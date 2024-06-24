Ayrılığa yürekleri dayanmadı.... Aşkla karın doyurdular!

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Son dönemin en gözde top modellerinden biri olan 28 yaşındaki Kendall Jenner ile gerçek adıyla Benito Antonio Martínez Ocasio ya da gösteri dünyasındaki adıyla Bad Bunny, çıktıkları akşam yemeğinde objektiflere takıldı.

Paparazzi flaşlarından etkilenmemek için güneş gözlüklerini gece vakti de çıkarmayan 30 yaşındaki Bad Bunny'nin, yüzünde gülücükler açan Jenner'a restorana kadar korumacı bir tavırla eşlik etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada aşk ateşini yeniden yakan Kendall Jenner ile Bad Bunny'ye, Paris'te bulunan bir başka ünlü model Gigi Hadid de eşlik etti.

Bu arada iki modelin Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Vogue World Paris etkinliğinde podyuma çıktığını da hatırlatalım.

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GİYSİLERİ BİLE UYUMLU

Kendall Jenner ile Bad Bunny, o gece birbirleriyle uyumlu bir şekilde tepeden tırnağa grilere büründü.

Sadece çok ünlü ve zengin kişilerin girebildiği özel bir gece kulübünde geçirdikleri gecenin ardından da gayet mutlu bir şekilde ayrıldı Jenner ile Bad Bunny. Tanıkların ifadesine göre gece boyunca sürekli olarak birbirlerine ilgi gösterdiler.

İki sevgili geçen yıl ayrıldıktan sonra bu yıl mayıs ayında yapıyan MET Gala gecesinde yeniden yakınlaştıkları haberleriyle gündeme gelmişti.

Bad Bunny, restorana girerken çevredeki kalabalıktan Kendall Jenner'ı korumak için büyük çaba harcadı.





'GÖZLERİ GÖZLERİNDE SAATLERCE OTURDULAR'

İddialara göre Jenner ile Bad Bunny, ikinci bir şans verdikleri ilişkileri konusunda hiç acele etmiyorlar. Duygularını iyice ölçüp tartmak için yavaş davranıyorlar.

Jenner ile Bad Bunny, kısa bir süre önce de ünlü rap'çinin memleketi Porto Riko'da çıktıkları tatilde görüntülendi.

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İkisi de tanıyan bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı bir fotoğrafta Jenner ile sevgilisinin birbirlerinin gözlerinin içine aşk dolu bakışları dikkat çekmişti.

Zaten o fotoğrafın ortaya çıkmasından sonra Jenner ile Bad Bunny'nin, ayrılığa dayanamayıp yeniden bir araya geldikleri konuşulmaya başlandı.

SEVGİLİSİNİ GERİ İSTEDİ VE KAZANAN O OLDU

Bu arada genç çiftin cephesinden gelen haberlere göre bu ikinci seferde Jenner ile Bad Bunny'nin ilişkileri gayet de iyi gidiyor.

People dergisine konuşan bir kaynak " Kısa ayrılığın ardından ilişkileri yolunda gidiyor. Her ikisi de birlikte zaman geçirmeye özen gösteriyorlar" diye konuştu.

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Geçen yılın son dönemindeki ayrılıkları sırasında aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığı için de birbirlerine geri dönüşleri hiç zor olmadı.

Kısa ayrılıkları döneminde Kendall Jenner'ın eski sevgilisi Devin Booker'a geri döndüğü de ileri sürülmüştü.

Bad Bunny ise bu durumu kabullenmedi ve Kendal Jenner'ı geri kazanmak için elinden gelen çabayı gösterdi. Şu andaki duruma bakılırsa da bunu başarmış görünüyor.