İlişki durumları karışık... Çocuk bile yaptılar ama sevgili olup olmadıklarını kendileri de bilmiyor!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 12:48

Normal kadın- erkek ilişkilerinin nasıl yürüyeceği bellidir... İki kişi birbirine aşık olur... Bazen sevgili olarak kalırlar, bazen yuva kurup çocuk sahibi olurlar. Ama kimi zaman evlilikler yürümez ve çiftler boşanır... Kısaca özetlersek "sıradan" dünyada olup bitenler böyle.

Gösteri dünyası söz konusu olduğunda ise işleri bu kadar kolay formüle etmek pek mümkün olmuyor...

Elbette ünlüler arasında da evlenip normal yuva kuranlar var... Hatta özellikle eski kuşakta bunu yıllar yılı sürdüren örnekleri görmek de mümkün. Yine de bu genele yayılmıyor..

Bazen çiftler evlenmeden bebek sahibi olup sonra ayrılıyor... Bazen resmen evlenmeseler de yıllar yılı yuvalarını ayakta tutuyorlar.

ONLARIN DURUMU BELİRSİZ
Uzun sözün kısası son dönemde bunların hiçbirine uymayan, karmaşık ilişki durumlarıyla konuşulan bir ünlü çift var: Megan Fox ile Machine Gun Kelly ya da gerçek adıyla Carson Baker.

İki yılı aşan ilişkileri sırasında çiftin yaşamadığı şey kalmadı...

Önce romantik ilişkiye başladılar. Sonra nişan haberi geldi... Ardından ayrıldıkları duyulmuştu ki bu kez el ele ortaya çıktılar. Tam hayranları buna alışmıştı ki bu kez hamileliğini duyurdu Megan Fox.

Bu duyurunun üzerinden daha çok zaman geçmemişti bu kez de Machine Gun Kelly'nin Megan Fox'u aldattığı öğrenildi. Güzel oyuncu karnı burnundayken nişanlısını terk etti.

Özetle ikilinin cephesinde bir dizi baş döndüren gelişme yaşandı.

ORTAK ÇOCUKLARI DOĞDU... İŞLER DEĞİŞTİ
Ama bu yılın mart ayında kızları dünyaya gelince bu kez işler değişti..

Megan Fox ile Machine Gun Kelly, bebek sayesinde yeniden görüşmeye başladılar.

Daha da ötesinde ikili, yeni doğan küçük kızlarını da yanlarına alıp birlikte tatile gittikleri Kosta Rika'da havalimanında görüntülendi.

Yine herkes barıştıklarını düşünse de bu konu yine açık değil.

Megan Fox ile Machine Gun Kelly'ye yakın bir kaynağa bakılırsa ikili, en azından Saga Blade adını verdikleri kızlarının hatırına aralarını düzeltmeye çalışıyor.

İLİŞKİNİN ADINI KOYMAYA YANAŞMIYORLAR
Ama yine de ilişkilerinin "adını koymaya" çok yanaşmıyorlar.

Tam da bunların üstüne Machine Gun Kelly, sanki birlikte yaşadıklarını ima eden sözler sarf etti katıldığı bir programda.

35 yaşındaki şarkıcı Today With Jenna And Friends (Jenna ve Arkadaşlarıyla Bugün) adlı yayına konuk oldu.

Orada da 39 yaşındaki Megan Fox'un, anneliğine övgüler yağdırdı. Kendisinin bebek bakımı konusunda öyle çok da etkili bir rol üstlenmediğini söyledi.

BÜTÜN TEBRİKLERİ MEGAN İÇİN ALIYORUM'
"Birisi bana geçen gün çok iyi bir baba olduğumu söyledi. Sadece bebeği kucağımda tuttuğum için" diye konuştu Machine Gun Kelly.

Söylediğine göre bunları duyan Megan Fox da "öfkeden kudurdu.."

Bunun nedenini de Fox'un kızgınlığına hak verir şekilde şöyle anlattı Machine Gun Kelly: "Ben sadece gitar çalıyorum... Bebeğin mutlu olmasını umuyor ve dua ediyorum."

Machine Gun Kelly, bebekle hayatının "muhteşem" olduğunu sözlerine ekledi. Ama sonra da bebeğin bakımında "aslan payının" kendisinde olduğunu düşünenlerin yanıldığını belirtti.

Sonra da şunları söyledi: "Bana gelen tebrikleri geri plana itip hepsini Megan'a iletmek istiyorum. Çünkü gerçekten bütün işi o yapıyor..."

Bu arada hemen hatırlatalım... Aslında Machine Gun Kelly'nin ilk kez baba oluşu değil bu. Ünlü şarkıcının Emma Cannon'dan 16 yaşında Casie Colson Baker adında bir kızı bulunuyor.

Yine de Megan Fox, bu konuda ondan daha tecrübeli. 2010 ile 2021 arasında ilk evliliğini yaptığı Brian Austin Green'den üç tane erkek evlat sahibi oldu.

