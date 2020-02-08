İlayda Alişan: Bu ödül bana uğur getirecek

Bu sene ‘Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar’dan biri de sizsiniz. Ödül haberini nerede, ne şekilde aldınız?

- Setteydim. Telefonum çaldı, “Pantene Yıldızı Parlayan olmaya hazır mısın?” dediler. Çok heyecanlandım. Sanırım o anı hiç unutmayacağım.

Bu ödülün geçtiğimiz senelerde kazananların kariyerlerine önemli etkileri oldu. Siz kariyerinize nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz?

- Verdiğin emeklerin sonucunda ödül almak ve başarının takdir edilmesi tarif edilemez bir gurur. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ise ülkemizde düzenlenen en prestijli törenlerden biri, o nedenle heyecanım gün yaklaştıkça artıyor. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünün kariyerimi olumlu yönde etkileyeceğine ve bana uğur getireceğine inanıyorum.

ALİNA VE EBRU’YLA ENERJİMİZ TUTTU

Törende önemli bir rolünüz var. Hazırlıklara başladınız mı? “Gün benim günüm olacak” diyor musunuz?

- Tabii ki çoktan başladık. Hatta uzun zamandır bu gecenin hazırlığını konuşuyoruz. Çok önemli bir gece benim için. Hem kırmızı halıda hem de sahnede kendimi iyi ve enerjik hissedebilmem için nasıl göründüğüm önemli.

O gece kendimi daha mutlu ve güzel hissetmemi sağlayacak en önemli şey tabii ki saçlarım. Özellikle bu tarz özel gecelerde ve etkinliklerde saçlarımın iyi olması bana kendimi çok daha özgüvenli ve güçlü hissettiriyor. Saçım en iyi halinde görünürken, kıyafetim ve makyajımla birbirlerini tamamladığı zamanı hayal ediyorum ve motivasyonum daha da yükseliyor. 28 Şubat’ta da “Gün benim günüm” diyeceğim, bunu şimdiden hissedebiliyorum.

Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünün bu yılki diğer kazananları Alina Boz ve Ebru Şahin’le reklam çekimlerinde birlikteydiniz. Nasıldı onlarla çalışmak?

- Birbirinden güzel insanlar tanıdım. Her şeyiyle çok keyif aldığım bir süreç oldu. Alina’yı zaten uzun zamandır tanıyorum. Ebru’yla yeni tanıştık. Enerjimiz tuttu, keyifli bir çekim yaptık. Uzun saatler sürmesine rağmen herkesin çok eğlendiği bir işti diyebilirim. Önder Tiryaki ve ekiple bir araya gelip kendi saç tipime uygun bakım yöntemleri hakkında çok güzel ipuçları da aldım, o da benim için bir artı oldu.

SAÇLARIM GÜZEL OLDUĞUNDA KENDİMİ HARİKA HİSSEDİYORUM

Törene nasıl hazırlanıyorsunuz? Saçlarınıza nasıl bakıyorsunuz?

- Tüm kadınlar gibi ben de saçlarım güzel olduğunda kendimi harika hissediyorum. Deneme çekimleri, galalar gibi özel günlerde benim için saçlarımın iyi gözükmesi motivasyonumu ve o günkü enerjimi pozitif etkiliyor, kendimi daha güçlü hissetmemi sağlıyor.O nedenle bu senenin Pantene Altın Kelebek temasının da tam benlik olduğunu düşünüyorum. Aynaya bakıp kendimi beğendiğimde güne “Gün benim günüm” diyerek mutlu başlayabiliyorum.Ben saçlarımı senelerdir hep uzun kullanmayı seviyorum, fakat çekimler sırasında çok fazla ısıya maruz kalabiliyor.Bu yüzden sette ve özellikle evde saçıma iyi bakmayı ihmal etmiyorum. Düzenli olarak bakım yapmak ve saçlarımın güçlü ve sağlıklı görüntüsünü daima koruyabilmek benim için çok önemli.Her yıkamada Pantene Onarıcı ve Koruyucu Bakım şampuan ve saçlarımı 3 dakikada onaran Pantene 3 Dakikada Mucize Kremi kullanıyorum.Gerçekten benim kurtarıcım diyebilirim. Üstelik bence en keyifli yanlarından biri çok güzel kokması ve saçlarımın duştan sonra yumuşacık olması. Yalnızca duşta değil gün içerisinde de, özellikle setlerde Pantene Argan Yağlı Elixir ile saçlarımı ağırlaştırmadan bakım yapmaya devam ediyorum.

