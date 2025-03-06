İkisi de onsuz yapamıyor… Eski kocasıyla nişanlısının arasında kaldı

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Jennifer Garner, 2015’te biten evliliğinden sonra 2018’de resmen boşandığı Ben Affleck’le her zaman iyi bir ilişki kurmayı bildi, eski eşler aralarında geçen her şeye rağmen üç çocuklarını birlikte büyütmeye gayret etti.

Güzel yıldız boşandıktan sonra hayatına giren ünlü CEO John Miller’la bir küs bir barışık başlayan ilişkisini sürdüren en sonunda da onunla nişanlanan Jennifer Garner’ın huzurlu hayatı son birkaç aydır altüst olmuş durumda.





GERÇEĞİ ANLAMASI İÇİN BİR DAHA EVLENİP BOŞANMASI GEREKTİ

Eski kocası Ben Affleck Jennifer Lopez’den boşandıktan sonra büyük bir mutsuzluğa düşünce çareyi Jennifer Garner’a ve eski ailesine sığınmakta bulmuştu. Eski eşler çocuklarıyla birlikte sürekli kameralara yakalanmaya, sık sık baş başa buluşup dertleşmeye başladılar.

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Ben Affleck bir zamanlar kalbini çok kırdığı, alkolizm batağında olduğu için evliliğini yıktığı eski karısının şefkatli omuzuna yaslanmış, Jennifer Lopez’le yaptığı mutsuz evliliğinin bitişinin acısını resmen ondan çıkarmıştı.

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ONUN ETRAFINDA DÖNEN BİR UYDU OLDU

Başlarda bu yakınlaşma iki eski eşin yıllar içinde kurduğu güzel dostluk ilişkisine yorulsa da Ben Affleck zaman içinde eski karısı Jennifer Garner’ın etrafında adeta bir uydu oldu.

Eski eşinin yanından ayrılmayan Ben Affleck kimi zaman çocuklarını bahane ederek kimi zaman sadece dertleşmek için sürekli onunla görüşmeye başladı. Jennifer Garner da iyi niyeti ve anaç yapısıyla onu kıramadı ve her seferinde ona evet dedi.

ESKİ KARISINA ÖYLE BİR BAKIYOR Kİ

Bu durumun Jennifer Garner’ın nişanlısı John Miller’ı çok rahatsız ettiği, onun kendisini bu ilişkide üçüncü sıraya düşmüş gibi hissettirdiği de hep söylendi. Jennifer Garner bir yanda eski kocası bir yanda nişanlısı zor bir duruma düşmüş oldu.

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Eski eşler geçtiğimiz gün oğulları Samuel’in doğum günü için birlikte paintball oynamaya gitmişti. Ban Affleck’in burada Jennifer Garner’a bakışları ve onun beline sarıldığı anların fotoğrafları çok ses getirdi.

MUTLULUĞUNU KENDİ ELLERİYLE YOK ETMİŞTİ… ŞİMDİ HER ŞEYE BAŞTAN BAŞLAMAK İSTİYOR

Ve en sonunda fısıltı gibi başlayan dedikodular manşetlere taşındı: Ben Affleck’in elinde olsa, bir fırsatını bulsa eski karısına dönebilmek için her şeyi feda edebileceği konuşulmaya başlandı.

10 yıllık evliliklerinde onu mutsuz etmiş olsa da eski eşinin değerini sonradan anlayan, onun kıymetini ancak ikinci kez evlenip mutsuz olduktan sonra anlayan Ben Affleck aslında hayatta onu mutlu edecek tek şeyin yıktığı yuvasını tekrar kurmak olduğunu anlamıştı.

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O HAYALLER KURUYOR AMA ESKİ EŞİN KARARI DEĞİŞMEYECEK

Ben Affleck cephesi bu durumdayken kafası karışan ve kendini bir anda iki erkeğin arasında bulan Jennifer Garner ise bu konuda aslında net. Ünlü oyuncunun eski kocasına “kıyamaması” bir yana aslında ona karşı hiçbir his beslemediği söyleniyor.

Nişanlısı John Miller’la gayet mutlu olan ve onunla bir gelecek hayal eden Garner bu ilişkiyi Ben Affleck uğruna kaybetmek istemiyor. Ben Affleck çok istese de bir zamanlar dağıttığı yuvasını toplamayı başaramayacak gibi görünüyor…