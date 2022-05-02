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İlişkide sürdürülebilirliğin sırrı Kıvanç’tan geldi

#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer#Başak Dizer Tatlıtuğ
İlişkide sürdürülebilirliğin sırrı Kıvanç’tan geldi
Onur BAŞTÜRK

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e olan aşkını duygusal sözlerle dile getirdi. Tatlıtuğ, "Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi.'' dedi. Kelebek yazarı Onur Baştürk ünlü oyuncunun verdiği röportajı kaleme aldı.

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Yerli popüler figürler ya da kısaca “ünlüler” diyelim; röportajlarda hep sıkılır ve genel geçer, yavan cümleler kurarak durumu geçiştirirler ya.

Bu nedenle pek az ünlü kendisiyle yapılan röportaj üzerine çalışır, cümleleri üzerine önceden düşünür.

Son zamanlarda bir ünlüden duyduğum en anlamlı röportaj cümleleri ise Kıvanç Tatlıtuğ’tan geldi.

L’Officiel dergisinden İnan Kırdemir’e verdiği röportajda Başak’a olan aşkını şöyle anlatmış Kıvanç: “Ben Başak’ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim.

İlişkide sürdürülebilirliğin sırrı Kıvanç’tan geldi


Çok sevmek yetmedi çünkü...

Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor.

Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey.

Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi.

Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele”.

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İlişkide sürdürülebilirliğin sırrı Kıvanç’tan geldi


HIZLI RUHUYLA ÇELİŞİYOR MU

Kıvanç bu sözleriyle farkında olmadan “ilişkide sürdürülebilirliğin” sırrını açıklamış:

Çok sevmenin yetmemesi ve buna karşılık her gün başka türlü sevmeyi öğrenmek...

Düşününce hak vermemek elde değil.

Çok sevmek sürdürülebilir bir durum değil.

Eninde sonunda hem kendin yorulup bıkıyorsun hem de karşındaki...

Kimisi için bu yorulma yıpranma yıllar sonra oluyor, kimisi için daha kısa.

Ama Kıvanç’ın dediği gibi her gün başka türlü sevmeyi öğrenmek, yenilikçi ve aynı zamanda emek isteyen bir durum.

O emek aslında günümüzün hızlı ruhuyla çelişiyor, ama galiba ilişkide yavaşlayabilmek önemli.

Yavaşlayınca her şey kendiliğinden ‘olmaya’ başlıyor.

O zaman yazının sonunda herkese iyi dilekler saçayım:

Kıvanç ve Başak gibi sürdürülebilir ilişkileriniz olsun...

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