bir yüzük hediye etmesi gerektiğini ileri sürdü. Sonra da "Katie yüzyılın en iyi kadını. Daha iyisini bulamazsınız" yorumunu yaptı.

Holmes ile Jackson'ın kamera arkasındaki samimiyeti 'Katie eski aşkını unutamamış' söylentilerine yol açtı.





'BİRİNE AŞIK OLDUM... İNANILMAZ... TARİF EDİLEMEZ BİR ŞEYDİ'

Katie Holmes ile Joshua Jackson 2003 yılına kadar altı sezon boyunca Dawson's Creek dizisinde kamera karşısına geçti. Dizinin ilk yıllarında yani 1998 ile 99 arasında da Holmes ile Jackson gençlik aşkı yaşadı.

Katie Holmes, Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda "Geçen yıl biriyle tanıştım. Ona aşık oldum. Bu benim ilk aşkımdı ve bu inanılmaz, tarif edilemez bir şeydi" demişti.

Katie Holmes yıllar sonra yeniden Joshua Jackson ile çalışacak olmasını da sosyal medya sayfasında "Happy Hours filminde harika arkadaşlarla yeniden çalışacağım için minnettarım... Ve Josh ile bunca yılın ardından birlikte çalışmak arkadaşlığın bir kanıtıdır" diye yazmıştı.

Katie Holmes bugüne kadarki tek evliliğini Tom Cruise ile yaptı . 2006'da başlayan evlilik 2012'd bitti. Eski çiftin Suri adında 19 yaşında bir kızı var.





Joshua Jackson ise 2019 ile 2023 arasında Jodie Turner Smith ile evliydi. Boşanmanın ardından oyuncu Lupita N'Yongo ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşuldu.

Dawson's Creek ilk bölümü ocak 1998, son bölümü mayıs 2023'te yayınlanan bir gençlik dizisiydi. Yapımda Katie Holmes ve Joshua Jackson'ın yanı sıra James Van Der Beek, Michelle Williams gibi sonradan şöhrete kavuşan genç oyuncular da rol aldı.