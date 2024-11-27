Kısacık ilişkisi ünlü şarkıcının aklından hiç çıkmıyor... 'O günü hatırlayınca utanıyorum... Eski sevgilim bir melekti'

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Tıpkı ünlü şarkıcı Robbie Williams gibi!

2010 yılından bu yana Ayda Field ile mutlu ve dört çocuklu bir evlilik sürdüren Williams, gençlik yıllarını konu alan bir belgesel için eski defterleri karıştırdı...

O defterin sayfaları arasından da hiç unutamadığı eski sevgilisi Nicole Appleton çıktı.

50 yaşındaki Robbie Williams, 1990'larda birlikte olduğu Appleton hakkında belki de birçok eski sevgilinin duymak isteyeceği o cümleyi kurdu: "O tam bir melekti."

Ünlü şarkıcı röportajda Appleton ile ilişkisinden bir bebek beklediklerini ama baskılar yüzünden onu aldırmak zorunda kaldıklarını da hatırlattı.

BEBEKLERİNİ DAHA DOĞMADAN KAYBETMİŞLER

Şimdi her ne kadar artık orta yaşlı iyi bir aile babası olsa da Robbie Williams'ın gençlik yılları çok hareketli geçti.

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İşte Better Man (Daha İyi Bir Adam) adlı belgesel de ünlü şarkıcının o dönemini masaya yatırıyor.

Robbie Williams, belgeselle ilgili olarak Hello dergisine verdiği röportajda eski aşkı Nicole Appleton'ı da andı.

Belgeselin ön gösterimine onu da davet ettiğini anlatan Williams "En zoru da Nicole'ü izlemek ve onun bebeğimizden daha dünyaya gelmeden kurtulması gerektiği yönündeki talimatları uyguladığını görmekti" dedi.

Robbie William, bunları anlatarak gençlik yıllarının en trajik olayını bir kez daha yaşadı sanki.

'ONA TELEFON ETTİM... KARŞILIKLI AĞLADIK'

Orada söylediğine göre Nicole Appleton birliktelikleri sırasında hamile kaldı. Fakat sonra bebeği aldırmak zorunda kaldılar.

Söylediğine göre Nicole'ü bebeğini aldırması için zorlayan kendisi değildi. Ama sonra da şu itiraf geldi Williams'tan "Ama ben korkunç bir sevgiliydim. O sırada kötü alışkanlıklarımın ve bağımlılıklarımın doruğundaydım. Hala ne zaman o dönemi hatırlasam kalbim kırılıyor. O zaman olduğum kişi aklıma gelince utanıyorum. Çünkü Nicole tam bir melekti."

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Robbie Williams'ın röportajda söylediğine göre belgeselin ön gösteriminden sonra Nicole Appleton hemen salondan ayrıldı. Sonra o da eski sevgilisine telefon etti ve o görüşme sırasında birlikte ağladılar.

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PLAK ŞİRKETİNİN BASKISIYLA BEBEĞİNİ ALDIRDI

Nicole Appleton da hayatının bu en zor dönemini 2002 yılında piyasaya çıkan Together (Birlikte) adlı kitabında anlatmıştı.

Orada yazdığına göre Appleton, Robbie Williams ile ilişkisinden hamile kaldı. Ama o sırada üyesi olduğu All Saints adlı grubun plak şirketi bu hamileliği bitirmesi için ona baskı yaptı.

Appleton, o süreçte Robbie Williams'ın aslında bu bebeğin dünyaya gelmesini istediğini de belirtti: "Hamile olduğumu duyunca Robbie elini karnıma koydu ve 'Bu bebek benim hayatımı kurtaracak' dedi" satırlarıyla o anı anlattı.

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Ama sonuç olarak Nicole Appleton plak şirketinin baskısına boyun eğdi ve bebeği aldırdı.

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İLİŞKİ KISA SÜRDÜ AMA ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Robbie Williams ile Nicole appleton, 1997 yılında bir programda tanıştılar. Sonra da aralarında bir aşk doğdu.

Aslında ilişkileri çok uzun değil sadece dokuz ay sürdü. Ama belli ki etkileri ikisi için de çok derindi.

Artık başka hayatları olmasına rağmen hala birbirlerini iyi bir şekilde anıyorlar.

Nicole Appleton daha sonra müzik dünyasının bir başka yıldızı olan Liam Gallagher ile evlendi. Bu evlilikten şu anda 22 yaşında olan Gene adında bir oğlu bulunuyor.

Fakat Appleton'ın 2008 yılında başlayan evliliği 2014 yılında sona erdi. Bunun nedeni de Appleton'ın, kocası Gallagher'ın Amerikalı gazeteci Liza Ghorbani'den bir oğlu olduğunu öğrenmesiydi.

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Appleton, şimdi Stephen Haines ise ikinci evliliğini sürdürüyor. Gayet mutlu giden bu evlilikten de Skipper adında bir kız annesi oldu.





Robbie Williams ise 13 yıldır Ayda Field ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.