İkinci karısından boşanan ünlü oyuncu, kendisinden 33 yaş genç Rus modelden ayrılamıyor... Bu ilişkinin adını daha koymadılar

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Sonunda haftalar süren duruşmalar bitti. Çiftin kadın tarafı ağlamamak için yutkunarak veda etti o olaylı oturumlara. Erkek tarafı ise "itibarımı geri kazandım" diyerek rahat bir nefes aldı.

Bir zamanlar birbirlerine deli gibi aşık olan bu ünlü çiftin ayrılığı işte böylesine olaylı oldu. Sonuç olarak ikisi de kendi yollarına gittiler.

Kocasına karşı yasalar önünde yenik düşen güzel oyuncu tasını tarağını toplayıp başka bir ülkeye gitti. Yılları devirmesine rağmen hala karizmasından bir şey kaybetmeyen eski eşi de hayatına döndü...

İşte şimdi bu yakışıklı oyuncuyla ilgili bir haber dolaşıyor ortalıkta: Güzel karısından olaylı bir şekilde boşanan oyuncu, yarı yaşında bir sevgili buldu... Onunla ilişkisinin adını bile koymadan gününü gün ediyor.

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İLİŞKİNİN ADINI KOYMADILAR

Johnny Depp ile eski karısı Amber Heard'ün yaşadıklarından söz ettiğimizi anladınız büyük olasılıkla... İki ünlü oyuncunun The Rum Diary adlı filmin setinde başlayan aşkları 2015 yılında evliliğe uzandı. Ama büyük aşk 2017 yılında bitti.

Sonrasında ise boşanma ve birbirlerine karşı açtıkları karalama davaları geldi... İngiltere'deki ilk davadan Amber Heard galip çıktı. ABD'deki karşı davayı ise Johnny Depp kazandı.

Sonrasında Amber Heard, taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu kızını da alıp İspanya'da yeni bir hayat kurdu kendine. Depp ise önce müzik sonra sinema çalışmalarına geri döndü.

61 yaşındaki Johnny Depp'in son günlerde gündemde olmasının nedeni ise kendisinin yarı yaşındaki Rus model Yulia Vlasova ile yakınlaşması.

Tanıkların anlattığına göre Depp ile 29 yaşındaki Rus güzellik uzmanı ve model Vlasova, sık sık samimi şekilde birlikte görüntüleniyorlar.

People dergisine konuşan bir kaynağın söylediğine göre bu yakınlığa rağmen Johnny Depp ile Yulia Vlasova birbirlerinin "kız arkadaşı" ya da "erkek arkadaşı" gibi tanımlamalardan kaçınıyorlar. Bir başka deyişle henüz ilişkilerinin adını koymuş değiller.

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Her ikisi de zaman zaman birlikte çekilen pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fakat bu fotoğraflar, basının da dikkatini çekince hepsini sildiler.

2021 YILINDA TANIŞTILAR

Depp'e yakın kaynakların anlattığına göre ikili, 2021 yılındaki Karlovy Vary Film Festivali'nde tanıştı. Ondan sonra da sık sık görüşmeyi sürdürdüler. Ünlü oyuncu ile Vlasova, son olarak geçen hafta Londra'da yan yana görüntülendi.

Yulia Vlasova ile Johnny Depp, 2022 yılında, ölümünden kısa bir süre önce ünlü oyuncunun yakın dostu da olan Jeff Beck'in Prag'daki konserinde yine birlikteydi.

Hatta Depp, genç kadını yanağından öperken çekilen bir pozları da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Aşk söylentileri alıp başını gitse de Depp ile Vlasova bu romantik ilişki söylentileri hakkında ser verip sır vermiyor.

Kısa bir süre önce Vlasova, kendisiyle sosyal medyada yapılan bir söyleşide en sevdiği aktörün Johnny Depp olduğunu belirtip onu "Harika bir insan yetenekli ve ilham verici" diye tanımlamıştı.

UĞRUNA YUVASINI YIKMIŞTI... OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANDI

İlk evliliğini 1983 ile 85 arasında Lori Anne Allison ile yapan Depp, sonra da uzun süre Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanesa Paradis ile birliktelik yaşadı. Bu aşktan Lily Rose adında bir kızı ile Jack adında bir oğlu oldu.

Fakat film setinde tanıştığı Amber Heard uğruna Paradis'yi bırakan Depp, 2015 yılında rol arkadaşıyla evlendi. Güzel ve aşk dolu başlayan evlilik olaylı bir şekilde sona erdi.