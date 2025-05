Eltiler düğünden önce iki gözü iki çeşme ağlamış.... Yedi yıllık gizem sonunda çözüldü

Haberin Devamı

Son yıllarda ailenin en çok konuşulan üyeleri herkesin malumu artık...

Geleceğin kralı Prens William ve karısı, yani geleceğin kraliçesi Prenses Kate Middleton. Elbette bir de Prens Harry ile karısı Meghan Markle.

Aralarındaki uçurum giderek büyüyen bu iki çift, kimi zaman gerçek olayların kahramanı olarak gündeme geliyor, kimi zaman da söylentilerin başrolünde yer alıyor.

Özellikle de ailenin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle.

KİMİN KİMİ AĞLATTIĞI HEP MERAK KONUSU OLDU

2011 yılında aileye giren Kate ve ondan yedi yıl sonra eltisi olan Meghan Markle, çok uzun süredir bir türlü net bir sonuca varmayan bir söylentiyle gündeme geliyordu.

Görünüşe göre bu konu da bir nihayete ulaşıyor gibi.

Olayı kısaca hatırlarsak...

2018 yılında Meghan Markle'ın Prens Harry ile evlendiği düğünün öncesinde iki elti arasında bir "ağlama" olayı yaşanmıştı.

Kate ile William'ın kızı Charlotte, amcasının düğününde nedime olacaktı. İşte onun giyeceği kıyafetin provaları sırasında bir sorun çıktı. Bu yüzden de Kate ile Meghan bir tartışma yaşadı.

O tartışma sırasında bir iddiaya göre Meghan, Kate'i ağlattı. Ama başka bir iddiaya göre de Kate, Meghan'ı ağlattı.

Bu olay hep farklı farklı tanıklıklarla ağlayan kişinin kimliği değişerek anlatılıp durdu.

'İKİSİ DE İKİ GÖZÜ İKİ ÇEŞME AĞLADI'

Bu ilginç olayla ilgili adı açıklanmayan bir saray çalışanı konuştu ve her iki eltinin de gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

Söz konusu çalışan, ünlü biyografi yazarı Tom Quinn'in "Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants" adlı kitabına konuştu ve Kate ile Meghan hakkında yıllardır ortaya atılan söylentilerin ikisinin de doğru olmadığını ileri sürdü.

Eski çalışan bu konuda şunları söyledi: "Size gazetelerin de yorumcuların da bu konuda yanıldığını söyleyebilirim. Gerçek şu ki, bu tür birçok tartışmada olduğu gibi, her iki taraf da gerçekten üzgündü."

Eski çalışanın ileri sürdüğüne göre hem Kate Middleton hem de Meghan Markle, iki gözü iki çeşme ağladı.

Söz konusu eski çalışanın Tom Quinn'in kitabında yer alan anlatısına göre olaylar şöyle gelişti. "Nedimelerin kıyafetleri hakkında yaşanan tartışma sırasında Meghan birkaç söz söyledi, sonra pişman oldu. Kate de sonradan pişman olduğu bir takım sözler söyledi. Ama bu sözler tartışmanın hararetiyle anlık olarak sarf edilmişti" diyerek özetledi olayı.





YEDİ YILDIR SÖYLENTİLER BİTMİYOR

19 Mayıs 2018 günü Meghan Markle ile Prens Harry evlendikten hemen sonra nedime kıyafetlerinden kaynaklanan bu tartışma ile ilgili söylentiler de yayılmaya başladı.

Önceleri konuşulanlara göre Meghan, söylediği sözlerle Kate'ina ağlamasına neden olmuştu.

Fakat 2021 yılında, aileden ayrılmarının ardından kocası Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda Meghan Markle olayın öyle gelişmediğini ileri sürdü.

Onun anlattığına göre kendisi Kate yüzünden ağlamıştı. Hatta sonradan Kate ona çiçek gönderip özür dilemişti. Meghan da onu affetmişti.

Ama şimdi eski çalışanın anlattıklarına bakılırsa her ikisi de tartışma sırasında birbirlerine sert sözler söyledi. Ardından da her ikisi de gözyaşlarına boğuldu.

İKİSİ DE GERİLİM YAŞIYORDU

Hatırlamak gerekirse o dönemde hem Kate hem de Meghan müthiş bir gerilim yaşıyordu. İkisinin hayatında da değişiklikler olmuştu.

Meghan düğün hazırlıklarıyla uğraşıyordu. Bu zaten başlı başına bir gerilim kaynağıydı.

Kate ise üçüncü bebeği Louis'yi dünyaya getirmişti ve onun duygusallığından henüz tam olarak kurtulamamıştı.