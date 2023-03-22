İlişkiyi bitiren mesaj! Oğulcan Engin ve Miray Daner ayrıldı...

Haberin Devamı

Kubilay Aka’dan ayrıldıktan sonra bir işadamıyla yakınlaşan Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin’le tanışmıştı.





Haberin Devamı

İki yıldır birlikte olan çift, yaklaşık 10 gün önce tartışmış. Sebebi ise Daner’in o işadamıyla mesajlaşması.Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyamet kopmuş!Sevgilisinin, bir zamanlar yakınlaştığı işadamıyla mesajlaşmalarına çok sinirlenen Oğulcan Engin ilişkiyi bitirdi.Yakınlarından öğrendiğim kadarıyla ilişkiyi kafasında tamamen bitiren Engin, hemen akabinde tek başında İtalya tatiline çıktı.Çiftten bu yönde bir açıklama gelmedi, sosyal medyadan da hâlâ birbirlerini takip ediyorlar. Belki de bunun bir “iletişim kazası” olduğuna kanaat getirip, yollarına devam ederler. Bekleyip, göreceğiz.

Kadere bağladı

İstanbul’da deprem beklentisi nedeniyle herkes evinin sağlam olup olmadığını araştırıyor.



Duyduğuma göre Cihangir’de de durum farklı değil. Ünlü isimlerin yoğun olarak yaşadığı semt, nispeten sağlam zemine sahip olsa da yapılar bir hayli eski.

Rıza Kocaoğlu’nun yaşadığı apartman da uzmanlar tarafından kontrol edilmiş. Ve araştırma, apartmanın olası bir depreme dayanıklı olmadığını ortaya koymuş.



Aynı apartmanda oturan “Sadakatsiz” dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt ve bir başka tanınmış yönetmen Uluç Bayraktar ivedilikle evden taşınmış.

Yeşilyurt, İstanbul’da daha güvenli bir eve geçerken, Bayraktar Çeşme’ye taşınmış. Peki, Rıza Kocaoğlu ne yapmış sizce? Hiçbir şey! Ünlü oyuncu, kendini kadere teslim ederek, “olacağı varsa olur” diyerek apartmanda oturmaya devam ediyormuş.

Haberin Devamı

Londra kaçamağı

Müzik dünyasının ünlü ismi Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, ramazan öncesi kısa bir Londra kaçamağı yaptı.

Ramazan ayı boyunca oruç tutarak kendilerini ibadete adayacak olan çift, öncesinde İngiltere’nin başkentine uçtu. Burada birkaç gün tatil yapıp gezen Mustafa Ceceli ve Selin İmer çiftine yakın dostları da eşlik etti.

‘Wednesday’ konseptli parti

Tim Burton’ın gençler ve çocuklar arasında kısa sürede efsaneleşen dizisi ‘Wednesday’, doğum günü partilerinin de bir numaralı konsepti.

Nişantaşı’nın sevilen mekânı Cabbar ve Cabbarport’un sahibi Bora Berber de eşi Burcu Berber ile birlikte kızları Lina’ya ‘Wednesday’ konsepti bir doğum günü partisi organize etti.

Haberin Devamı

7 yaşına basan kızları için Cabbar Nişantaşı’nı Tim Burton’ın hayal evrenine dönüştüren çift, partiye gelen çocukların ayaklarını yerden kesti. Partinin sempatikliğine çok özendim! Lina’ya mutlu bir yaş dilerim...