İkisinin de tüm dünyası tek kızları… Çocuklar anlaştı, rahatladılar! ‘Bu evlilik işi olur gibi’

Aralarında yaş farkı olduğu için kimileri bu aşka şans vermemişti. Ama Hollywood’un yıldız ismi Bradley Cooper ve podyumların ünlü modeli Gigi Hadid herkesi yanılttı.

Ekim 2023’ten beri birlikte olan ünlü aşıklar ilişkilerini giderek ilerletiyorlar. Hatta söylenenlere göre Gigi Hadid artık sevgilisi Bradley Cooper’dan bir evlenme teklifi bekliyor.

Bradley Cooper evlilik işine hâlâ biraz şüpheyle yaklaşıp bu teklifi ötelese de aslında ünlü çift için bu yolda pek de engel kalmamış gibi.

İkisi için de dünyanın merkezinde küçük kızları var. Ve Bradley Cooper’ın kızı Lea ve Gigi Hadid’in kızı Khai şimdiden çok iyi anlaşmaya başladılar ve kaynaşıp kardeş gibi oldular.

Birliktelikleri ilerledikçe kızlarını da bir araya getirmeye ve onları birbirlerine alıştırmaya çalışan Bradley Cooper ve Gigi Hadid bunun olumlu sonuçlanması ve kızlarının birbirlerini sevmesi üzerine rahat bir nefes aldılar.

Bradley Cooper’ın 8 yaşındaki kızı Lea’nın annesi ünlü model Irina Shayk. Çift 2015’ten 2019’a kadar birlikte olmuş, kızları doğsa da bu ilişki evliliğe gitmeden bitmişti.

Gigi Hadid’in kızı Khai de ünlü şarkıcı Zayn Malik’le olan ilişkisinden doğdu. Bir dargın bir barışık aşıklar Zayn Malik’in Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid’le şiddetli bir kavga etmesinin ardından tamamen bitti.

Birliktelikleri sonlandıktan sonra Gigi Hadid kızının üzerine titreyerek modellik işlerini bile onun programına en uygun şekilde olması koşuluyla kabul etti. Hatta “Madem kızımda ayrı kalıyorum kazandığım para buna değmeli” şeklinde bir açıklama yaptı.

Bradley Cooper ise daha farklı bir babalık süreci yaşadı. Kızı doğduğunda ona ve babalığa alışmakta zorlandığını söyleyen ünlü oyuncu zaman içinde kızı Lea ile ayrılmaz bir ikili haline geldi.

Çiftin yakın çevresi basına Bradley Cooper’ın Gigi Hadid’in çevresine kolayca uyum sağladığını söylüyor. Bradley Cooper Gigi’nin ailesinin ve arkadaşlarının yanında çok rahat.

Üstelik bu haliyle de söylenenlere göre anne Yolanda Hadid’in gözüne girmeyi çoktan başarmış… Herkes Gigi Hadid’in Bradley Cooper’ın yanında ne kadar rahat ve mutlu olduğunu konuşuyormuş…

Önlerinde tek engel olarak gördükleri çocuklarının rahatını ve dostluğunu da sağlayan çiftin aceleleri olmasa da evlilik planladığı söyleniyor. Yoğun iş programlarını da hep birbirlerine göre ayarlıyorlarmış.

Gösterişi pek sevmeyen ikili akşamları evlerinde yemek yiyip çocuklarıyla vakit geçirmeyi ya da arkadaşlarıyla yemeğe gitmeyi diğer her şeye tercih ediyormuş.