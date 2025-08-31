×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

İkisinin de tüm dünyası tek kızları… Çocuklar anlaştı, rahatladılar! ‘Bu evlilik işi olur gibi’

Güncelleme Tarihi:

#Gigi Hadid#Bradley Cooper#Ünlü Çiftler
İkisinin de tüm dünyası tek kızları… Çocuklar anlaştı, rahatladılar ‘Bu evlilik işi olur gibi’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 07:14

İki senedir büyük bir aşk yaşayan ünlü çift başlarda bu ilişkiyi gizlemek için epey uğraşmış, peşlerine takılan gazetecilerden kaçabilmek için az ter dökmemişti. Arkadaş evlerinde buluşan, gözlerden uzakta bir araya gelen ünlü aşıklar artık bundan vazgeçti.

Haberin Devamı

Aralarında yaş farkı olduğu için kimileri bu aşka şans vermemişti. Ama Hollywood’un yıldız ismi Bradley Cooper ve podyumların ünlü modeli Gigi Hadid herkesi yanılttı.

Ekim 2023’ten beri birlikte olan ünlü aşıklar ilişkilerini giderek ilerletiyorlar. Hatta söylenenlere göre Gigi Hadid artık sevgilisi Bradley Cooper’dan bir evlenme teklifi bekliyor.

İkisinin de tüm dünyası tek kızları… Çocuklar anlaştı, rahatladılar ‘Bu evlilik işi olur gibi’

Bradley Cooper evlilik işine hâlâ biraz şüpheyle yaklaşıp bu teklifi ötelese de aslında ünlü çift için bu yolda pek de engel kalmamış gibi.

İkisi için de dünyanın merkezinde küçük kızları var. Ve Bradley Cooper’ın kızı Lea ve Gigi Hadid’in kızı Khai şimdiden çok iyi anlaşmaya başladılar ve kaynaşıp kardeş gibi oldular.

Haberin Devamı

İkisinin de tüm dünyası tek kızları… Çocuklar anlaştı, rahatladılar ‘Bu evlilik işi olur gibi’

Birliktelikleri ilerledikçe kızlarını da bir araya getirmeye ve onları birbirlerine alıştırmaya çalışan Bradley Cooper ve Gigi Hadid bunun olumlu sonuçlanması ve kızlarının birbirlerini sevmesi üzerine rahat bir nefes aldılar.

Bradley Cooper’ın 8 yaşındaki kızı Lea’nın annesi ünlü model Irina Shayk. Çift 2015’ten 2019’a kadar birlikte olmuş, kızları doğsa da bu ilişki evliliğe gitmeden bitmişti.

İkisinin de tüm dünyası tek kızları… Çocuklar anlaştı, rahatladılar ‘Bu evlilik işi olur gibi’

Gigi Hadid’in kızı Khai de ünlü şarkıcı Zayn Malik’le olan ilişkisinden doğdu. Bir dargın bir barışık aşıklar Zayn Malik’in Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid’le şiddetli bir kavga etmesinin ardından tamamen bitti.

Birliktelikleri sonlandıktan sonra Gigi Hadid kızının üzerine titreyerek modellik işlerini bile onun programına en uygun şekilde olması koşuluyla kabul etti. Hatta “Madem kızımda ayrı kalıyorum kazandığım para buna değmeli” şeklinde bir açıklama yaptı.

İkisinin de tüm dünyası tek kızları… Çocuklar anlaştı, rahatladılar ‘Bu evlilik işi olur gibi’

Haberin Devamı

Bradley Cooper ise daha farklı bir babalık süreci yaşadı. Kızı doğduğunda ona ve babalığa alışmakta zorlandığını söyleyen ünlü oyuncu zaman içinde kızı Lea ile ayrılmaz bir ikili haline geldi.

Çiftin yakın çevresi basına Bradley Cooper’ın Gigi Hadid’in çevresine kolayca uyum sağladığını söylüyor. Bradley Cooper Gigi’nin ailesinin ve arkadaşlarının yanında çok rahat.

İkisinin de tüm dünyası tek kızları… Çocuklar anlaştı, rahatladılar ‘Bu evlilik işi olur gibi’

Üstelik bu haliyle de söylenenlere göre anne Yolanda Hadid’in gözüne girmeyi çoktan başarmış… Herkes Gigi Hadid’in Bradley Cooper’ın yanında ne kadar rahat ve mutlu olduğunu konuşuyormuş…

Önlerinde tek engel olarak gördükleri çocuklarının rahatını ve dostluğunu da sağlayan çiftin aceleleri olmasa da evlilik planladığı söyleniyor. Yoğun iş programlarını da hep birbirlerine göre ayarlıyorlarmış.

Haberin Devamı

İkisinin de tüm dünyası tek kızları… Çocuklar anlaştı, rahatladılar ‘Bu evlilik işi olur gibi’

Gösterişi pek sevmeyen ikili akşamları evlerinde yemek yiyip çocuklarıyla vakit geçirmeyi ya da arkadaşlarıyla yemeğe gitmeyi diğer her şeye tercih ediyormuş.

Gözden KaçmasınKızları topladı, bekarlığa veda etti... Beyazlara bürünüp tül duvağını taktı: Dikkat gelin varKızları topladı, bekarlığa veda etti... Beyazlara bürünüp tül duvağını taktı: Dikkat gelin var!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gigi Hadid#Bradley Cooper#Ünlü Çiftler

BAKMADAN GEÇME!