NESLİHAN’IN AŞKINA ÇOK ŞEY BORÇLUYUM

2019’u özetlemenizi istesem, seçeceğiniz kelimeler ne olur?

- Kendi adıma yoğun bir yılı geride bıraktım. Getirdikleriyle, her anıyla benim için çok güzel geçti 2019. Güzel başlangıçlar yaptığım, güzel haberler aldığım, çok çalıştığım, çokça mutlu olduğum bir yıl oldu. 2020’nin de aynı güzellikte olmasını diliyorum.

“Çukur”da Akşın’ı canlandırıyordunuz, karakterin ölümünün ardından “Şampiyon” dizisine geçtiniz. Yeni karakteriniz Neslihan’ın yolculuğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Oynadığım her karakter benim için yeni bir yolculuk. Onun üzerine düşünmek, tartışmak, yolda giderken keşif yapmak işin en kıymetli ve keyifli yanı. Neslihan’a, onun yolculuğuna, iniş çıkışlarına, ailesine olan bağlılığına ve aşkına çok şey borçluyum. Hayattan bir şeyler buluyorum onda. “Gerçek şeyler” ya da bir şeyler ekliyorum.

HAYALLER, HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ZAMANLARDA KARŞIMIZA ÇIKMAYI SEVİYOR

Çocuk yaşlardan bu yana oyunculuk yapıyorsunuz. İlk aşkınız bu meslek miydi?

- Hayalperest bir çocuktum ben. Her şey olmak isterdim. Sanırım bu yüzden oyunculuk yaparken kendimi bulduğumu hissediyorum. Çok farklı renkleri ve nüansları var. Şimdi dönüp geriye baktığımda “iyi ki” diyorum.

Daha önce psikolog olmak istiyordunuz, aklınızı ne çeldi?

- Oyunculuğa başladığım ilk gün anlamıştım bu yolu yürüyeceğimi. Aslında başka bir yerde kendimi mutlu hissedemeyeceğimi biliyordum içten içe. O zamanlar çok küçüktüm, insanız her gün büyüyor ve gelişiyoruz. Fikirlerimiz, arzularımız ve hayallerimiz değişebiliyor. Hayat sürprizlerle dolu, kurduğumuz hayaller onları hiç beklemediğimiz zamanlarda karşımıza çıkmayı seviyor. Ben çok acele etmedim, beni bekleyen şeylerin bir zamanı olduğuna inandım hep. Akışına bıraktım yani. Aklımın çelinmesi demeyelim de içimdeki sese kulak verdim diyebilirim.

BU YAZ EĞİTİM İÇİN YURTDIŞINA GİDECEĞİM

Önümüzdeki dönem için ne gibi projeler var gündeminizde? Neler yapmak istiyorsunuz?

- Önümdeki işe konsantre olmayı seviyorum ben. Akışına bıraktım. Yaz aylarında yurtdışına gitmeyi düşünüyorum eğitim almak için. Döndükten sonra umarım içime sinen ve en önemlisi kendimi mutlu hissettiğim bir işin içinde yer alırım.

VE GÜZELLİK İZ BIRAKIR

Küçükken Beren Saat’i çok beğeniyormuşsunuz. Zamanla beğenileriniz değişti mi? Kimlerle aynı projede rol almak istersiniz?

- Elbette ki fikirler zamanla değişiyor. Her gün yeni şeyleri keşfediyor ve beğeniyorum. Bazen dün yaptığımı beğenmiyorum. Bunun bana yenilikler katacağına inanıyorum. Beren Saat’i tabii ki hâlâ çok başarılı buluyorum. Beğendiğim oyunculara eklenen yeni isimler de var şimdi. Başarı ve güzellikler iz bırakır. Birlikte oynamak istediğim bir oyuncu var ama söylemeyeceğim, belki bir gün oynarsak söylerim.