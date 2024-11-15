İkisi de yuvalarını bu uğurda yıktı… Şimdi aşktan başları dönüyor: Hiç böyle mutlu olmamışlardı

Haberin Devamı

Oysa bu beklenmedik ayrılığın üzerinden bir yıl geçtikten sonra gerçeklerin hiç de böyle olmadığı, herkesin hakkında endişelendiği ünlü aktörün aslında büyük bir mutluluk yaşadığı ama bunu herkeslerden sakladığı ortaya çıktı…

Hugh Jackman ve aşkını dilinden düşürmediği 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness, Eylül 2023'te ayrıldıklarını açıkladılar. Hugh Jackman ve 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness'ın evliliği geçen sene eylül ayında bitmişti... Bu habere yıldız oyuncunun hayranları çok şaşırdı ancak ayrılığın altında yatanları bilen belli ki çok kişi vardı...

27 YILLIK YUVASI BİR ANDA YIKILDI

Haberin Devamı

Kariyerinin başlarından beri hep bu mutlu evlilikle, sadakati ve karısına duyduğu sevgiyle özdeşleşen ve iyi bir aile babası imajı çizen Hugh Jackman’ın boşanma haberi herkesi şaşırtmıştı.

Hugh Jackman son bir yıldır biten evliliğinin ardından bir başına kalmış ve üzülürmüş gibi görüntü verse de gerçeklerin bambaşka olduğu ortaya çıktı

Çift ayrıldıklarını duyurduklarında artık hayatlarında bir başka döneme girdiklerini, ilişkilerinin de başka bir boyuta geçtiğini belirterek dost kalacaklarını ve iki çocuklarına anne babalık yapmaya birlikte devam edeceklerini söylemişti.

AŞKLARI BİTMİŞTİ AMA EVLİ KALMAYA DEVAM ETTİLER

Hayranları bu habere şaşırsa da Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness’ın yakın çevresi aslında bu haberi bekliyordu. Çünkü söylenenlere göre ikilinin arasındaki aşk uzun zaman önce bitmiş, artık iki iyi dosttan ibaret hale gelmişlerdi.

Hugh Jeckman bir süredir tiyatro sahnesine birlikte çıktığı rol arkadaşı Sutton Foster'la büyük bir aşk yaşıyor... Foster da 10 yıllık eşinden kısa bir süre önce ayrılmıştı

Haberin Devamı

Daha bu ayrılığın yankısı sürerken Hugh Jackman’ın birlikte sahne aldığı tiyatro yıldızı Sutton Foster’la ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKARKEN YAKINLAŞMIŞLARDI

Jackman ve Foster Broadway müzikali The Music Man’de birlikte rol almışlardı, Aralık 2021'den Ocak 2023'e kadar devam eden oyun süresince de aralarında derin bir bağ oluşmuştu.

Müzikal provaları sırasında saatlerce sohbet etmeye başlayan, bu sırada epey yakınlaşan ve aralarında romantik bir bağ doğan ikilinin evlilikleri de bu sebepten bitmiş...

Müzikal sahnelendiği sürece kırmızı halılarda, özel davetlerde ve galalarda sarmaş dolaş poz veren Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın bu yakınlaşma sırasında birbirlerine aşık oldukları ve o zamandan beri de birlikte oldukları ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İKİ EVLİLİK DE BU AŞK YÜZÜNDEN BİTMİŞ

Bu dedikodular duyulduğunda Sutton Foster’ın da 10 yıllık evliliğini bitirdiği ve kocası Ted Griffin'den boşanmak için dava açtığı öğrenildi.

Şimdilik pek ortalıkta gözükmemeyi seçen taze aşıklar New york'ta gizlice buluşmaya devam ediyor

Üstelik bu ilişki dile düşünce Deborra Lee Furness’ın da aslında durumu bildiği, Hugh Jackman’la evliliklerinin de bu yasak aşk yüzünden bittiği söylenmeye başladı. Taze aşıklar birbirlerine gönül verince ikisi de evliliklerini sonlandırdı.

TANIYANLAR HABERLERE ŞAŞIRMADI… HERKES BİLİYORDU AMA SUSTU

Ancak Hugh Jackman ve Sutton Foster’ı tanıyanlar ve son birkaç yıldır etraflarında bulunanlar bu aşkın iki oyuncunun evlilikleri sürerken başladığı konusunda ısrarlı…

Hugh Jackman'ın ayrıldığı eşi Deborra Lee Furness'ın da bu ilişkiden haberi olduğu ancak konu hakkında hiç konuşmadığı iddia edildi

Haberin Devamı

Hatta bu ilişkinin özellikle Broadway çevrelerinde duyulduğu, Deborra Lee Furness da dahil herkesin durumu bildiği ancak suskun kaldığı ortaya çıktı.

“HAYATLARININ EN MUTLU GÜNLERİNİ YAŞIYORLAR”

Aşkları ortaya çıktığından beri adları manşetlerden inmeyen Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın ilişkilerinin çok iyi gittiği, “kaygısız” ve “neşeli” oldukları ve büyük bir mutluluk yaşadıkları söyleniyor.

Hatta basına konuşan isimsiz kaynaklar ikilinin bu aşka düştüklerinden beri “hayatlarının en mutlu” günlerini yaşadıklarını anlatıyor. Hugh Jackman ve Sutton Foster hâlâ bir çift olarak kamuoyunun karşısına çıkmadılar ancak bu aşk sayesinde bulutların üzerinde yaşıyorlar ve mutluluktan ayakları yerden kesilmiş halde. “Birbirlerine aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek istiyorlar” denen Jackman ve Foster çiftinin aşkın cicim aylarını yaşayan her çift gibi işlerinden kalan boş zamanlarını birlikte geçiren sıradan bir çift oldukları ancak tüm bunları gizlice yaptığı söyleniyor

Haberin Devamı

PARKTA ROMANTİK YÜRÜYÜŞLER…

Taze aşıklar zamanlarını New York çevresindeki restoranlarda yemek yiyerek ve Central Park'ta romantik yürüyüşler yaparak geçiriyor.

56 yaşındaki Jackman ve 49 yaşındaki Foster'ın kariyerlerinde birbirlerini destekledikleri ve “X-Men” yıldızının Foster'ın “muazzam yeteneğini, bulaşıcı pozitifliğini ve ayakları yere basan doğasını” takdir ettiği bildiriliyor.

Hugh Jackman ve Sutton Foster aşkta aradıkları her şeyi birbirlerinde bulmuş gibi görünüyorlar

Foster ise Hugh Jackman’ın “nezaketi, profesyonelliği ve başkalarına değerli olduklarını hissettirme becerisinden” etkileniyormuş…