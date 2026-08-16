İlişkinin adını sonunda koydular… Sevgilisine poz verirken gözlerinin içi güldü

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ünlü aşıklar birlikte katıldıkları etkinliklerde fotoğraflandıktan ve New York sokaklarında el ele gezdikten sonra ilişkilerini sosyal medya hesaplarından da “resmileştirdiler” ve birlikteliklerini son yıllarda birçok ünlünün yaptığı şekilde bu şekilde açıklamış oldular.

Katie Holmes, ilişkilerinin ortaya çıkmasından bir ay sonra, 38 yaşındaki yeni sevgilisi Jason Bard Yarmosky ile Instagram'da ilişkilerini resmen duyurdu.

47 yaşındaki oyuncu, perşembe günü, sanatçı sevgilisi 38 yaşındaki Yarmosky'nin paylaştığı birçok Instagram hikayesini yeniden paylaştı; bunlar arasında, yakın zamanda birlikte çıktıkları bir gezide çekilmiş tatlı bir fotoğrafı da vardı.

Haberin Devamı

Dawson's Creek yıldızı, boş bir ahırda çekilmiş gibi görünen fotoğrafta sevgilisi Yarmosky'ye doğru gülümserken görüldü. Ünlü oyuncunun poz verirken yüzüne yansıyan mutluluk dikkatlerden kaçmadı.

Çift, ilk olarak bir aydan biraz daha uzun bir süre önce, Holmes'un yaşadığı New York şehrindeki bir etkinlikte birlikte görüldü. Holmes ve Yarmosky, 10 Temmuz'da East Hampton Regal UA'da The Cinema Society tarafından düzenlenen The Invite filminin gösteriminde el ele tutuşurken görüldüler.

İki hafta sonra, Holmes, Ferragamo'nun düzenlediği bir pop-up etkinliğine aynı kıyafetlerle katılarak ilişkileri hakkında sessizliğini bozmuştu. Eşleşen görünümleri hakkında sorulduğunda Holmes, Elle dergisine şunları söyledi: "Sanırım sadece benzer zevklere sahibiz."

Haberin Devamı

Dergiye göre, yeni çift, sadece davetlilerin katıldığı etkinlik boyunca birbirlerine olan sevgilerini sergilediler ve "fısıldayıp kıkırdadılar".

Tom Cruise’dan olaylı şekilde boşandıktna sonra kendini işine ve tek çoğu olan kızı Suri’yi büyütmeye adayan Katie Holmes’un adı o gün bugündür sadece Jamie Foxx2la yaşadığı ilişkiyle anılmıştı.

Uzun zamandır yalnız olan Katie Holmes’un kalbini çalan Jason Bard Yarmosky, dünya çapında tanınmış bir sanatçı. Hem ressam hem de heykeltıraş olan Jason Bard Yarmosky, bir yandan da önemli sergilerin küratörlüğünü yapıyor ve eserleri birçok ülkede sergileniyor.