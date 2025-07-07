ÃœnlÃ¼ Ã§ift ne kadar ÅŸanslÄ± Evimizde aÅŸktan baÅŸka sÃ¶z konuÅŸulmaz

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Ã–yle ki bazÄ±larÄ± birbirine dÃ¼ÅŸman bile olur. Kavga- gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ boÅŸanÄ±rlar... Yine de aralarÄ±nda birbirlerini gerÃ§ekten seven Ã§iftler de Ã§Ä±kar elbette.

Birlikte bir aile kurarlar... Sonra da aÅŸklarÄ±nÄ±n meyvesi olan Ã§ocuklarÄ±nÄ± yÄ±llar boyunca birlikte bÃ¼yÃ¼tÃ¼rler.

ALTI YILDIR MUTLU BÄ°R YUVALARI VAR

Ä°ÅŸte bunlardan biri de Katherine Schwarzenegger ile Chris Prattâ€¦

Her ne kadar daha 6 yÄ±llÄ±k evli olsalar da Ã§oktan Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla mutlu yuvalarÄ±nÄ± kurdular bile. Hem gittikleri her yerde hem de sosyal medyada kelimenin tam anlamÄ±yla mutluluk tablosu sergiliyor Schwarzenegger ile Pratt.

KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce iki kÄ±zlarÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼ne bir de erkek evlat sahibi olan Ã§ift, ABD'nin milli gÃ¼nÃ¼ olan 4 Temmuz bayramÄ±nÄ± da Ã¶nce Ã§ocuklarÄ±yla birlikte sokakta sonra da evlerinde kutladÄ±lar.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu Arnold Schwarzenegger'Ä±n eski karÄ±sÄ± Maria Shriver ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Katherine Schwarzenegger de bu Ã¶zel gÃ¼nde evdeki kutlamalarda Ã§ekilen aile pozlarÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

ÃœLKELERÄ°NÄ°N BAYRAMINI KUTLADILAR

Bir dizi fotoÄŸrafÄ±n baÅŸÄ±na kocasÄ± Chris Pratt ile Ã§ekilen bir pozunu yerleÅŸtirdi Schwarzenegger. ArdÄ±ndan da kÄ±zlarÄ±nÄ±n ve kutlama iÃ§in yapÄ±lan pastanÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ geldi. Katherine, paylaÅŸÄ±mÄ±na mavi, beyaz ve kÄ±rmÄ±zÄ± kalpler de ekledi.

Kathrine Schwarzenegger geÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda da kocasÄ± Chris Pratt'in yeni yaÅŸÄ±nÄ± bir dizi aile pozu eÅŸliÄŸinde paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Katherine o paylaÅŸÄ±mÄ±na da "Benim yaz dÃ¶nÃ¼mÃ¼ aÅŸkÄ±m, mutlu yÄ±llar. Sen hepimizin hayatÄ±nda bir gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±sÄ±n" diye kocasÄ±na seslenmiÅŸti.

O doÄŸum gÃ¼nÃ¼nden 10 gÃ¼n Ã¶nce de mutlu Ã§ift, evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutladÄ±. Elbette bunun iÃ§in de bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± geldi.

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Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt, 4 Temmuz geÃ§idine kÄ±zlarÄ±yla katÄ±ldÄ±. OÄŸullarÄ± ise evde kaldÄ±.





KÄ±zlarÄ±n birini Pratt omuzunda taÅŸÄ±dÄ±... DiÄŸerini ise Katherine sÄ±rtÄ±nda gezdirdi.





Â ALTI YILLIK AÅžK, EÄžLENCE VE BEBEKLER

Katherine Schwarzenegger, dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinde Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ± ve yanÄ±na da "AltÄ± yÄ±llÄ±k aÅŸk, eÄŸlence ve bebekler...BunlarÄ±n hepsini seviyorum. YÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼mÃ¼z kutlu olsun" diye yazdÄ±.

Chris Pratt da karÄ±sÄ±yla Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ± sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±.

O biraz daha uzun bir mesaj yazdÄ±: "AltÄ± yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n en iyi arkadaÅŸÄ±mla evlendim... Sen bana aÅŸkÄ±n, zarafetin ve gÃ¼cÃ¼n ne olduÄŸunu gÃ¶sterdin. HayatÄ±mÄ± neÅŸe, inanÃ§ ve bir aile ile doldurduÄŸun iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Mutlu yÄ±llar sevgilim."

