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İkizler doğdu! Seray Sever anne oldu

#Seray Sever#Eray Sünbül#Sofia
İkizler doğdu Seray Sever anne oldu

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasasına oturan 49 yaşındaki Seray Sever anne oldu.

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Sezaryen doğum yapan Sever, ikiz bebeklerine kavuştu. Çift kızlarına Sofia ve Alya isimlerini verdi.

Doğuma günler kala babasını kaybetti

Seray Sever, 8 Mart'ta babasının ölümü ile sarsılmıştı. Zor günleri atlatmaya çalışan Sever, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi.

'Babam içimde yaşıyor' diyen Seray Sever, karnı burnunda fotoğraflarının altına şu notu düşmüştü:

"Zaman hızla akıp geçiyor… Yaşadığımız boyut tam bir dualite; doğum ölüm, sevinç, üzüntü, kahkaha, ağlama saymakla bitmez. İnsanoğlu bu iniş çıkışlarla, hem hiç ölmeyecekmiş gibi doyasıya yaşamak hem de yarın ölecekmiş gibi farkındalık geliştirmek durumunda. Her aldığımız nefes şükür sebebi... Her an çok kıymetli, özellikle sevdiklerimizle paylaştığımız! Çok şanslıyım böyle bir babanın evladı olduğum için; diğer taraftan çok acı çekiyorum bu kadar yüksekten düştüğüm için…"

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İkizler doğdu Seray Sever anne oldu

"Yine de onun istediği ve beklediği şekilde yoluma devam edeceğim. Dimdik ve güçlü, yaşama sarılarak, anıları yaşatarak ve beklentilerini karşılayarak canım babam. Kızlarımız en büyük motivasyonum. Allah'ım onları lütfuyla, kolaylıkla, sağlıkla ve hayırlısıyla kucağımıza almayı nasip etsin en büyük duam. Anne olmak isteyen her kadın için deneyimlerimi ve yolumu bir bir paylaşacağım. "

İkizler doğdu Seray Sever anne oldu

"Biz elimizden geleni yapalım ve gerisini Rabbim'e bırakalım. Ben son aylarda insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu kendi yaşadıklarımla anladım. İnsan acılarla büyüyor, evriliyor. Her şeye farklı bir perspektiften bakabilmek, inançlı olmak, evrende her şeyin enerji olduğu bilincinde olmak ve hiçbir şeyin kaybolmadığını idrak edebilmek dayanma gücü veriyor. Akıştayım, tevekküldeyim ve canım babam içimde yaşıyor. En güvenli yerde..."

İkizler doğdu Seray Sever anne oldu

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#Seray Sever#Eray Sünbül#Sofia

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