İkisinin kalbi de aynı adam için atıyor... Aralarında ne kıskançlık ne de kavga var... Acı bir haber onları dert ortağı yaptı...

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Hele de taraflardan biri yeniden evlenip hayatına yeni bir aşk girerse bu bağlar iyice kopar, yeni gelen eşi eski eş ve çocuklar tarafından pek de iyi karşılanmaz…

Tüm bu genellemeleri yıkan bir dostluk var ki görenler hem gıpta ediyor hem de bu dostluğun sebebi olan acı gerçeği hatırlayıp üzülüyor…

2022’de Afazi, 2023’te de Frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulan hollywood’un efsane oyuncusu Bruce Willis sevenlerinin gözünün önünde büyük bir yıkım yaşıyor.

İki nörolojik hastalığı birleşen ve hem hafızasını günden güne kaybeden hem de etrafıyla sözlü iletişim kuramamaya, konuşamamaya başlayan Bruce Willis’in kalabalık ailesi son 3 yıldır onu bir olsun yalnız bırakmıyor.

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Bu büyük aile de Willis’in 2009’da evlendiği ikinci eşi Emma Hemning’le ondan doğan kızları 13 yaşındaki Mabel ve 11 yaşındaki Evelyn’le birlikte eski eşi Demi Moore ve en büyük üç kızı 36 yaşındaki Rumer, 33 yaşındaki Scout ve 31 yaşındaki Tallulah’dan oluşuyor.

Bruce Willis’in hastalığı ortaya çıkıp usta oyuncu mecburi şekilde emekli olduktan sonra bu kalabalık aile onun etrafını sevgiden bir çemberle örüp birbirleriyle de büyük bir dayanışma içine girdiler.

Özellikle de eski kocası ve üç kızının babası olan Bruce Willis’le zaten yıllardır dost kalmayı başaran Demi Moore’un çabası çok takdir edildi.

Demi Moore bir yandan Bruce Willis’e destek olurken bir yandan da onun 16 yıllık karısı Emma Heming’e bu zor günlerinde el uzattı.

İkisi de aynı adamı seven bu iki kadın son 3 yılda sıkı bir dostluk kurmakla kalmadı bütün dünyaya sevginin nelere bedel olduğunu kanıtladı, büyük bir dayanışma içine girdi.

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Emma Heming geçtiğimiz gün 47. Doğum gününü kutlarken de yanında yine Demi Moore ve Bruce Willis’in büyük kızları vardı.

Birlikte mutlu bir gelecek hayal ettiği kocasının artık sadece karısı değil bakıcısı haline de gelen Emma Heming buruk geçen bu doğum günü kutlamasında yalnız kalmadı, Bruce Willis’in eski eşi Demi Moore ve en büyük kızı Rumer’la birlikte küçük torunu Louretta da bu sade kutlamada ailenin yanında oldu.

Emma Heming bu güzel buluşmadan fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı ve "Son birkaç hafta boyunca, doğum günüm için çok fazla sevgi gördüm. Bruce, kızlarımız, annem, ailem ve sevgili arkadaşlarımdan. Onların sevgisini ve desteğini, kelimelerin her zaman ifade edemediği şekillerde hissediyorum. Doğum günü dileklerini gönderen herkese teşekkür ederim. Sürekli nezaketinizi gerçekten hissettim ve minnettarım. Çok güzel bir gün geçirdim” diyerek yanında olanlara teşekkür etti.

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Bruce Willis’in en küçük kızı Tallulah bu paylaşımın altına “Çok seviliyorsun” yazarak üvey annesine sevgisini göstermeyi ihmal etmedi.

Emma Heming kocasının hastalığı ortaya çıktığından beri bu konuda yaşadığı duyguları, hastalığın gidişatını ve mücadelesini açık sözlülükle anlatmaktan çekinmedi.

Kimi gün çekinmeden gözyaşı döktü ve ne kadar zorlandığını anlattı, kimi gün de Bruce Willis’in durumundaki hastalara yardımcı olmak için çalışmalara katıldı ve gösterdiği çaba ve kocasına olan sevgisi ve vefasıyla anılmaya devam ediyor.