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Elbette her ikisinin paylaÅŸÄ±mÄ±na da takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum ve tebrik mesajÄ± yaÄŸdÄ±.

Katherine Schwarzenegger, altÄ± yÄ±llÄ±k evliliklerinde ikisi kÄ±z biri erkek Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk sahibi oldular. Mutlu yuvalarÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re daha uzun yÄ±llar devam edecek.

KATHERINE'Ä°N ANNESÄ° ONLARA DESTEK OLDU

Ä°ÅŸin aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã§iftin mutlu yuvasÄ±na "bir anne eli deÄŸdi".... Bu anne de Katherine'in annesi Maria Shriver'Ä±n ta kendisiydi.

Â Schwarzenegger ile Pratt, 2018 yÄ±lÄ±nda romantik iliÅŸkilerine baÅŸladÄ±. Ä°kili, ilk olarak aynÄ± yÄ±lÄ±n Babalar GÃ¼nÃ¼ iÃ§in katÄ±ldÄ±klarÄ± bir piknik yemeÄŸinde birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Zaten bir yÄ±l sonra da evlendiler.

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Bu evlilikte yani iki gencin bir yuva kurmasÄ±nda Katherine Schwarzenegger'Ä±n annesi Maria Shriver'Ä±n bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± oldu sÃ¶ylenenlere gÃ¶re.

People dergisine konuÅŸan bir kaynak "Maria onlarÄ±n yuva kurmasÄ±na yardÄ±m etti" diyerek anlattÄ± durumu.

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Ä°LÄ°ÅžKÄ° KISA SÃœREDE CÄ°DDÄ°LEÅžTÄ°

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilerleyen dÃ¶neminde Katherine ile Chris'in iliÅŸkisi giderek ciddileÅŸti.

Hatta Ã§ift, Pratt'Ä±n Anna Faris ile ilk evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Jack ile sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yordu o dÃ¶nemde. Belli ki Chris Pratt, oÄŸlunun aralarÄ±na katÄ±lacak olan Katherine'e alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yordu.

Bu aile ortamÄ± aynÄ± yÄ±lÄ±n CadÄ±lar BayramÄ±'nÄ± Pratt'Ä±n eski eÅŸi Anna Faris ve oÄŸluyla birlikte kutlamalarÄ±yla iyice geliÅŸti. Onlara Faris'in yeni sevgilisi de katÄ±ldÄ± elbette.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not...

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O dÃ¶nemde her ikisi de hayatlarÄ±na baÅŸkalarÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ olsa da Pratt ile Faris'in boÅŸanma sÃ¼reci henÃ¼z bitmemiÅŸti.

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda resmen boÅŸandÄ±lar. BÃ¶ylece Katherine ile Chris'in evlenmesi iÃ§in hiÃ§bir engel kalmadÄ±.

2019 YILINDA HAYATLARINI RESMEN BÄ°RLEÅžTÄ°RDÄ°LER

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n son ayÄ±nda Schwarzenegger ile Pratt sosyal medyadan artÄ±k iliÅŸkilerini herkese ilan ettiler. SonrasÄ±nda da el ele kameralardan kaÃ§mamaya baÅŸladÄ±lar.

2019 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda niÅŸanlandÄ±lar ve birlikte yaÅŸamaya baÅŸladÄ±lar. O dÃ¶nemde Pratt "KarÄ±mla bir sÃ¼rÃ¼ Ã§ocuk istiyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± bile yaptÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu konuda da sÃ¶zlerini tutuyorlar.

Sonunda 8 Haziran 2019 gÃ¼nÃ¼ hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdiler.

Bir yÄ±l sonra ilk kÄ±zlarÄ± Lyla Maria, 2022'de ikinci kÄ±zlarÄ± Eloise dÃ¼nyaya geldi. ÃœnlÃ¼ Ã§ift son olarak geÃ§en yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda ÅŸimdilik tek erkek Ã§ocuklarÄ± olan Ford Fitzgerald'Ä± kucaklarÄ±na aldÄ±.