Aşıklar, mutlular, para desen o da var... Bir tek yüzükleri eksik kaldı... Dertleşe dertleşe arkadaş oldular!

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Hal böyle olunca da hayatlarına giren yeni aşklarını birbirleriyle tanıştırdılar ve dörtlü bir grup olarak birlikte gezip tozup eğlenmeye başladılar.

Gigi Hadid – Bradley Cooper ve Brad Pitt – Ines de Ramon çiftleri hem mutluluklarıyla hem de arkadaşlıklarıyla adeta düşman çatlatıyor.

Ama bu son zamanlarda sık sık birlikte görülen dörtlüden iki kişi epey dertli.

Bradley Cooper'ın kız arkadaşı Gigi Hadid ve Brad Pitt'in sevgilisi Ines de Ramon'un birçok ortak noktası var… İkisi de sevdikleri adamın artık evlilik teklifinde bulunmasını çaresizce bekliyor.

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İlişkileri artık iki yılını dolduran ve sevdikleri erkeklerle birlikte yaşamaya başlayıp evlilik hayali kuran Gigi Hadid ve Ines de Ramon bekledikleri evlenme tekliflerine ve nişan yüzüklerine bir türlü kavuşamadı…

Aslında gelen haberlere göre hem Bradley Cooper hem de Brad Pitt kız arkadaşlarıyla çok mutlu ve bu ilişkiler konusunda da oldukça ciddiler.

Yani aslında bu evlilik hayallerinin temeli sağlam. İki ünlü oyuncu da evlenmek ve yeniden yuva kurmak istiyor. Ancak bundan geçmiş deneyimleri yüzünden belli ki çekiniyorlar…

Hatta Cooper’ın da Pitt’in de yeniden çocuk sahibi olmak istediği konuşuluyor.

Gigi Hadid ve Ines de Ramon bu süreçte arkadaşlarını ilerletirken bir yandan da birbirlerine destek olmaya başlamış.

Bekledikleri yüzükleri parmaklarına takamayan iki güzel kendilerine şaka yollu bir “evlenemeyen kızlar” kulübü bile kurmuş ve sık sık yanlarında sevgilileri olmadan bir araya gelip dertleşiyormuş.

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30 yaşındaki ünlü model Hadid ve 34 yaşındaki mücevher şirketi yöneticisi de Ramon'un yakın bir dostluk kurdukları ve bağlılık korkusu olan bu iki erkekle nasıl başa çıkacakları konusunda birbirlerine danıştıkları iddia ediliyor…