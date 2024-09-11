İkisi de çoktan yeni aşklara yelken açmıştı… Velayet savaşları bitti... Ünlü çift resmen boşandı

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Önce birbirlerini Instagram’dan takip ettiler, sonra ilk mesajlar atıldı… Ünlü şarkıcı Joe Jonas ve Game of Thrones dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Sophie Turner’ın aşkı işte böyle başladı.

AŞKIN KARŞISINDA DURAMAYIP KAÇARAK EVLENMİŞLERDİ

2016'da başlayan bu mutluluk genç aşıkların 2019’da Las Vegas’a kaçarak evlenmeleriyle nihayete ermişti. Jonas ve Turner peş peşe iki de kız çocuğu sahibi oldular ve mutlu yuvalarını milyonlarca hayranları gıpta ile seyreder oldu.

Ancak 35 yaşındaki Jonas ve 28 yaşındaki Turner’ın dört yıllık evliliği bir yıl önce, Eylül 2023'te sona erdi. Sonrasında ise birçok ünlü aylığında şahit olduğumuz gibi eski aşıklar mahkemede uzun aylar sürecek bir kavgaya tutuştu.

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Joe Jonas ayrılık haberleri ilk duyulduğunda bu evliliğin bitiş sebebi olarak Sophie Turner’ın küçük kızlarıyla ilgilenmek yerine zamanını sürekli partilerde, gece gezmelerinde olan kötü bir anne oluşunu göstermiş, bu imaları içeren açıklamalar yapmıştı.

AYRILIK SEBEBİ SILA HASRETİ ÇIKTI

Çiftin gerçek ayrılık sebebi ise mahkemede yaşanan velayet kavgasıyla ortaya çıktı. Sophie Turner ABD’de yaşamak istememiş, kızlarını Los Angeles’ın karmaşası yerine kendi memleketi İngiltere’de gözlerden uzakta büyütmek istemişti.

Mahkemeye yansıyan belgelere göre bunu da kocası Joe Jonas’la paylaşmış, ondan da bu konuda onay almıştı. Hatta çift İngiltere’de bir ev satın almak için girişimlerini de yapmıştı.

İKİ KIZLARININ VELAYETİ İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Ünlü şarkıcı verdiği bu sözden dönünce, Sophie Turner da sıla hasretine daha fazla dayanamayınca ipler kopmuş, çift ayrılıktan başka bir çıkış yolu bulamamıştı. Ayrılık kararından sonraki uzun aylar boyunca Joe Jonas ve Sophie Turner kızlarının velayeti için büyük bir savaşa giriştiler.

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Ve aylar süren bu velayet savaşının ardından eski karı kocanın Joe Jonas ve Sophie Turner resmen boşandı.

Ünlü magazin sitesi TMZ'ye göre, eski eşler dün anlaşmaya varıp boşanma davasını bitirdiler ancak bu anlaşmanın detayları henüz kamuoyuna açıklanmadı.

"PASAPORTLARIMIZA EL KOYDU"

Sophie Turner davanın ilk günlerinde Joe Jonas’ın söz verdiği halde ona kızları Willa ve Delphine’le birlikte İngiltere’ye gitmelerine izin vermediğini söyleyerek gözyaşı dökmüş, ünlü şarkıcının pasaportlarına el koyduğunu iddia etmişti.

Sophie Turner Joe Jonas’tan ayrıldığından beri hep istemiş olduğu gibi İngiltere’ye döndü. Kızlarını da mahkemenin verdiği geçici ara karar doğrultusunda babalarıyla birlikte olmaları için ABD’ye götürüp getirdi.

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Davanın bitişi eski aşıkların çocukların velayeti ve yaşayacakları yer konusunda anlaştığına yoruldu. Ancak bu anlaşmanın detayları henüz belli değil.

AYRILIĞIN ARDINDAN İKİ AŞK DAHA ESKİTTİ

Joe Jonas da Sophie Turner da biten evliliklerinin ardından, daha boşanma davaları devam ederken yeni aşklara yelken açtılar.

Jonas, geçtiğimiz ocak ayında Meksika'nın tatil cenneti Cabo’da ünlü model Stormi Bree ile görüntülenmişti. İkili beş aylık bir ilişkinin ardından mayıs ayında ayrıldı. Jonas, Stormi Bree’nin hemen ardından da bu kez oyuncu Laila Abdallah’la Yunanistan’da yaptığı kaçamakla gündeme geldi.

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BU KEZ AŞK KONUSUNDA "GARANTİCİ" DAVRANDI

Sophie Turner ise bu kez kendine memleketinden bir sevgili bularak bir daha aynı sorunu yaşamamayı adeta garanti altına aldı. Turner, Joe Jonas ayrılığından birkaç ay sonra İngiliz aristokrat Peregrine Pearson ile bir ilişki yaşamaya başladı.

Çift hâlâ birlikte ve başlarda basından kaçsalar da artık aşklarını özgürce yaşamaya devam ediyorlar. Turner’ın yeni aşkı Peregrine Pearson aynı zamanda Pearson yayınlarının sahibi, milyarder iş insanı Michael Pearson’ın oğlu ve şirketin varisi…