İlişkide sürdürülebilirliğin sırrı Kıvanç’tan geldi

Yerli popüler figürler ya da kısaca “ünlüler” diyelim; röportajlarda hep sıkılır ve genel geçer, yavan cümleler kurarak durumu geçiştirirler ya.

Bu nedenle pek az ünlü kendisiyle yapılan röportaj üzerine çalışır, cümleleri üzerine önceden düşünür.

Son zamanlarda bir ünlüden duyduğum en anlamlı röportaj cümleleri ise Kıvanç Tatlıtuğ’tan geldi.

L’Officiel dergisinden İnan Kırdemir’e verdiği röportajda Başak’a olan aşkını şöyle anlatmış Kıvanç: “Ben Başak’ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim.

Çok sevmek yetmedi çünkü...Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor.Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey.Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi.Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele”.

Kıvanç bu sözleriyle farkında olmadan “ilişkide sürdürülebilirliğin” sırrını açıklamış:Çok sevmenin yetmemesi ve buna karşılık her gün başka türlü sevmeyi öğrenmek...Düşününce hak vermemek elde değil.Çok sevmek sürdürülebilir bir durum değil.Eninde sonunda hem kendin yorulup bıkıyorsun hem de karşındaki...Kimisi için bu yorulma yıpranma yıllar sonra oluyor, kimisi için daha kısa.Ama Kıvanç’ın dediği gibi her gün başka türlü sevmeyi öğrenmek, yenilikçi ve aynı zamanda emek isteyen bir durum.O emek aslında günümüzün hızlı ruhuyla çelişiyor, ama galiba ilişkide yavaşlayabilmek önemli.Yavaşlayınca her şey kendiliğinden ‘olmaya’ başlıyor.O zaman yazının sonunda herkese iyi dilekler saçayım:Kıvanç ve Başak gibi sürdürülebilir ilişkileriniz olsun...