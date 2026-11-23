HABER MERKEZİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2026 09:54
Müzik dünyasının ünlü yıldızı Miley Cyrus, ikinci kez evlendi. Meslektaşı Maxx Morando ile hayatını birleştiren 33 yaşındaki Cyrus böylece hayatında yeni bir sayfa açtı.
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Country müzisyeni Billy Ray Cyrus ile eski karısı Tish Cyrus'ın kızı olan Miley ile 28 yaşındaki Maxx Morando, Palm Sprins'te bir açık hava düğünüyle hayatlarını birleştirdi.
Daha çocuk yaşta Hannah Montana adlı diziyle şöhreti bulan sonra da müzik dünyasına geçen Cyrus, düğününden ilk kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
Miley Cyrus, 28 yaşındaki Maxx Morando
ile kamera karşısına geçtiği gelin damat pozlarını, siyah beyaz olarak takipçilerinin beğenisine sundu.
Cyrus, fotoğraflarının yanına 'M+ M 11.21.26' yani düğün tarihini yazdı.
Onun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve iyi dilek yorumu geldi.
Bu, Morando'nun ilm, Cyrus'ın ise ikinci evliliği. Miley Cyrus, 2018 ile 2020 yılları arasında oyuncu Liam Hemsworth ile yapmıştı.Miley Cyrus'ın annesi Tish, kızının mutlu gününde onun yanındaydı.
Cyrus'ın babası Billy Ray'in sevgilisi, İngiliz yıldız Elizabeth Hurley de düğündeydi. Cyrus'ın paylaşımlarına Hurley "Ne harika bir gün. İkinizi de seviyoruz" mesajını yazdı.